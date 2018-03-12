7 мартаРИА "ФедералПресс"Дольщики Первого пермского микрорайона сформировали правление ЖСКПЕРМЬ, 7 марта, ФедералПресс. На собрании дольщиков Первого пермского микрорайона участники утвердили устав ЖСК, состав правления, сформирована ревизионная комиссия, которая будет осуществлять внутренний аудит кооператива, сообщает краевой минстрой.
7 мартаРИА "ФедералПресс"Рогозин: Пермский край интересен и привлекателенПЕРМЬ, 7 марта, ФедералПресс. В рамках своего визита в Пермь зампред правительства РФ Дмитрий Рогозин побывал на выставке гражданской продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса.
6 мартаРИА "ФедералПресс"Пермяка осудили за пособничество в хищении шести миллионовПЕРМЬ, 6 марта, ФедералПресс. 26-летний пермяк помог знакомому продавцу магазина сотовой связи похитить 6 миллионов рублей. Преступление расследовало ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю, сообщает пресс-служба главка.
6 мартаРИА "ФедералПресс"Суд оштрафовал чиновника администрации ЛысьвыПЕРМЬ, 6 марта, ФедералПресс. Консультант отдела по содержанию и эксплуатации домов МКУ «Департамент управления инфраструктуры администрации Лысьвы» рассматривал обращение гражданина, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.
22 февраляРИА "ФедералПресс"Четырнадцать новых детсадов появится в ПрикамьеПЕРМЬ, 22 февраля, ФедералПресс. В ближайшие два года в Пермском крае появится 14 новых дошкольных образовательных учреждений, сообщает пресс-служба администрации губернатора региона.
22 февраляРИА "ФедералПресс"Камская ГЭС начала подготовку к паводкуПЕРМЬ, 22 февраля, ФедералПресс. На Камской ГЭС начались мероприятия по подготовке к весеннему половодью, сообщает пресс-служба филиала ПАО «РусГидро».