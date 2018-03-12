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Новости от РИА Новости

08:19 (мск)РИА Новости
Крупный пожар на шинном складе в Новосибирске локализовалиНОВОСИБИРСК, 12 мар — РИА Новости. Крупный пожар на шинном складе на площади около 300 квадратных метров локализован в Заельцовском районе Новосибирска, сообщает ГУМЧС по региону.
9 мартаРИА Новости
В Новосибирске похоронили погибшего в Сирии летчика СафроноваНОВОСИБИРСК, 9 мар — РИА Новости. Похороны 27-летнего летчика Дениса Сафронова, члена экипажа самолета Ан-26, потерпевшего крушение в Сирии, прошли в пятницу в Новосибирске, у лейтенанта осталась беременная жена и ребенок, сообщил РИА Новости его друг Сергей Шейфер.
7 мартаРИА Новости
В Новосибирске звездные музыканты дадут мастер-классы для талантливых детейМОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Музыкальные звезды из России, Японии, Германии, Австрии, Швейцарии, Испании и ЮАР с 7 по 30 марта проведут мастер-классы для детей в Новосибирске в рамках Транссибирского арт-фестиваля, сообщает пресс-служба фестиваля.
5 мартаРИА Новости
Прокурор потребовал пожизненный срок для новосибирца за убийство 19 женщинНОВОСИБИРСК, 5 мар — РИА Новости. Государственный обвинитель в понедельник предложил Новосибирскому областному суду приговорить 52-летнего бывшего милиционера Евгения Чуплинского, обвиняемого в убийстве 19 женщин, к пожизненному лишению свободы, сообщает в понедельник прокуратура Новосибирской области.
1 мартаРИА Новости
В Новосибирске задержали мужчин, похитивших три тонны церковных свечейНОВОСИБИРСК, 1 мар — РИА Новости. Полицейские совместно с бойцами Росгвардии задержали в Новосибирске организованную группу, подозреваемую в серии мошенничеств и похитившую у предпринимателя три тонны церковных свечей, сообщает в четверг региональный главк МВД.
1 мартаРИА Новости
Дело взломавшего дневник новосибирского гимназиста может не дойти до судаНОВОСИБИРСК, 1 мар — РИА Новости. Дело гимназиста, взломавшего электронный дневник, которое суд вернул на доследование, может не дойти до суда во второй раз в случае согласия с этим всех сторон, сообщил журналистам в четверг прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев.
1 мартаРИА Новости
В Новосибирске приостановили отзыв маткапитала у переехавших в Россию семейНОВОСИБИРСК, 1 мар — РИА Новости. Прокуроры в Новосибирской области приостановили процесс судебного отзыва сертификатов на материнский капитал, выданных женщинам, переехавшим в Россию по программе переселения соотечественников, сообщил журналистам прокурор региона Владимир Фалилеев.
28 февраляРИА Новости
В Новосибирской области женщина погибла при пожаре, спасая сына и внуковНОВОСИБИРСК, 28 фев — РИА Новости. Женщина погибла при пожаре в частном жилом доме в Новосибирской области, при этом она разбудила своего сына, который спас через окно двоих детей, сообщило в среду следственное управление СК РФ по региону.
28 февраляРИА Новости
В аэропорту Новосибирска задержали мужчину, который бегал голым по самолетуМОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В новосибирском аэропорту Толмачево задержали мужчину, который во время полета бегал голый по салону самолета. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
28 февраляРИА Новости
В Новосибирске выплатили миллион рублей семье погибшей при крушении Ан-148НОВОСИБИРСК, 28 фев — РИА Новости. Правительство Новосибирской области направило материальную помощь в виде 1 миллиона рублей семье 22-летней жительницы Новосибирска, погибшей при крушении Ан-148 в Подмосковье, сообщила в среду пресс-служба регионального кабмина.
26 февраляРИА Новости
Новосибирский экс-губернатор рассказал о «ступоре» от приговораНОВОСИБИРСК, 26 фев — РИА Новости. Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко, апелляцию на обвинительный приговор которому рассматривается в Новосибирском облсуде, вновь заявил об отсутствии в его деле состава преступления и «ступоре» от приговора суда первой инстанции.
24 февраляРИА Новости
Власти Новосибирска окажут помощь семье погибших при ДТП на тротуареНОВОСИБИРСК, 24 фев — РИА Новости. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть распорядился оказать помощь семье погибших и пострадавшим в автоаварии 23 февраля, когда водитель Honda CR-V, не справившись с управлением, выехал на тротуар и сбил пешеходов, сообщил РИА Новости в субботу пресс-секретарь главы города Артем Роговский.
24 февраляРИА Новости
В Новосибирске возбудили дело после наезда на пешеходов на тротуареНОВОСИБИРСК, 24 фев — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Новосибирске, где автомобиль сбил на тротуаре во время салюта пешеходов, в том числе двух насмерть, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МВД. Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что дело возбудили и ведут военные следователи.
21 февраляРИА Новости
Кузнецовой представили проект детского хосписа в НовосибирскеНОВОСИБИРСК, 21 фев — РИА Новости. Общественники в Новосибирске представили уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ Анне Кузнецовой проект строительства в городе детского хосписа, который поддержали и власти.
19 февраляРИА Новости
Власти Новосибирской области помогут семье погибшей при крушении Ан-148НОВОСИБИРСК, 19 фев — РИА Новости. Власти Новосибирской области планируют выделить из резервного фонда 1 миллион рублей семье 22-летней жительницы Новосибирска, погибшей при крушении Ан-148 в Подмосковье, сообщается в проекте распоряжения облправительства, размещенном на сайте «Электронная демократия Новосибирской области».
16 февраляРИА Новости
В МЧС назвали причину отравления угарным газом семьи в новосибирском селеНОВОСИБИРСК, 16 фев — РИА Новости. Закрытая задвижка дымохода стала причиной отравления угарным газом семьи из четырех человек в селе Елбань Новосибирской области, в результате чего один человек погиб, сообщает ГУМЧС по региону.
16 февраляРИА Новости
В Новосибирской области четверо человек отравились угарным газомМОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Один человек погиб, взрослый и двое детей госпитализированы в результате отравления угарным газом в селе Елбань Новосибирской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
14 февраляРИА Новости
Улицу в Новосибирске хотят назвать в честь погибшего в Сирии летчикаНОВОСИБИРСК, 14 фев — РИА Новости. Строительный комитет законодательного собрания Новосибирской области решил подготовить обращение в мэрию областного центра о том, чтобы одну из улиц города назвать в честь погибшего в Сирии летчика Романа Филипова, сообщил РИА Новости в среду представитель парламента.
12 февраляРИА Новости
В Новосибирской области помогут семье девушки, погибшей при крушении Ан-148НОВОСИБИРСК, 12 фев — РИА Новости. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников распорядился оказать помощь семье 22-летней жительницы Новосибирска, погибшей при крушении Ан-148 в Подмосковье.
9 февраляРИА Новости
Боевика, готовившего взрывы в Новосибирске, приговорили к 17 годам тюрьмыНОВОСИБИРСК, 9 фев — РИА Новости. Суд в Новосибирске в пятницу приговорил иностранного гражданина, готовившего серию террористических актов в городе, к 17 годам колонии строгого режима, сообщает УФСБ по региону.
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