22 февраля РИА "ФедералПресс"

Пострадавших во время инцидента в пермской школе отправят на курорт за счет краевого бюджета

ПЕРМЬ, 22 февраля, ФедералПресс. Сегодня на заседании правительства Пермского края было решено с целью реабилитации пострадавших во время происшествия в одной из школ Мотовилихинского района Перми отправить учителя и учеников с родителями на санаторно-курортное лечение.