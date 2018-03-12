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Новости от Newtimes.kz

07:38 (мск)Newtimes.kz
В Казахстане за месяц взлетели цены на ювелирные изделияК богатому на праздники марту цены на ювелирные изделия выросли на 9% за год ― для золотых украшений и на 7% ― для серебряных, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на energyprom.kz.
11 мартаNewtimes.kz
Мужчина погиб в аварии по дороге на Большое Алматинское озероПо дороге на Большое Алматинское озеро произошло ДТП, в котором один человек погиб, второй — в крайне тяжелом состоянии, передает inform.kz.
9 мартаNewtimes.kz
Вступил в силу безвизовый режим Казахстана с ОАЭ10 марта вступило в силу соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Объединенных Арабских Эмиратов о взаимных безвизовых поездках граждан, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на МИД РК.
9 мартаNewtimes.kz
Появилась информация о задержании Муратхана Токмади в ТаразеПоявилась информация о задержании в Таразе сбежавшего накануне из-под стражи Муратхана Токмади, передает ИА «NewTimes.kz».
7 мартаNewtimes.kz
Джип врезался в полицейский участок в УральскеДТП произошло около 16.30 в поселке Селекционный, передает региональный портал mgorod.kz.
7 мартаNewtimes.kz
Козлы перекрыли дорогу (ВИДЕО)Инцидент произошел на горной дороге. Об этом сообщает газета «Жас Алаш».
7 мартаNewtimes.kz
В Северном Казахстане готовятся к приходу «большой воды»В районе Шал акына на минувшей неделе побывал начальник департамента по ЧС СКО Рамиль Камалов. В ходе рабочей поездки он обследовал территорию города Сергеевки, сел Мерген, Аканбарак и Городецкий, ежегодно подвергающихся подтоплению талыми водами с полей, сообщает Петропавловск.news со ссылкой на ДЧС СКО.
6 мартаNewtimes.kz
Профилактический спуск снежных лавин пройдет в АлматыДепартамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы предупреждает, что 6 марта 2018 года на автодорогах и в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы будет производится профилактический спуск снежных лавин на лавиносборах № 20 (Кумбельсу), № 21 (Саркырама), передает ИА «NewTimes.kz».
5 мартаNewtimes.kz
В Казахстане произошло землетрясениеПодземные толчки зафиксированы в 232 километрах от Алматы, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
5 мартаNewtimes.kz
У казахстанцев появилась возможность бесплатно учиться в вузах РоссииО возможностях получить образование в российских вузах, в том числе бесплатно, рассказала глава министерства образования и науки России Ольга Васильева, передает РИА Новости.
2 мартаNewtimes.kz
Морозы ожидаются в Казахстане в выходныеВ субботу в северных, центральных и восточных областях сохранится морозная погода без осадков, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
2 мартаNewtimes.kz
Вокзал «Алматы-1» закроютВ Алматы временно закроют крупнейший железнодорожный вокзал из-за капитального ремонта, передает КТК.
1 мартаNewtimes.kz
Семь человек погибли в ДТП в Мангистауской областиВ Мангистауской области 1 марта произошло жуткое ДТП с участием большегруза и Lada Largus, передает ИнАктау.
1 мартаNewtimes.kz
В Астане решили проблему зловонного ТалдыколяВ Астане решена одна из актуальных проблем города — ликвидация зловонного запаха от накопителя сточных вод Талдыколь, передает официальный сайт столичного акимата.
1 мартаNewtimes.kz
В Казахстане 1 марта отмечают День благодарностиВ четверг, 1 марта, в Казахстане отмечается День благодарности, передает ИА «NewTimes.kz».
28 февраляNewtimes.kz
В Астане пассажирка обвиняет таксиста в избиенииТройной перелом ноги, ссадины и ушибы — так закончилась для Ольги Морозовой поездка в такси, передает телеканал «Хабар 24».
28 февраляNewtimes.kz
Ушел из жизни известный казахстанский журналистСкончался известный казахстанский журналист Моисей Гольдберг, ему было 92 года, передает ИА «NewTimes.kz».
27 февраляNewtimes.kz
Поймали сбежавшего из СИЗО Астаны рецидивистаЧуть более суток понадобилось полицейским, чтобы найти и задержать беглого рецидивиста, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу комитета УИС МВД РК.
26 февраляNewtimes.kz
Поезда из Костаная в РФ отменят на три дня в марте9, 21 и 23 марта указанные поезда отменяются в связи с празднованием Международного женского дня и весеннего праздника Наурыз, передает chel.aif.ru.
25 февраляNewtimes.kz
Мусульманский деятель РК предложил Байзаковой стать депутатомПомимо Айжан Байзаковой в списке его кандидатур на депутатский мандат — Баян Алагузова, Кайрат Нуртас, Тореали Торегали, передает ИА «NewTimes.kz».
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