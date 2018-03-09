Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Показания счетчиков от россиян больше не потребуются
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
Путин рассказал, что обсуждает с дочерьми
Путин сообщил о решении сбить самолет с 110 пассажирами в 2014-м
Почему женщинам полезно устраивать тихие революции и флешмобы
Десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря Главная цель морпехов — отработать высадку на черноморское побережье и принять участие в учениях
Виктор Бут рассказал о состоянии американцев после слов Путина
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Ушел из жизни советский актер Дмитрий Дорлиак-младший — СМИ
Сеть обсуждает пальто Миддлтон за 100 долларов
Почему женщинам полезно устраивать тихие революции и флешмобы
Ольга Бузова снялась топлес на морозе
СМИ рассекретили женщину, которую на селфи целует Путин
Маликов объяснил, почему ударил жену - СМИ
Найдена новая опасность жизни в больших городах
До и после: новая жизнь «убитых» квартир
Фоторепортажи
1010 лет назад на Шпицбергене открыли «хранилище Судного дня»
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг

Новости от РИА Новости

9 мартаРИА Новости
На острове Русском во Владивостоке рыбак спас сбитую машиной лисуРыбак спас на острове Русском во Владивостоке сбитую машиной лису, теперь зверь поселился в Приморском сафари-парке, сообщается на сайте учреждения. «В Приморский сафари-парк поступила проблемная лиса с острова Русский.
6 мартаРИА Новости
Галушка рассказал о значении ВЭФ в жизни АТРВЛАДИВОСТОК, 6 мар — РИА Новости. Четвертый Восточный экономический форум станет еще более масштабным событием в жизни Дальневосточного федерального округа и Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил глава минвостокразвития России Александр Галушка в ходе коллегии ведомства во Владивостоке.
16 февраляРИА Новости
В Приморье священников обязали сдать копии загранпаспортов в епархиюВЛАДИВОСТОК, 16 фев — РИА Новости. Священнослужители Владивостокской епархии начали сдавать в епархиальное управление копии своих загранпаспортов после соответствующего распоряжения митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина, сообщил РИА Новости представитель епархии.
16 февраляРИА Новости
Во Владивостоке загорелся БПК «Маршал Шапошников»Пожар произошел на БПК, который стоит на ремонте у причала Дальзавода. Очаг возгорания, по информации СМИ, находится в машинном отделении корабля.
15 февраляРИА Новости
Власти Приморья утвердили генплан Владивостока с предложениями японцевВЛАДИВОСТОК, 15 фев — РИА Новости. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко утвердил новый генеральный план развития Владивостока, в который среди прочего вошли предложения японских специалистов, сообщил РИА Новости представитель администрации региона.
13 февраляРИА Новости
Росатом очистит Приморский край от отработавших «атомных батарей»МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Госкорпорация «Росатом» планирует к 2020 году подготовить и отправить на долговременное хранение отработавшие установленный срок эксплуатации радиоизотопные термоэлектрические генераторы (РИТЭГи), находящиеся сейчас на предприятии «Дальневосточный центр по обращению с радиоактивными отходами» («ДальРАО») в Приморском крае.
13 февраляРИА Новости
Во Владивостоке отпразднуют день рождения экс-лидера КНДР Ким Чен ИраВЛАДИВОСТОК, 13 фев — РИА Новости. Праздник, посвященный 76-летней годовщине со дня рождения лидера КНДР в 1994—2011 годах Ким Чен Ира, пройдет во Владивостоке во вторник, 13 февраля.
9 февраляРИА Новости
Застрявшее во Владивостоке судно из КНДР возвращается на родинуВЛАДИВОСТОК, 9 фев — РИА Новости. Светлана Задёра. Пограничники закрыли границу северокорейскому судну, которое уже девять дней стояло во Владивостоке, поэтому оно возвращается в Раджин, рассказал РИА Новости замдиректора компании-перевозчика «ИнвестСтройТрест» Михаил Хмель.
8 февраляРИА Новости
На застрявшее во Владивостоке судно из КНДР доставили продуктыВЛАДИВОСТОК, 7 фев — РИА Новости. Продукты питания доставили на судно из КНДР, которое восемь дней стоит во Владивостоке, экипаж сутки обходился без еды, рассказал РИА Новости заместитель гендиректора компании-перевозчика «ИнвестСтройТрест» Михаил Хмель.
7 февраляРИА Новости
Тигрица Золушка в приморском заповеднике во второй раз стала мамойВЛАДИВОСТОК, 7 фев — РИА Новости. Спасенная в Приморье тигрица Золушка, которая сейчас обитает в заповеднике «Бастак» в ЕАО, во второй раз стала мамой и уже гуляет с подросшим тигренком, сообщает заповедник.
7 февраляРИА Новости
Во Владивостоке почтили память погибшего в Сирии летчика ФилиповаВЛАДИВОСТОК, 7 фев — РИА Новости. Военные и жители Владивостока вышли на траурный митинг на площадь возле Дома молодежи, чтобы почтить память погибшего в Сирии летчика Романа Филипова, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
7 февраляРИА Новости
Экс-глава Приморской краевой аптеки получил два года колонии за растратуВЛАДИВОСТОК, 7 фев — РИА Новости. Суд во Владивостоке признал бывшего главу КГУП «Приморская краевая аптека» Василия Сысойкина виновным в присвоении и растрате свыше 140 миллионов рублей и назначил ему 2 года колонии общего режима, однако наказание счел отбытым, сообщил РИА Новости представитель Первореченского районного суда.
6 февраляРИА Новости
Пожар в Приморье уничтожил восемь квартир жилого домаВЛАДИВОСТОК, 6 фев — РИА Новости. Восемь квартир, где прописаны 25 человек, полностью выгорели в результате пожара в многоэтажном доме в городе Артеме Приморского края, в четырех подъездах из семи нет света и электричества, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
6 февраляРИА Новости
Во Владивостоке в марте решат, называть ли улицу именем майора ФилиповаВЛАДИВОСТОК, 6 фев — РИА Новости. Комиссия по городской топонимике Владивостока может рассмотреть вопрос о наименовании одной из улиц именем погибшего в Сирии летчика Романа Филипова в марте, после присвоения ему звания Героя России, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
29 январяРИА Новости
Главной площадкой «Тотального диктанта-2018» станет корпус ДВФУНОВОСИБИРСК, 29 янв — РИА Новости. Главной площадкой международной акции грамотности «Тотальный диктант-2018» станет атриум корпуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский, сообщил журналистам в понедельник координатор акции во Владивостоке Вячеслав Беляков.
29 январяРИА Новости
Приморье установило рекорд по турпотоку из Японии и Южной КореиВЛАДИВОСТОК, 29 янв — РИА Новости. Рекордный за последние 10 лет турпоток из Японии и Южной Кореи зарегистрировали в 2017 году в Приморье, сообщает администрация края.
25 январяРИА Новости
В Приморье будут добывать два новых вида моллюсковВЛАДИВОСТОК, 25 янв — РИА Новости. Ученые Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО-Центра) одобрили включение в список объектов прибрежного рыболовства в Приморье два новых вида моллюсков — панопы японской и зирфеи, сообщает ТИНРО.
20 январяРИА Новости
Военные Тихоокеанского флота отработали спасение человека из водыВЛАДИВОСТОК, 20 янв — РИА Новости. Вертолет Ка-27 и БПК «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота в заливе Петра Великого отработали поиск и спасение плавающих в воде людей, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
19 январяРИА Новости
В Приморье возбудили дело о мошенничестве с землей МинобороныВЛАДИВОСТОК, 19 янв — РИА Новости. Бизнесмен в Приморье пытался незаконно завладеть земельным участком Минобороны РФ стоимостью более 46 миллионов рублей, сообщает Военная прокуратура Тихоокеанского флота.
11 январяРИА Новости
В Приморье пострадавшую от нападения медсестру выписали из больницыВЛАДИВОСТОК, 11 янв — РИА Новости. Медсестру поликлиники Владивостока, на которую накануне напал с острым предметом ее сожитель, отпустили из больницы на амбулаторное лечение, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения Приморья.
Умер Олег Табаков
Песков ответил на слова Путина о «несущем пургу» пресс-секретаре
Девушка случайно выслала фото незнакомцу. Ответ был потрясающим
Верный пес четыре месяца ждет хозяина у дверей больницы
Щенок хаски, от которого все отказались, покорил Сеть
У самого богатого россиянина нашли больше всего госнаград
Черный лебедь для рубля: что ждет российскую валюту
Спорт
Удручающая статистика Манчини в России и Турции И дело вовсе не в плохих судьях или полях.
Авто
Автосалон в Женеве: главные новинки для России В Швейцарии показали немало интересных машин, которые будут продаваться на российском рынке
Hi-Tech
Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
Кино
Зрителей возмутил ремонт для Киркорова и его детей от «Первого» Популярный телепроект канала подарил народному артисту и его детям собственный мини-«Диснейленд» и домашний театр
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В США роботы вытесняют риэлторов
Названо число пустующих квартир в Москве
Леди
С любимыми не расставайтесь: звезды, сумевшие работать друг с другом после разрыва Остаться с бывшим в хороших отношениях, да еще и заниматься работой вместе – целое искусство. Звезды это знают, умеют и практикуют.
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь