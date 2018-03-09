Галушка рассказал о значении ВЭФ в жизни АТРВЛАДИВОСТОК, 6 мар — РИА Новости. Четвертый Восточный экономический форум станет еще более масштабным событием в жизни Дальневосточного федерального округа и Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил глава минвостокразвития России Александр Галушка в ходе коллегии ведомства во Владивостоке.
16 февраляРИА Новости
В Приморье священников обязали сдать копии загранпаспортов в епархиюВЛАДИВОСТОК, 16 фев — РИА Новости. Священнослужители Владивостокской епархии начали сдавать в епархиальное управление копии своих загранпаспортов после соответствующего распоряжения митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина, сообщил РИА Новости представитель епархии.
Росатом очистит Приморский край от отработавших «атомных батарей»МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Госкорпорация «Росатом» планирует к 2020 году подготовить и отправить на долговременное хранение отработавшие установленный срок эксплуатации радиоизотопные термоэлектрические генераторы (РИТЭГи), находящиеся сейчас на предприятии «Дальневосточный центр по обращению с радиоактивными отходами» («ДальРАО») в Приморском крае.
Застрявшее во Владивостоке судно из КНДР возвращается на родинуВЛАДИВОСТОК, 9 фев — РИА Новости. Светлана Задёра. Пограничники закрыли границу северокорейскому судну, которое уже девять дней стояло во Владивостоке, поэтому оно возвращается в Раджин, рассказал РИА Новости замдиректора компании-перевозчика «ИнвестСтройТрест» Михаил Хмель.
8 февраляРИА Новости
На застрявшее во Владивостоке судно из КНДР доставили продуктыВЛАДИВОСТОК, 7 фев — РИА Новости. Продукты питания доставили на судно из КНДР, которое восемь дней стоит во Владивостоке, экипаж сутки обходился без еды, рассказал РИА Новости заместитель гендиректора компании-перевозчика «ИнвестСтройТрест» Михаил Хмель.
Экс-глава Приморской краевой аптеки получил два года колонии за растратуВЛАДИВОСТОК, 7 фев — РИА Новости. Суд во Владивостоке признал бывшего главу КГУП «Приморская краевая аптека» Василия Сысойкина виновным в присвоении и растрате свыше 140 миллионов рублей и назначил ему 2 года колонии общего режима, однако наказание счел отбытым, сообщил РИА Новости представитель Первореченского районного суда.
6 февраляРИА Новости
Пожар в Приморье уничтожил восемь квартир жилого домаВЛАДИВОСТОК, 6 фев — РИА Новости. Восемь квартир, где прописаны 25 человек, полностью выгорели в результате пожара в многоэтажном доме в городе Артеме Приморского края, в четырех подъездах из семи нет света и электричества, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
Главной площадкой «Тотального диктанта-2018» станет корпус ДВФУНОВОСИБИРСК, 29 янв — РИА Новости. Главной площадкой международной акции грамотности «Тотальный диктант-2018» станет атриум корпуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский, сообщил журналистам в понедельник координатор акции во Владивостоке Вячеслав Беляков.
В Приморье будут добывать два новых вида моллюсковВЛАДИВОСТОК, 25 янв — РИА Новости. Ученые Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО-Центра) одобрили включение в список объектов прибрежного рыболовства в Приморье два новых вида моллюсков — панопы японской и зирфеи, сообщает ТИНРО.
20 январяРИА Новости
Военные Тихоокеанского флота отработали спасение человека из водыВЛАДИВОСТОК, 20 янв — РИА Новости. Вертолет Ка-27 и БПК «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота в заливе Петра Великого отработали поиск и спасение плавающих в воде людей, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.