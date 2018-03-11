Пострадавшие от нападения экологи из Краснодара получат госзащитуМОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Следствие по делу о нападении на активистов «Экологической вахты по Северному Кавказу» удовлетворило ходатайство о применении к потерпевшим мер государственной защиты, сообщается в понедельник на сайте президентского Совета по правам человека (СПЧ).
Ректора одного из ведущих вузов Кубани заподозрили в хищенииКРАСНОДАР, 20 фев — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Краснодаре в отношении сотрудницы вуза по подозрению в хищении более 2 миллионов рублей, выделенных в качестве субсидий по реализации образовательной программы, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.
На Кубани уволили судью, запись ругани которого попала в интернетВысшая квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи краевого Арбитражного суда Алексея Шевченко после появления в интернете записи с его руганью во время заседания, сообщил РИА Новости представитель Арбитражного суда.
15 февраляРИА Новости
Росатом поддержит строительство ветростанций в Краснодарском краеСОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Администрация Краснодарского края и АО «ВетроОГК», дочерняя структура госкорпорации «Росатом», отвечающая за строительство и эксплуатацию ветроэлектростанций (ВЭС), в четверг на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписали протокол о намерениях построить ветроэлектростанции общей мощностью 200 МВт на территории Темрюкского и Ейского районов Краснодарского края.
В Краснодаре нашли двух пропавших студенток из КузбассаКЕМЕРОВО, 12 фев — РИА Новости. Пропавших в Кузбассе 17-летнюю студентку из Новокузнецка и ее подругу из Киселевска нашли в Краснодаре, где они арендовали комнату в общежитии, сообщил в понедельник главк МВД по Кемеровской области.
Стенд Краснодарского края станет самым масштабным на инвестфоруме в СочиКРАСНОДАР, 4 фев — РИА Новости, Светлана Берило. Стенд Краснодарского края площадью около 2 тысяч квадратных метров станет самым масштабным на Российском инвестиционном форуме (РИФ); проекты края будут представлены в семи различных зонах, сообщил РИА Новости губернатор региона Вениамин Кондратьев.