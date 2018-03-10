6 марта "Российская газета"

УВЗ объявил о начале производства доработанного танка Т-90М

«Уралвагонзавод» уже в этом году начнет производство и поставку в войска четырех видов боевых машин, в том числе — модернизированного танка Т-90М «Прорыв-3», который, по некоторым оценкам, не уступает по своим характеристикам знаменитой «Армате».