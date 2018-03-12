В Новосибирске похоронили погибшего в Сирии летчика СафроноваНОВОСИБИРСК, 9 мар — РИА Новости. Похороны 27-летнего летчика Дениса Сафронова, члена экипажа самолета Ан-26, потерпевшего крушение в Сирии, прошли в пятницу в Новосибирске, у лейтенанта осталась беременная жена и ребенок, сообщил РИА Новости его друг Сергей Шейфер.
Прокурор потребовал пожизненный срок для новосибирца за убийство 19 женщинНОВОСИБИРСК, 5 мар — РИА Новости. Государственный обвинитель в понедельник предложил Новосибирскому областному суду приговорить 52-летнего бывшего милиционера Евгения Чуплинского, обвиняемого в убийстве 19 женщин, к пожизненному лишению свободы, сообщает в понедельник прокуратура Новосибирской области.
Новосибирский экс-губернатор рассказал о «ступоре» от приговораНОВОСИБИРСК, 26 фев — РИА Новости. Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко, апелляцию на обвинительный приговор которому рассматривается в Новосибирском облсуде, вновь заявил об отсутствии в его деле состава преступления и «ступоре» от приговора суда первой инстанции.
24 февраляРИА Новости
Власти Новосибирска окажут помощь семье погибших при ДТП на тротуареНОВОСИБИРСК, 24 фев — РИА Новости. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть распорядился оказать помощь семье погибших и пострадавшим в автоаварии 23 февраля, когда водитель Honda CR-V, не справившись с управлением, выехал на тротуар и сбил пешеходов, сообщил РИА Новости в субботу пресс-секретарь главы города Артем Роговский.
24 февраляРИА Новости
В Новосибирске возбудили дело после наезда на пешеходов на тротуареНОВОСИБИРСК, 24 фев — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Новосибирске, где автомобиль сбил на тротуаре во время салюта пешеходов, в том числе двух насмерть, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МВД. Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что дело возбудили и ведут военные следователи.
Власти Новосибирской области помогут семье погибшей при крушении Ан-148НОВОСИБИРСК, 19 фев — РИА Новости. Власти Новосибирской области планируют выделить из резервного фонда 1 миллион рублей семье 22-летней жительницы Новосибирска, погибшей при крушении Ан-148 в Подмосковье, сообщается в проекте распоряжения облправительства, размещенном на сайте «Электронная демократия Новосибирской области».
Улицу в Новосибирске хотят назвать в честь погибшего в Сирии летчикаНОВОСИБИРСК, 14 фев — РИА Новости. Строительный комитет законодательного собрания Новосибирской области решил подготовить обращение в мэрию областного центра о том, чтобы одну из улиц города назвать в честь погибшего в Сирии летчика Романа Филипова, сообщил РИА Новости в среду представитель парламента.