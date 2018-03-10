23 февраля Прессбол

Дарья Домрачева: Пока не задумываюсь о своих достижениях. Вот выйду на пенсию, все посмакую

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева рассказал о своем отношении к тому факту, что она стала самой титулованной биатлонисткой в олимпийской истории.