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Новости от Sports.kz

15:33 (мск)Sports.kz
«Или он защищает пояс, или оставляет его вакантным». Головкину поставили условиеУкраинский боксер Сергей Деревянченко (12−0, 10 КО) прокомментировал потенциальный бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), сообщает Sports.kz.
14:11 (мск)Sports.kz
Казахстанец вошел в ТОП-20 на Межконтинентальном кубке по прыжкам с трамплина в ПольшеКазахстанский спортсмен Сергей Ткаченко вошел в 20-ку лучших по прыжкам с трамплина на Межконтинентальном кубке в Закопане (Польша).
09:43 (мск)Sports.kz
«Patriot Boxing Team» скандально победил «Astana Arlans»В матчевой встрече WSB казахстанский клуб «Astana Arlans» в Санкт-Петербурге уступил российской команде «Patriot Boxing Team» — 0:5, пишет Sports.kz.
09:40 (мск)Sports.kz
Стало известно, когда Головкин может провести бой в КазахстанеПромоутер Геннадия Головкина Том Леффлер сказал, что после поединка с Саулем Альваресом 5 мая, они вновь могут вернуться к обсуждению варианта боя GGG в Казахстане, пишет Sports.kz.
09:35 (мск)Sports.kz
Липинец получил рекордный для себя гонорар за проигранный титульный бойУроженец Казахстана Сергей Липинец по итогам боя с американцем Майки Гарсией заработал миллион долларов, заявил РИА Новости менеджер российского боксера Алекс Вайсфельд.
11 мартаSports.kz
«Резать ринг и чаще бить по корпусу». Тренер Головкина обещает «Канело» чистый нокаутТренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) Абель Санчес прокомментировал предстоящий реванш с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО), который состоится 5 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, сообщает Sports.kz.
11 мартаSports.kz
ПФЛК объяснила неполадки в трансляциях первого тура КПЛПрофессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) принесла извинения всем любителям футбола и разъяснила ситуацию о технических неполадках в трансляциях матчей 1 тура Чемпионата Казахстана по футболу на ПФЛК-ТВ.
11 мартаSports.kz
«Актобе» могут объявить банкротом. Смаков рассказал о долгах клубаГенеральный директор «Актобе» Самат Смаков рассказал о перспективах развития сложной ситуации, в которой оказался клуб.
10 мартаSports.kz
Бой Залилова перенесен из-за травмы соперникаКазахстанский боксер Ержан Залилов (10−0−1, 4 КО) объявил о переносе предстоящего поединка, сообщает Sports.kz.
10 мартаSports.kz
«Худший боксер Великобритании» назвал Головкина бабой, а Сондерса — чемпиономБританский боксер Робин Дикин, известный благодаря своему ужасному рекорду (2−53, 0 КО) как «худший боксер Великобритании», нелестно отозвался о Геннадии Головкине (37−0−1, 33 КО), сообщает Sports.kz.
10 мартаSports.kz
«Акжайык» сыграет с «Астаной» без четырех основных футболистовКак стало известно Sports.kz, в завтрашнем противостоянии первого тура чемпионата Казахстана 2018 года в Премьер-Лиге на «Астана Арене» с чемпионом страны уральская команда будет играть без четырех футболистов своего основного состава.
10 мартаSports.kz
Сейдахмет дебютировал в РФПЛ в матче против «Анжи»Казахстанский нападающий Еркебулан Сейдахмет впервые вышел на поле в футболке «Уфы» в официальном матче, сообщает Sports.kz.
10 мартаSports.kz
«Иртыш». Ради хайпаСтарт чемпионата Казахстана 2018 года по футболу в Премьер-Лиге уже на носу. Вот-вот застучат весело мячи по где-то зеленым, а в других местах не особо, отечественным футбольным полям. Один из обладателей рекорда по завоеванию чемпионских званий в стране «Иртыш» принимает в первом туре на своем поле «Атырау». И, откровенно говоря, за пентакампеонов довольно тревожно.
10 мартаSports.kz
Сейдахмет не попал в стартовый состав «Уфы» на матч с «Анжи»Сегодня в рамках 22-го тура чемпионата российской Премьер-Лиги состоится матч между «Уфой» и махачкалинским «Анжи», сообщает Sports.kz.
10 мартаSports.kz
«Акжайык» презентовал игровую форму на сезон-2018Вчера ФК «Акжайык» презентовал новую игровую форму. В презентации приняли участия все новички команды и капитан «Акжайыка» Мирам Сапанов.
10 мартаSports.kz
Бывший игрок клуба РФПЛ перешел в «Тобол»Костанайский «Тобол» накануне начала чемпионата подписал нападающего Антона Шиндера. Украинский футболист пополнил дружину Владимира Никитенко вместо отбывшего в аренду в «Шахтер» Эгона Вуха.
10 мартаSports.kz
«Шахтер» подписал чешского полузащитникаСостав карагандинского «Шахтера» пополнился 27-летним чешским полузащитником Эгоном Вухом.
8 мартаSports.kz
Стала известна дата следующего боя Балоева17 марта в Остине (штат Техас, США) состоится вечер профессионального бокса, в рамках которого на ринг выйдет казахстанец Али Балоев (3−0, 3КО), сообщает группа «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
8 мартаSports.kz
Как Головкин на самом деле отнесся к допингу «Канело»Журналист UCNLive.com Стив Ким рассказал о личной беседе с Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) насчет положительной допинг-пробы Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.
8 мартаSports.kz
В «Уфе» рассказали об адаптации Еркебулана СейдахметаКазахстанские любители спорта пристально следят за тем, как идут дела у нашего 18-летнего земляка Еркебулана Сейдахмета, подписавшего не так давно трехлетний контракт с клубом сильнейшего дивизиона чемпионата России «Уфа».
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Удручающая статистика Манчини в России и Турции И дело вовсе не в плохих судьях или полях.
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