07:38 (мск) Newtimes.kz

В Казахстане за месяц взлетели цены на ювелирные изделия

К богатому на праздники марту цены на ювелирные изделия выросли на 9% за год ― для золотых украшений и на 7% ― для серебряных, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на energyprom.kz.