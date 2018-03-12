Вступил в силу безвизовый режим Казахстана с ОАЭ10 марта вступило в силу соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Объединенных Арабских Эмиратов о взаимных безвизовых поездках граждан, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на МИД РК.
В Северном Казахстане готовятся к приходу «большой воды»В районе Шал акына на минувшей неделе побывал начальник департамента по ЧС СКО Рамиль Камалов. В ходе рабочей поездки он обследовал территорию города Сергеевки, сел Мерген, Аканбарак и Городецкий, ежегодно подвергающихся подтоплению талыми водами с полей, сообщает Петропавловск.news со ссылкой на ДЧС СКО.
6 мартаNewtimes.kz
Профилактический спуск снежных лавин пройдет в АлматыДепартамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы предупреждает, что 6 марта 2018 года на автодорогах и в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы будет производится профилактический спуск снежных лавин на лавиносборах № 20 (Кумбельсу), № 21 (Саркырама), передает ИА «NewTimes.kz».