Задержаны школьники, устроившие погром на кладбище в ПокровскомНИЖНИЙ ТАГИЛ, 7 марта, УралПолит.Ru. Сотрудники полиции Нижнего Тагила по горячим следам нашли подозреваемых, которые устроили погром на кладбище в селе Покровское Пригородного района. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
7 мартаУралПолит.ру
Куйвашев дал установку правительству для выполнения поручений ПутинаЕКАТЕРИНБУРГ, 7 марта, УралПолит.Ru. Свердловская область должна оказаться «на гребне технологической волны» для выполнения задачи президента РФ Владимира Путина по обеспечению лидерства страны. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев в ходе заседания правительства региона.
Куйвашев встретил Путина в КольцовоЕКАТЕРИНБУРГ, 6 марта, УралПолит.Ru. Губернатор Свердловской области встретил президента РФ Владимира Путина в аэропорту Кольцово. Об этом сообщили в департаменте информполитики губернатора.
ВАЗ влетел в лесовоз на Режевском тракте. Два человека погиблиЕКАТЕРИНБУРГ, 6 марта, УралПолит.Ru. Смертельное ДТП произошло на 23 км автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск. В результате столкновения лесовоза Scania и ВАЗ-2110 погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.