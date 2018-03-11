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Новости от РИА Новости

11 мартаРИА Новости
В Сочи ограничат въезд автомобилей с бензиновыми двигателямиМОСКВА, 11 мар — РИА Новости. По заявлению пресс-службы администрации Краснодарского края, ограниченный въезд на большую часть территории Олимпийского парка в Сочи вступит в силу уже в июле.
11 мартаРИА Новости
Крым и Кубань заключили соглашение о сотрудничестве в туризмеМОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Крым и Краснодарский край заключили соглашение о сотрудничестве в туристской сфере, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики.
9 мартаРИА Новости
На Кубани при столкновении грузовиков погибли два человекаСОЧИ, 9 мар — РИА Новости. Два человека погибли в Белореченском районе Краснодарского края при столкновении трех грузовых машин, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
7 мартаРИА Новости
Власти Кубани помогут семьям военных, погибших в Сирии при крушении Ан-26Власти Краснодарского края окажут всю необходимую помощь семьям кубанских военных, погибших в Сирии при крушении самолета Ан-26, регион выплатит по одному миллиону рублей родным погибших, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
5 мартаРИА Новости
Пострадавшие от нападения экологи из Краснодара получат госзащитуМОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Следствие по делу о нападении на активистов «Экологической вахты по Северному Кавказу» удовлетворило ходатайство о применении к потерпевшим мер государственной защиты, сообщается в понедельник на сайте президентского Совета по правам человека (СПЧ).
3 мартаРИА Новости
Медведица с потомством вышла к людям в Красной ПолянеМОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Несколько дней назад туристы горнолыжного курорта «Газпром Лаура» в Красной Поляне увидели медведицу с двумя медвежатами недалеко от трасс.
27 февраляРИА Новости
В Краснодаре при пожаре в частном доме погибли три человекаКРАСНОДАР, 27 фев — РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в частном доме, который произошёл во вторник утром в Краснодаре, сообщает Южный региональный центр МЧС России.
26 февраляРИА Новости
Почти 30 гостиниц Краснодарского края завышали цены к ЧМ-2018МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Почти три десятка гостиниц Краснодарского края завышали предельно установленные цены на период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
26 февраляРИА Новости
Кондратьев выступил за присвоение Горячему Ключу нового званияКРАСНОДАР, 26 фев — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал инициативу жителей Горячего Ключа о присвоении их городу звания воинской славы.
26 февраляРИА Новости
Власти Кубани предложили обнулить ставку курортного сбора на время ЧМ-2018КРАСНОДАР, 26 фев — РИА Новости. Власти Кубани обратились в законодательное собрание региона с предложением обнулить ставку курортного сбора на время подготовки и проведения мундиаля, сообщил РИА Новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
22 февраляРИА Новости
Ректора одного из ведущих вузов Кубани заподозрили в хищенииКРАСНОДАР, 20 фев — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Краснодаре в отношении сотрудницы вуза по подозрению в хищении более 2 миллионов рублей, выделенных в качестве субсидий по реализации образовательной программы, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.
22 февраляРИА Новости
В Анапе появится военный инновационный технополис МинобороныМОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Военный инновационный технополис Министерства обороны создадут в Анапе, следует из проекта президентского указа, опубликованного в четверг на портале проектов нормативных правовых актов.
16 февраляРИА Новости
На Кубани уволили судью, запись ругани которого попала в интернетВысшая квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи краевого Арбитражного суда Алексея Шевченко после появления в интернете записи с его руганью во время заседания, сообщил РИА Новости представитель Арбитражного суда.
15 февраляРИА Новости
Росатом поддержит строительство ветростанций в Краснодарском краеСОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Администрация Краснодарского края и АО «ВетроОГК», дочерняя структура госкорпорации «Росатом», отвечающая за строительство и эксплуатацию ветроэлектростанций (ВЭС), в четверг на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписали протокол о намерениях построить ветроэлектростанции общей мощностью 200 МВт на территории Темрюкского и Ейского районов Краснодарского края.
13 февраляРИА Новости
Ростовская область представит на форуме в Сочи проекты на 710 млрд рублейРОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 фев — РИА Новости. Ростовская область представит на Российском инвестиционном форуме в Сочи проекты на 710 миллиардов рублей, говорится в сообщении регионального Агентства инвестиционного развития (АИР).
12 февраляРИА Новости
В Краснодаре нашли двух пропавших студенток из КузбассаКЕМЕРОВО, 12 фев — РИА Новости. Пропавших в Кузбассе 17-летнюю студентку из Новокузнецка и ее подругу из Киселевска нашли в Краснодаре, где они арендовали комнату в общежитии, сообщил в понедельник главк МВД по Кемеровской области.
11 февраляРИА Новости
Житель Сочи сдал билеты за несколько дней до крушения Ан-148МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Житель Сочи Максим Коломойцев, который собирался лететь из Москвы в Орск на потерпевшем крушение самолете Ан-148, за несколько дней до рейса передумал и сдал билеты.
8 февраляРИА Новости
На Кубани проводят проверку из-за фото тушащего сигарету об икону подросткаПроверку проведут на основе появившейся в соцсетях фотографии, на которой изображено, как молодой человек тушит сигарету об икону, заявили РИА Новости в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. Во вторник в Telegram-канале появилось фото молодого человека, который тушит сигарету об икону.
5 февраляРИА Новости
Стенд Краснодарского края станет самым масштабным на инвестфоруме в СочиКРАСНОДАР, 4 фев — РИА Новости, Светлана Берило. Стенд Краснодарского края площадью около 2 тысяч квадратных метров станет самым масштабным на Российском инвестиционном форуме (РИФ); проекты края будут представлены в семи различных зонах, сообщил РИА Новости губернатор региона Вениамин Кондратьев.
5 февраляРИА Новости
Зенитчики на учениях отразили условную воздушную атаку на СочиВоеннослужащие зенитной ракетной воинской части в Сочи отработали задачи по противовоздушной обороне города от авиационного налета условного противника, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
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