1 марта РИА Новости

Дело взломавшего дневник новосибирского гимназиста может не дойти до суда

НОВОСИБИРСК, 1 мар — РИА Новости. Дело гимназиста, взломавшего электронный дневник, которое суд вернул на доследование, может не дойти до суда во второй раз в случае согласия с этим всех сторон, сообщил журналистам в четверг прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев.