В Красноярском крае загорелся магазин стройматериаловМагазин стройматериалов загорелся в городе Канск Красноярского края, пострадавших нет, сообщает краевой портал оперативной информации 112. «Канск, Парижской Коммуны 50, загорание магазина строительных материалов “Мальва”, пострадавших нет», — говорится в сообщении.
26 февраляРИА Новости
Суд продлил арест главврачу красноярского перинатального центраКРАСНОЯРСК, 26 фев — РИА Новости. Суд продлил арест подозреваемому во взяточничестве главному врачу Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства Андрею Павлову до конца мая, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.
25 февраляРИА Новости
В Красноярском крае в школе обрушилась крышаКРАСНОЯРСК, 25 фев — РИА Новости. Крыша обрушилась в школе в деревне Альгинка Ирбейского района Красноярского края, учеников в здании не было, сообщил в воскресенье журналистам депутат заксобрания региона Александр Глисков.
24 февраляРИА Новости
Путин поручил разработать план по улучшению экологии в КрасноярскеМОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву совместно с правительством Красноярского края до середины июня разработать план по улучшению экологической обстановки в Красноярске, сообщается на сайте Кремля в субботу.
Полиция сообщила подробности о крупном ДТП в Красноярском краеКРАСНОЯРСК, 10 фев — РИА Новости. Водитель минивэна, попавшего в ДТП на трассе в Красноярском крае, где погибли 8 человек, по предварительным данным, занимался незаконными пассажирскими перевозками, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.
10 февраляРИА Новости
Власти назвали возможную причину крупного ДТП в Красноярском краеКРАСНОЯРСК, 10 фев — РИА Новости. Водитель минивэна, возможно, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с грузовиком на трассе в Красноярском крае, где в результате ДТП погибли восемь человек, сообщили РИА Новости в УГИБДД края.
В Красноярском крае создали новую ТОРМОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Территория опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Железногорск» создана в Красноярском крае, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России.
Путин не исключил, что в Красноярске появится метроКРАСНОЯРСК, 7 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не исключил, что в Красноярске появится метро: на встрече по экологической ситуации в Красноярском крае глава государства обещал, что проект строительства одной подземной ветки будет рассмотрен.
7 февраляРИА Новости
Красноярский край и ЕАО не выполнили «майские указы» по ряду бюджетниковМОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Красноярский край и Еврейская автономная область по итогам 2017 года не смогли выполнить «майские указы» по нескольким категориям работников, в частности сотрудникам сферы культуры и социальной сферы, сообщил журналистам министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
Путин проверит работу двух сибирских врио губернатораМОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в начале февраля посетит Новосибирск и Красноярск, где подведет итоги работы врио губернаторов регионов Андрея Травникова и Александра Усса, пишет в пятницу газета «Известия».
25 январяРИА Новости
Сибиряк притворился немым, чтобы получить миллионную компенсациюЖитель Железногорска Красноярского края сделал себе поддельную инвалидность и имитировал немоту и утрату способности двигать руками, якобы полученные в результате заболевания из-за работы на производстве, пытаясь получить миллионную выплату, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы краевого главка МВД Артем Кишкурин. По его словам, установлено, что подозреваемый, уволившись с предприятия, решил получить крупную страховую выплату, которая предоставляется тем, кто в период работы получил заболевание, повлекшее инвалидность.
25 январяРИА Новости
Усс рассказал, какие проекты могут реализовать в новой ОЭЗМОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Врио губернатора Красноярского края Александр Усс рассказал, какие проекты могут быть реализованы в Енисейской особой экономической зоне (ОЭЗ), которую предлагается создать на территории Красноярского края, Хакасии и Тывы.
20 январяРИА Новости
Под Красноярском пассажирский автобус сломался в 45-градусный морозКРАСНОЯРСК, 20 янв — РИА Новости. Полицейские спасли пассажиров из рейсового автобуса, который сломался на трассе в Емельяновском районе Красноярского края, при том что в центральной части региона установились 45-градусные морозы, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.