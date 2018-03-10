10 марта"Российская газета"На Среднем Урале бензовоз врезался в автобусСегодня днем на федеральной трассе Екатеринбург — Курган бензовоз столкнулся с междугородним автобусом. Обошлось, к счастью, без пострадавших, но была опасность возгорания пролившегося на дорогу горючего.
6 марта"Российская газета"УВЗ объявил о начале производства доработанного танка Т-90М«Уралвагонзавод» уже в этом году начнет производство и поставку в войска четырех видов боевых машин, в том числе — модернизированного танка Т-90М «Прорыв-3», который, по некоторым оценкам, не уступает по своим характеристикам знаменитой «Армате».
22 февраля"Российская газета"Где хотят работать мужчины Свердловской областиЭксперты проанализировали, какие профессии выбирают мужчины Свердловской области, и на какую зарплату они претендуют. В выборе занятий все весьма традиционно, а вот уровень желаемого вознаграждения оказался выше среднего.
21 февраля"Российская газета"Названа причина отравления детей в трех школах ЕкатеринбургаУправление Роспотребнадзора по Свердловской области установило причину отравления детей в трех школах Екатеринбурга. По заключению санитарных врачей, учащиеся пострадали от норовируса. Носителем возбудителя болезни в 64-й школе был сотрудник пищеблока. В других учебных заведениях путь передачи инфекции пока не выяснен.
12 февраля"Российская газета"Названы регионы, в которых больше всего вырастут зарплатыВ ближайшие два-три месяца наибольшего роста зарплат стоит ожидать в Липецкой, Свердловской, Челябинской областях, Алтайском и Красноярском крае. Таково мнение экспертов Финансового университета при правительстве России.
10 февраля"Российская газета"Антон Шипулин стал первым на «Лыжне России» в ЕкатеринбургеБиатлонист Антон Шипулин, по решению МОК не допущенный к Олимпиаде в Южной Корее, возглавил старт всероссийской лыжной гонки в Екатеринбурге. Дистанцию в 10 километров чемпион пробежал за 22 минуты 44 секунды, оставив далеко позади других спортсменов-профессионалов, сообщили в субботу в правительстве региона.