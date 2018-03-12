10 марта Sports.kz

«Иртыш». Ради хайпа

Старт чемпионата Казахстана 2018 года по футболу в Премьер-Лиге уже на носу. Вот-вот застучат весело мячи по где-то зеленым, а в других местах не особо, отечественным футбольным полям. Один из обладателей рекорда по завоеванию чемпионских званий в стране «Иртыш» принимает в первом туре на своем поле «Атырау». И, откровенно говоря, за пентакампеонов довольно тревожно.