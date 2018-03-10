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Новости от Прессбол
10 марта
Прессбол
Товарищеский матч. «Неман» благодаря дублю Николая Януша обыграл «Сморгонь»
Гродненский «Неман» благодаря дублю Николая Януша в товарищеском матче победил «Сморгонь» (Д2).
10 марта
Прессбол
Товарищеский матч. «Минск» разгромил «Энергетик"-БГУ
ФК «Минск» в товарищеском матче разгромил «Энергетик"-БГУ (Д2) — 4:0. Встреча прошла на стадионе ФК «Минск».
10 марта
Прессбол
«Крумкачы» уведомили БФФ и «Неман» об отказе от участия в первом матче ¼ финала Кубка Беларуси
Столичные «Крумкачы» отправили АБФФ и «Неману» официальное уведомление о том, что команда не выйдет на поле в первом матче ¼ финала Кубка Беларуси.
10 марта
Прессбол
Заседание комитета по статусу и переходам футболистов АБФФ не состоится
«Крумкачы» не смогут регистрировать новых игроков. Заседание Комитета по статусу и переходам футболистов АБФФ не состоится.
7 марта
Прессбол
Олег Леонтьев: Собирались признавать «Крумкачы» банкротом, но видно, что нам готовы идти навстречу
Директор ФК «Крумкачы» Олег Леонтьев прокомментировал для pressball.by решение комитета БФФ по статусу и переходам игроков перенести рассмотрение вопроса «воронов» на 10 марта.
4 марта
Прессбол
Гол Ивана Маевского помог «Астане» завоевать Суперкубок Казахстана
В матче за Суперкубок Казахстана «Астана» разгромила «Кайрат», и, что примечательно, начало разгрому положил белорусский полузащитник хозяев Иван Маевский.
4 марта
Прессбол
В матче чемпионата Испании по футзалу прямо на паркете от сердечного приступа скончался тренер
Матч 23-го тура чемпионата Испании по футзалу «Натурпельет Сеговия» — «Мовистар Интер» был остановлен на 15-й минуте при счете 3:2 в пользу гостей.
4 марта
Прессбол
Василий Уткин: «Зенит» не может, жаль его. А Роберто Манчини не жаль
Известный российский телекомментатор Василий Уткин прокомментировал матч 21-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Амкаром» (0:0). Напомним, по ходу действа арбитр удалил двух игроков «Зенита» и одного футболиста «Амкара»…
2 марта
Прессбол
ФК «Крумкачы» лишили двух очков, появились новые заявления к клубу о погашении задолженностей
Сегодня на заседании комитета по статусу и переходам футболистов было принято решение снять с ФК «Крумкачы» 2 очка в любом соревновании, в котором они начнут сезон.
28 февраля
Прессбол
Инвестор «Крумкачоў» — 26-летний бизнесмен из Армении Ваге Мартиросян, бюджет на сезон — 600 тыс. долларов
26-летний бизнесмен из Армении Ваге Мартиросян, к которому перешел контрольный пакет акций клуба «Крумкачы», рассказал о мотивах сотрудничества с «воронами».
28 февраля
Прессбол
Товарищеский матч. «Славия» в Пинске нанесла поражение «Волне»
Мозырская «Славия» обыграла на выезде пинскую «Волну» в товарищеском матче — 3:2.
27 февраля
Прессбол
Тринидадский защитник Уэсли Джон вернулся в «Ислочь»
В расположение «Ислочи», находящейся на тренировочном сборе в Турции, прибыл тринидадский защитник Уэсли Джон.
26 февраля
Прессбол
«Крумкачам» отказано в выдаче лицензии на участие в высшей лиге
Комитет БФФ по клубному лицензированию отказал «Крумкачам» в выдаче лицензии на участие в высшей лиге.
23 февраля
Прессбол
Дарья Домрачева: Пока не задумываюсь о своих достижениях. Вот выйду на пенсию, все посмакую
Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева рассказал о своем отношении к тому факту, что она стала самой титулованной биатлонисткой в олимпийской истории.
23 февраля
Прессбол
Квалификация ЧМ-2019. Сборная Беларуси на своей площадке проиграла два очка команде Испании
Мужская сборная Беларуси на своей площадке уступила команде Испании два очка в матче основного раунда квалификации чемпионата мира-2019 со счетом 82:84.
23 февраля
Прессбол
Голы Драгуна, Иванича и Филиповича принесла БАТЭ победу над «Кайратом» на сборе в Белеке
Чемпион Беларуси БАТЭ открыл спарринговую программу второго турецкого сбора. В Белеке команда Олега Дулуба нанесла поражение алматинскому «Кайрату» (Д1) — 3:1 (Драгун, 15, Иванич, 54, Филипович, 58 — 51, с пенальти).
22 февраля
Прессбол
Участие «Крумкачоў» в высшей лиге по-прежнему под большим вопросом: У клуба долги перед бюджетом, игроками и БАТЭ
По сведениям «Прессбола», участие «Крумкачоў» в высшей лиге-2018 по-прежнему под большим вопросом.
22 февраля
Прессбол
Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева награждены Почетным знаком НОК в олимпийской деревне
Олимпийских чемпионок в эстафете Надежду Скардино, Ирину Кривко, Динару Алимбекову и Дарью Домрачеву поздравили в олимпийской деревне.
22 февраля
Прессбол
Чемпионат Беларуси. «Юность» забросила семь шайб «Шахтеру», «Металлург» обыграл «Динамо-Молодечно»
В рамках второго этапа чемпионата Беларуси по хоккею «Юность» уверенно обыграла «Шахтер» — 7:3, а «Металлург» был сильнее «Динамо-Молодечно» — 5:1.
22 февраля
Прессбол
Олимпиада. Антон Смольский, Роман Елетнов, Сергей Бочарников и Владимир Чепелин представят Беларусь в эстафете
Антон Смольский, Роман Елетнов, Сергей Бочарников и Владимир Чепелин представят Беларусь в мужской эстафете на Олимпиаде-2018.
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