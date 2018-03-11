22 февраля РИА Новости

Ректора одного из ведущих вузов Кубани заподозрили в хищении

КРАСНОДАР, 20 фев — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Краснодаре в отношении сотрудницы вуза по подозрению в хищении более 2 миллионов рублей, выделенных в качестве субсидий по реализации образовательной программы, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.