«Иртыш». Ради хайпаСтарт чемпионата Казахстана 2018 года по футболу в Премьер-Лиге уже на носу. Вот-вот застучат весело мячи по где-то зеленым, а в других местах не особо, отечественным футбольным полям. Один из обладателей рекорда по завоеванию чемпионских званий в стране «Иртыш» принимает в первом туре на своем поле «Атырау». И, откровенно говоря, за пентакампеонов довольно тревожно.
Бывший игрок клуба РФПЛ перешел в «Тобол»Костанайский «Тобол» накануне начала чемпионата подписал нападающего Антона Шиндера. Украинский футболист пополнил дружину Владимира Никитенко вместо отбывшего в аренду в «Шахтер» Эгона Вуха.
Стала известна дата следующего боя Балоева17 марта в Остине (штат Техас, США) состоится вечер профессионального бокса, в рамках которого на ринг выйдет казахстанец Али Балоев (3−0, 3КО), сообщает группа «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
В «Уфе» рассказали об адаптации Еркебулана СейдахметаКазахстанские любители спорта пристально следят за тем, как идут дела у нашего 18-летнего земляка Еркебулана Сейдахмета, подписавшего не так давно трехлетний контракт с клубом сильнейшего дивизиона чемпионата России «Уфа».