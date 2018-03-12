10 февраля РИА Новости

Власти назвали возможную причину крупного ДТП в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 10 фев — РИА Новости. Водитель минивэна, возможно, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с грузовиком на трассе в Красноярском крае, где в результате ДТП погибли восемь человек, сообщили РИА Новости в УГИБДД края.