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Новости от "Российская газета"

10 марта"Российская газета"
На Среднем Урале бензовоз врезался в автобусСегодня днем на федеральной трассе Екатеринбург — Курган бензовоз столкнулся с междугородним автобусом. Обошлось, к счастью, без пострадавших, но была опасность возгорания пролившегося на дорогу горючего.
10 марта"Российская газета"
Уралец получил парикмахерский «Оскар» в Нью-ЙоркеС двумя призами, в том числе и с главным, вернулся из Нью-Йорка в родной Екатеринбург парикмахер Артем Че.
10 марта"Российская газета"
В Екатеринбурге потушили сильный пожар на складе мебелиВ ночь с 9 на 10 марта в Чкаловском районе Екатеринбурга загорелся цех по производству мебели и склад с готовыми изделиями.
7 марта"Российская газета"
Момент обрыва проводов ЛЭП в Златоусте сняли на видеоМомент обрыва линий электропередачи в Златоусте попал на видео.
7 марта"Российская газета"
На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждениеВ Свердловской области, где со вчерашнего вечера дует сильный ветер, ожидается его усиление до 25 метров в секунду. Штормовое предупреждение разослал региональный главк МЧС.
6 марта"Российская газета"
УВЗ объявил о начале производства доработанного танка Т-90М«Уралвагонзавод» уже в этом году начнет производство и поставку в войска четырех видов боевых машин, в том числе — модернизированного танка Т-90М «Прорыв-3», который, по некоторым оценкам, не уступает по своим характеристикам знаменитой «Армате».
5 марта"Российская газета"
Житель Урала отсудил 82 тысячи рублей за разбитую машинуНайти виновника и доказать в суде свою правоту в таких случаях бывает сложно, но владелец машины решил действовать.
1 марта"Российская газета"
Екатеринбуржец отсудил 72 тысячи за упавший на машину снегЖитель Екатеринбурга отсудил 72 тысячи материального ущерба за сугроб, упавший на его автомобиль с крыши здания.
28 февраля"Российская газета"
Спасатели отправятся на поиски туриста на перевал ДятловаСпасатели МЧС Свердловской области готовятся к поисково-спасательной операции: в четверг они выезжают в сторону перевала Дятлова, где пропал турист-одиночка.
23 февраля"Российская газета"
Задержан виновник ночной эвакуации жителей Нижнего ТагилаПолицейские и сотрудники ФСБ задержали лжеминера, из-за которого ночью пришлось эвакуировать сотни людей в Нижнем Тагиле.
22 февраля"Российская газета"
Где хотят работать мужчины Свердловской областиЭксперты проанализировали, какие профессии выбирают мужчины Свердловской области, и на какую зарплату они претендуют. В выборе занятий все весьма традиционно, а вот уровень желаемого вознаграждения оказался выше среднего.
21 февраля"Российская газета"
Названа причина отравления детей в трех школах ЕкатеринбургаУправление Роспотребнадзора по Свердловской области установило причину отравления детей в трех школах Екатеринбурга. По заключению санитарных врачей, учащиеся пострадали от норовируса. Носителем возбудителя болезни в 64-й школе был сотрудник пищеблока. В других учебных заведениях путь передачи инфекции пока не выяснен.
14 февраля"Российская газета"
Ученые: Осколки челябинского метеорита разрушаются от «стресса»Ученые Уральского горного университета рассказали об изменении метеоритного вещества за пять лет пребывания в земных условиях на примере челябинского метеорита, пятая годовщина падения которого будет завтра.
14 февраля"Российская газета"
На Урале банду наркодилеров отправили за решетку на 82 годаСвердловский областной суд вынес приговор членам группировки наркодилеров: в общей сложности срок для шестерых ее участников составил 82,5 года в колонии.
14 февраля"Российская газета"
Войска ЦВО получили комплект тяжелых огнеметов «Солнцепек»Ротный комплект из трех пусковых установок тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» поступил в Центральный военный округ.
13 февраля"Российская газета"
У жителя Екатеринбурга изъяли «пугачи» для защиты от бродячих собакВ квартире жителя Екатеринбурга в рамках профилактической операции «Арсенал» оперуполномоченные полиции и сотрудники регионального УФСБ нашли целый склад оружия, в том числе — самодельного.
13 февраля"Российская газета"
Кабмин выделил регионам деньги на строительство и ремонт дорогПравительство России распределило межбюджетные трансферты в общем размере 17,05 миллиарда рублей между 30 регионами на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения.
12 февраля"Российская газета"
Названы регионы, в которых больше всего вырастут зарплатыВ ближайшие два-три месяца наибольшего роста зарплат стоит ожидать в Липецкой, Свердловской, Челябинской областях, Алтайском и Красноярском крае. Таково мнение экспертов Финансового университета при правительстве России.
10 февраля"Российская газета"
В Екатеринбурге начата проверка по факту нападения на бригаду «скорой»Доследственная проверка сообщения о нападении на бригаду «скорой» организована в Екатеринбурге.
10 февраля"Российская газета"
Антон Шипулин стал первым на «Лыжне России» в ЕкатеринбургеБиатлонист Антон Шипулин, по решению МОК не допущенный к Олимпиаде в Южной Корее, возглавил старт всероссийской лыжной гонки в Екатеринбурге. Дистанцию в 10 километров чемпион пробежал за 22 минуты 44 секунды, оставив далеко позади других спортсменов-профессионалов, сообщили в субботу в правительстве региона.
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Удручающая статистика Манчини в России и Турции И дело вовсе не в плохих судьях или полях.
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Автосалон в Женеве: главные новинки для России В Швейцарии показали немало интересных машин, которые будут продаваться на российском рынке
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Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
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Зрителей возмутил ремонт для Киркорова и его детей от «Первого» Популярный телепроект канала подарил народному артисту и его детям собственный мини-«Диснейленд» и домашний театр
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С любимыми не расставайтесь: звезды, сумевшие работать друг с другом после разрыва Остаться с бывшим в хороших отношениях, да еще и заниматься работой вместе – целое искусство. Звезды это знают, умеют и практикуют.
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Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
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