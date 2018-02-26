6 февраля РИА Новости

Найденная у дома под Хабаровском истощенная тигрица чувствует себя лучше

ХАБАРОВСК, 6 фев- РИА Новости. Истощенная тигрица со сломанными зубами, которую обнаружили на веранде жилого дома в селе под Хабаровском и доставили на реабилитацию в Приморье, чувствует себя лучше, сообщил РИА Новости во вторник директор межрегиональной общественной организации «Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных» Виктор Кузьменко.