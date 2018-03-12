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Новости от УралПолит.ру

11:17 (мск)УралПолит.ру
​Мужчина без вести пропал в ПервоуральскеЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта, ИА УралПолит.Ru. Сотрудники полиции Первоуральска разыскивают мужчину, пропавшего без вести.
10:43 (мск)УралПолит.ру
​Средний Урал ожидает потепление до нуля градусовЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта, ИА УралПолит.Ru. Синоптики прогнозируют потепление до нуля градусов в Свердловской области в ближайшие дни.
11 мартаУралПолит.ру
Евгений Куйвашев поздравил свердловчанку с победой на паралимпиадеЕКАТЕРИНБУРГ, 11 марта, УралПолит. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил свердловчанку Михалину Лысову с золотом по биатлону на XII зимних Паралимпийских играх в Пхёнчхане.
7 мартаУралПолит.ру
Задержаны школьники, устроившие погром на кладбище в ПокровскомНИЖНИЙ ТАГИЛ, 7 марта, УралПолит.Ru. Сотрудники полиции Нижнего Тагила по горячим следам нашли подозреваемых, которые устроили погром на кладбище в селе Покровское Пригородного района. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
7 мартаУралПолит.ру
Куйвашев дал установку правительству для выполнения поручений ПутинаЕКАТЕРИНБУРГ, 7 марта, УралПолит.Ru. Свердловская область должна оказаться «на гребне технологической волны» для выполнения задачи президента РФ Владимира Путина по обеспечению лидерства страны. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев в ходе заседания правительства региона.
7 мартаУралПолит.ру
Массовые заболевания: на Среднем Урале из-за ОРВИ закрыли шесть детсадов и семь школЕКАТЕРИНБУРГ, 7 марта, УралПолит.Ru. В Свердловской области из-за заболеваемости острыми респираторными заболеваниями приостановлен образовательный процесс в шести детских садах и семи школах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
7 мартаУралПолит.ру
Три станции метро временно закроют в ЕкатеринбургеЕКАТЕРИНБУРГ, 7 марта, УралПолит.Ru. Во время праздничных дней в Екатеринбурге закроют движение поездов сразу на трех станциях метрополитена.
7 мартаУралПолит.ру
Яркий болид вновь пролетел над УраломЕКАТЕРИНБУРГ, 7 марта, УралПолит.Ru. Жители Свердловской, Челябинской и Курганской областей вновь заметили в небе пролетающий яркий болид.
6 мартаУралПолит.ру
Авария оставила без холодной воды жителей ВИЗаЕКАТЕРИНБУРГ, 6 марта, УралПолит.Ru. Жители шести домов района ВИЗ города Екатеринбурга второй день живут без холодной воды. Отметим, что причиной тому стала коммунальная авария.
6 мартаУралПолит.ру
Куйвашев встретил Путина в КольцовоЕКАТЕРИНБУРГ, 6 марта, УралПолит.Ru. Губернатор Свердловской области встретил президента РФ Владимира Путина в аэропорту Кольцово. Об этом сообщили в департаменте информполитики губернатора.
6 мартаУралПолит.ру
На ремонт Серовского тракта направят 564 миллиона рублейЕКАТЕРИНБУРГ, 6 марта, УралПолит.Ru. В Свердловской области планируют провести ремонт Серовского тракта. На работы по обновлению 17 километров областной дороги будет направлено 564 миллиона рублей.
6 мартаУралПолит.ру
ВАЗ влетел в лесовоз на Режевском тракте. Два человека погиблиЕКАТЕРИНБУРГ, 6 марта, УралПолит.Ru. Смертельное ДТП произошло на 23 км автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск. В результате столкновения лесовоза Scania и ВАЗ-2110 погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.
5 мартаУралПолит.ру
МВД: оформление паспортов перед выборами будет проходить по особому графикуЕКАТЕРИНБУРГ, 5 марта, УралПолит.Ru. Свердловская полиция накануне и в день выборов президента РФ будет оформлять паспорта по особому графику.
2 мартаУралПолит.ру
​Два самолета в Екатеринбург опаздывают на суткиЕКАТЕРИНБУРГ, ИА УралПолит.Ru. Прилет двух самолетов — из Норильска и Ростова в екатеринбургский аэропорт Кольцово задерживается на сутки.
2 мартаУралПолит.ру
На ЕКАД произошла жуткая смертельная аварияЕКАТЕРИНБУРГ, 2 марта, УралПолит.Ru. Один человек погиб в результате серьезной аварии, которая произошла ранним утром 2 марта на кольцевой дороге в Екатеринбурге.
1 мартаУралПолит.ру
Девушка с татуировкой дельфина без вести пропала вместе с маленьким сыномОМСК, 1 марта, УралПолит.Ru. Сотрудники следственных органов ведут поиски местной жительницы, которая вместе с ребенком вышла из дома больше месяца назад, но обратно так и не вернулась.
1 мартаУралПолит.ру
Средний Урал ждет потепление после 30-градусных морозовЕКАТЕРИНБУРГ, 1 марта, ИА УралПолит.Ru. Синоптики прогнозируют потепление в Свердловской области.
1 мартаУралПолит.ру
​Мужчина без вести пропал на Среднем УралеБОГДАНОВИЧ, ИА УралПолит.Ru, 1 марта, ИА УралПолит.Ru. Полиция города Богдановича Свердловской области разыскивает без вести пропавшего мужчину.
28 февраляУралПолит.ру
Из-за опечатки в приговоре россиянину случайно продлили срок заключенияОМСК, 28 февраля, УралПолит.Ru. Омскому полицейскому, осужденному за взятку, придется сидеть в колонии на год больше из-за того, что суд допустил опечатку в приговоре.
28 февраляУралПолит.ру
Три грузовика столкнулись на трассе Екатеринбург — Тюмень. Есть пострадавшийЕКАТЕРИНБУРГ, 27 февраля, ИА УралПолит.Ru. Три грузовика столкнулись на трассе Екатеринбург — Тюмень. Без пострадавших не обошлось.
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