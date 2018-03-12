6 марта УралПолит.ру

ВАЗ влетел в лесовоз на Режевском тракте. Два человека погибли

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 марта, УралПолит.Ru. Смертельное ДТП произошло на 23 км автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск. В результате столкновения лесовоза Scania и ВАЗ-2110 погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.