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Новости от Сибирское агентство новостей - Красноярск

11:10 (мск)Сибирское агентство новостей - Красноярск
В развитие авиации Красноярского края вложат 1 млрд рублейСумма рассчитана на ближайшие пять лет.
11:03 (мск)Сибирское агентство новостей - Красноярск
Чиновники ответят за несуществующую тактильную плитку на СвердловскойПо данному факту заведено уголовное дело.
09:15 (мск)Сибирское агентство новостей - Красноярск
Красноярский «Енисей» разгромил вторую команду питерского «Зенита»И продолжает лидировать в первенстве ФНЛ.
05:42 (мск)Сибирское агентство новостей - Красноярск
В Красноярске впервые пройдет Радужная Паралимпиада-2018В ней примут участие 40 спортсменов.
05:10 (мск)Сибирское агентство новостей - Красноярск
В Красноярск идет потепление до +2°CПогода начнет меняться в конце недели.
11 мартаСибирское агентство новостей - Красноярск
Музыкальные часы красноярского театра кукол могут остановитьсяЧасы созданы по проекту архитектора Арэга Демирханова.
11 мартаСибирское агентство новостей - Красноярск
В Красноярске ищут подрядчика, который займется работами по демонтажу рекламыНачальная (максимальная) цена контракта — 677,2 тыс. рублей.
11 мартаСибирское агентство новостей - Красноярск
В Дивногорске продолжат реконструкцию набережнойПри этом источники финансирования пока не определены.
11 мартаСибирское агентство новостей - Красноярск
Вооруженный линейкой красноярец напал на продавца в АбаканеВозбуждено уголовное дело по статье «разбой».
11 мартаСибирское агентство новостей - Красноярск
Туристка сорвалась со скалы в районе Манской петлиСейчас жизни женщины ничего не угрожает.
10 мартаСибирское агентство новостей - Красноярск
Около 4 тысяч зрителей посетили тестовые соревнования Универсиады в КрасноярскеРазыграно 9 комплектов медалей.
10 мартаСибирское агентство новостей - Красноярск
В Свердловском районе Красноярска в жилом доме частично обрушился потолокНовую экспертизу жилья назначили на понедельник.
9 мартаСибирское агентство новостей - Красноярск
Красноярский край не интересен иностранным туристамАналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг.
8 мартаСибирское агентство новостей - Красноярск
Три человека погибли на пожаре в Красноярском краеСейчас на месте работают сотрудники полиции.
7 мартаСибирское агентство новостей - Красноярск
Новый директор «КрасАвиа» задержан после трех месяцев работыНазначенный в декабре гендиректор авиакомпании «КрасАвиа» Иван Попов задержан полицией.
7 мартаСибирское агентство новостей - Красноярск
В Красноярском крае лесозаготовителя задержали за взятку полицейскомуБизнесмен пытался купить информацию.
7 мартаСибирское агентство новостей - Красноярск
В Красноярском крае насчитали почти сотню женщин-долгожителейВ регионе живут 1 532,6 тысячи женщин.
7 мартаСибирское агентство новостей - Красноярск
В Красноярске назвали самые необычные имена школьницКлассические имена утратили свою популярность.
7 мартаСибирское агентство новостей - Красноярск
Хирургов из Красноярска назвали лучшими в РоссииОб этом сообщили на саммите «Самко-2018».
7 мартаСибирское агентство новостей - Красноярск
Под Красноярском может появиться приют для бездомных животныхЕго могут построить в Березовке или Емельяново.
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