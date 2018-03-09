7 февраля РИА Новости

Тигрица Золушка в приморском заповеднике во второй раз стала мамой

ВЛАДИВОСТОК, 7 фев — РИА Новости. Спасенная в Приморье тигрица Золушка, которая сейчас обитает в заповеднике «Бастак» в ЕАО, во второй раз стала мамой и уже гуляет с подросшим тигренком, сообщает заповедник.