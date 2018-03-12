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Новости от РИА "ФедералПресс"

08:57 (мск)РИА "ФедералПресс"
Водитель «Лады» без номеров устроил ДТП со скорой в центре ПермиПЕРМЬ, 12 марта, ФедералПресс. В 4.20 по улице Ленина ехала «Лада Веста» без госномеров. Водитель автомобиля на перекрестке улиц Ленина и Крисанова выехал на «красный» и столкнулся «Газелью» «скорой помощи».
08:09 (мск)РИА "ФедералПресс"
Две тысячи пермяков прошли парадом памяти в честь Уральского добровольческого танкового корпусаПЕРМЬ, 12 марта, ФедералПресс. 11 марта в Перми впервые отметили день народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба губернатора.
7 мартаРИА "ФедералПресс"
Дольщики Первого пермского микрорайона сформировали правление ЖСКПЕРМЬ, 7 марта, ФедералПресс. На собрании дольщиков Первого пермского микрорайона участники утвердили устав ЖСК, состав правления, сформирована ревизионная комиссия, которая будет осуществлять внутренний аудит кооператива, сообщает краевой минстрой.
7 мартаРИА "ФедералПресс"
Рогозин: Пермский край интересен и привлекателенПЕРМЬ, 7 марта, ФедералПресс. В рамках своего визита в Пермь зампред правительства РФ Дмитрий Рогозин побывал на выставке гражданской продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса.
6 мартаРИА "ФедералПресс"
Пермяка осудили за пособничество в хищении шести миллионовПЕРМЬ, 6 марта, ФедералПресс. 26-летний пермяк помог знакомому продавцу магазина сотовой связи похитить 6 миллионов рублей. Преступление расследовало ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю, сообщает пресс-служба главка.
6 мартаРИА "ФедералПресс"
Соликамск и поселения района могут объединиться в один муниципалитетПЕРМЬ, 6 марта, ФедералПресс. В Соликамском районе началось обсуждение присоединения поселений территории к Соликамску, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
6 мартаРИА "ФедералПресс"
Суд оштрафовал чиновника администрации ЛысьвыПЕРМЬ, 6 марта, ФедералПресс. Консультант отдела по содержанию и эксплуатации домов МКУ «Департамент управления инфраструктуры администрации Лысьвы» рассматривал обращение гражданина, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.
5 мартаРИА "ФедералПресс"
Конкурс по проектированию второй очереди зоопарка Перми пройдет в апрелеПЕРМЬ, 5 марта, ФедералПресс. Краевые власти снова изменили сроки открытого конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ по второй очереди строительства нового зоопарка в Перми, сообщает Business Class.
1 мартаРИА "ФедералПресс"
Международный аэропорт в Перми возглавит Султан ДжармухановПЕРМЬ, 1 марта, ФедералПресс. Руководителем АО «Международный аэропорт Пермь» стал Султан Джармуханов.
28 февраляРИА "ФедералПресс"
В Прикамье 1 марта стартует проект «Мы выбираем спорт!»ПЕРМЬ, 28 февраля, ФедералПресс. На выездном совете глав муниципальных образований при губернаторе Пермского края рассмотрели вопрос развития массового спорта в регионе.
27 февраляРИА "ФедералПресс"
Пермские дорожники работают в круглосуточном режимеПЕРМЬ, 27 февраля, ФедералПресс. В Перми дорожные службы, занятые на уборке снега, работают круглосуточно, сообщает пресс-служба городской мэрии.
26 февраляРИА "ФедералПресс"
В Прикамье пенсионерка едва не сгорела, читая молитвуПЕРМСКИЙ КРАЙ, 26 февраля, ФедералПресс. В Перми 82-летняя пенсионерка получила ожоги, когда выполняла у себя дома «молитвенный обряд».
26 февраляРИА "ФедералПресс"
Мэрия Перми предупредила автомобилистов о сильном снегопадеПЕРМЬ, 26 февраля, ФедералПресс. В Прикамье сегодня ночью и завтра ожидается сильный снегопад, сообщает пресс-служба ожидается сильный снегопад.
25 февраляРИА "ФедералПресс"
Власти Перми начнут изымать земельные участки для реконструкции улицы РеволюцииПЕРМЬ, 25 февраля, ФедералПресс. В Перми планируют расширить ул. Революции до четырех полос и запустить трамвай от ул. Куйбышева до ул. Сибирской. Проект реконструкции рассчитан на два года. Его цель — оптимизация транспортного потока.
22 февраляРИА "ФедералПресс"
Четырнадцать новых детсадов появится в ПрикамьеПЕРМЬ, 22 февраля, ФедералПресс. В ближайшие два года в Пермском крае появится 14 новых дошкольных образовательных учреждений, сообщает пресс-служба администрации губернатора региона.
22 февраляРИА "ФедералПресс"
Камская ГЭС начала подготовку к паводкуПЕРМЬ, 22 февраля, ФедералПресс. На Камской ГЭС начались мероприятия по подготовке к весеннему половодью, сообщает пресс-служба филиала ПАО «РусГидро».
22 февраляРИА "ФедералПресс"
Пострадавших во время инцидента в пермской школе отправят на курорт за счет краевого бюджетаПЕРМЬ, 22 февраля, ФедералПресс. Сегодня на заседании правительства Пермского края было решено с целью реабилитации пострадавших во время происшествия в одной из школ Мотовилихинского района Перми отправить учителя и учеников с родителями на санаторно-курортное лечение.
22 февраляРИА "ФедералПресс"
Прикамская КСП выявила нарушения расходования бюджетных средств на 3,7 млрдПЕРМЬ, 22 февраля, ФедералПресс. В законодательное собрание Прикамья поступил отчет краевой Контрольно-счетной палаты.
21 февраляРИА "ФедералПресс"
Энергетики составили топ-10 УК-неплательщиков ПрикамьяПЕРМЬ, 21 февраля, ФедералПресс. Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» составил антирейтинг управляющих компаний, которые имеют самые большие долги за ресурсы, сообщает пресс-служба компании.
21 февраляРИА "ФедералПресс"
Из Прикамья в 2017 году уехали жить в другие регионы 83 тысячи человекПЕРМЬ, 21 февраля, ФедералПресс. Из Пермского края продолжают уезжать. Пермьстат подвел миграционные данные за 2017 год.
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