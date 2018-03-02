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Новости от Сибирское агентство новостей - Омск
2 марта
Сибирское агентство новостей - Омск
В Омской области ученые нашли рог зоргелии — предка современных овцебыков
Иртыш впервые за три года после череды наводнений вошел в свои привычные берега.
28 февраля
Сибирское агентство новостей - Омск
Руководитель омского управления следкома возглавил СУ СК Бурятии
Андрей Кондин приступил к новым обязанностям с 28 февраля.
15 февраля
Сибирское агентство новостей - Омск
Омский экс-губернатор Назаров стал парламентарием
Эксперты полагают, что в будущем Виктор Назаров перейдет в Совет Федерации.
13 февраля
Сибирское агентство новостей - Омск
Незамерзающий Иртыш омские чиновники объяснили аномальным завихрением
По итогам изучения полыньи химических отклонений обнаружить так и не удалось.
7 февраля
Сибирское агентство новостей - Омск
В мэрии Омска прошла выемка документов
Следственные действия связаны с гибелью людей из-за рухнувшей стены дома.
31 января
Сибирское агентство новостей - Омск
Бывший омский федеральный инспектор отказался судиться с полпредом Меняйло
Судебный процесс прекращен 31 января.
31 января
Сибирское агентство новостей - Омск
Полпред Меняйло отреагировал на попадание в «кремлевский список» властей США
Список фигурантов «кремлевского списка» США стал известен во вторник.
30 января
Сибирское агентство новостей - Омск
Глава Омской области намерен участвовать в выборах губернатора
По словам Александра Буркова, он «ломать систему» не будет.
30 января
Сибирское агентство новостей - Омск
Избитый ведущий омской программы «Овертайм» подаст заявление в полицию
Массовая драка произошла в одном из новосибирских кафе.
26 января
Сибирское агентство новостей - Омск
В омской компании изъяли 229 газовых баллонов, которые могли взорваться
Компания работала в Советском округе города.
26 января
Сибирское агентство новостей - Омск
Руководитель омской компании обвиняется в неуплате многомиллионного налога
Обвиняемый признал свою вину полностью.
25 января
Сибирское агентство новостей - Омск
Омский похититель денег секты «бога Кузи» задержан в Москве ФСБ
У Юрия Цукермана осталось 85 млн из похищенных 215 млн рублей.
24 января
Сибирское агентство новостей - Омск
Омские прокуроры обнаружили в Иртыше аммоний
Выбросы найдены в сточных водах, сливаемых в реку.
17 января
Сибирское агентство новостей - Омск
Ксении Собчак в Сибири подарили валенки
Омский визит журналист и политик начала со встречи с населением.
10 января
Сибирское агентство новостей - Омск
СМИ: экс-губернатор Омской области может получить место в Заксобрании
Затем Виктор Назаров перейдет в Совет Федерации.
28 декабря 2017
Сибирское агентство новостей - Омск
Путин встретился с новыми и бывшими губернаторами регионов
Президент отметил, что встреча проходит в «необычном формате».
26 декабря 2017
Сибирское агентство новостей - Омск
Глава Омской области предложил объявить 2018 год в регионе Годом плодородия
Стимулом для Года плодородия стал прогноз по удоям.
19 декабря 2017
Сибирское агентство новостей - Омск
Меняйло положительно оценил работу новых глав Омской и Новосибирской областей
Врио губернаторов нацелены на решение существующих в регионах проблем.
15 декабря 2017
Сибирское агентство новостей - Омск
Суд по иску омского федерального инспектора к сибирскому полпреду закрыли от прессы
Сергей Лицкевич оспаривает формулировку своего увольнения.
12 декабря 2017
Сибирское агентство новостей - Омск
«Черные лесорубы» уничтожили в Омской области деревьев на миллиард рублей
Сейчас силовики выясняют личности покровителей злоумышленников.
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