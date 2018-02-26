В Хабаровске открылся дальневосточный медиафорумХАБАРОВСК, 26 фев — РИА Новости. Дальневосточный медиафорум, участниками которого станут более 1 тысячи журналистов, экспертов и блогеров со всей России, открывается в понедельник в Хабаровске, сообщил РИА Новости представитель правительства Хабаровского края.
Под Хабаровском С-300 ВВО поразили сверхзвуковые высотные цели «противника»ХАБАРОВСК, 6 фев — РИА Новости. Военнослужащие подразделения войск противовоздушной обороны Восточного военного округа в Хабаровском крае, поднятые по учебной тревоге в рамках проверки боевой готовности, обнаружили и «уничтожили» с помощью комплексов С-300 сверхзвуковые высотные цели условного противника, сообщает пресс-служба округа во вторник.
6 февраляРИА Новости
Найденная у дома под Хабаровском истощенная тигрица чувствует себя лучшеХАБАРОВСК, 6 фев- РИА Новости. Истощенная тигрица со сломанными зубами, которую обнаружили на веранде жилого дома в селе под Хабаровском и доставили на реабилитацию в Приморье, чувствует себя лучше, сообщил РИА Новости во вторник директор межрегиональной общественной организации «Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных» Виктор Кузьменко.
Трутнев рассказал, как нашел деньги на развитие Комсомольска-на-АмуреХАБАРОВСК, 1 фев — РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, который в четверг проводил совещание по развитию Хабаровского края, остался недоволен недофинансированием плана по развитию Комсомольска-на-Амуре, и в течение получаса деньги на его выполнение нашлись.
Трутнев рассказал о финансировании соцобъектов в Хабаровском краеБолее 11 миллиардов рублей будет выделено на строительство социальных объектов в Хабаровском крае, это финансирование станет дополнением к предусмотренному бюджетом и действующими программами, сообщил журналистам в четверг вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В четверг в Хабаровске Трутнев проводит совещание по развитию края.
31 январяРИА Новости
В Хабаровске вынесли приговор сотруднице ЖЭУ за смерть ребенка на горкеХАБАРОВСК, 31 янв — РИА Новости. Суд в Хабаровске признал бывшую начальницу отдела жилищно-эксплуатационного участка (ЖЭУ) виновной в смерти ребенка, на которого упала железная горка, она приговорена к 2,5 года лишения свободы и выплате 1,4 миллиона рублей компенсации родителям погибшего, сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю.
30 январяРИА Новости
Отловленная в Хабаровском крае тигрица находится в тяжелом состоянииХАБАРОВСК, 30 янв — РИА Новости. Сильно истощенную тигрицу, которую отловили в понедельник в селе Солонцовый Хабаровского края и доставили в центр реабилитации тигров села Алексеевка Приморского края, находится в очень тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости директор межрегиональной общественной организации «Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных» Виктор Кузьменко.
Правительство расширило границы ТОР в Хабаровском краеМОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении территории опережающего социально-экономического развития «Комсомольск» в Хабаровском крае, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
25 январяРИА Новости
В Хабаровске возбудили дела о «минировании» торговых центровХАБАРОВСК, 25 янв — РИА Новости. Уголовные дела возбуждены в Хабаровске после анонимных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах в крупных торговых центрах Хабаровска в конце декабря 2017 года, сообщил на пресс-конференции в четверг временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по Хабаровскому краю Арсен Исагулов.
Экологи рассказали, почему под Хабаровском тигрица нападает на собакХАБАРОВСК, 23 янв — РИА Новости. Тигрица, которая ловит собак у нескольких поселков под Хабаровском, пришла туда в поисках пропитания, так как сородичи изгнали ее с заповедных территорий, сейчас животное пытаются поймать, сообщается на сайте учреждения «Заповедное Приамурье», ведающего несколькими заповедниками и нацпарками.
22 январяРИА Новости
Бомбардировщики ВВО уничтожили наземные цели «противника» на ученияхХАБАРОВСК, 22 янв — РИА Новости. Учения бомбардировщиков Су-34 и Су-24М2 армии ВВС и ПВО Восточного военного округа по нанесению бомбовых ударов по наземным целям условного противника состоялись в Хабаровском крае, несмотря на крещенские морозы, сообщает пресс-служба округа в понедельник.
17 январяРИА Новости
В Хабаровске не восстановили уволенного после убийства Драчева полицейскогоХАБАРОВСК, 17 янв — РИА Новости. Индустриальный районный суд города Хабаровска отказал в восстановлении на службе бывшему полицейскому, которого уволили за невмешательство в драку, в результате которой был убит чемпион мира и Европы Андрей Драчев, сообщил в среду журналистам помощник прокурора Индустриального района Александр Рябов.