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Новости от Сибирское агентство новостей - Омск

2 мартаСибирское агентство новостей - Омск
В Омской области ученые нашли рог зоргелии — предка современных овцебыковИртыш впервые за три года после череды наводнений вошел в свои привычные берега.
28 февраляСибирское агентство новостей - Омск
Руководитель омского управления следкома возглавил СУ СК БурятииАндрей Кондин приступил к новым обязанностям с 28 февраля.
15 февраляСибирское агентство новостей - Омск
Омский экс-губернатор Назаров стал парламентариемЭксперты полагают, что в будущем Виктор Назаров перейдет в Совет Федерации.
13 февраляСибирское агентство новостей - Омск
Незамерзающий Иртыш омские чиновники объяснили аномальным завихрениемПо итогам изучения полыньи химических отклонений обнаружить так и не удалось.
7 февраляСибирское агентство новостей - Омск
В мэрии Омска прошла выемка документовСледственные действия связаны с гибелью людей из-за рухнувшей стены дома.
31 январяСибирское агентство новостей - Омск
Бывший омский федеральный инспектор отказался судиться с полпредом МеняйлоСудебный процесс прекращен 31 января.
31 январяСибирское агентство новостей - Омск
Полпред Меняйло отреагировал на попадание в «кремлевский список» властей СШАСписок фигурантов «кремлевского списка» США стал известен во вторник.
30 январяСибирское агентство новостей - Омск
Глава Омской области намерен участвовать в выборах губернатораПо словам Александра Буркова, он «ломать систему» не будет.
30 январяСибирское агентство новостей - Омск
Избитый ведущий омской программы «Овертайм» подаст заявление в полициюМассовая драка произошла в одном из новосибирских кафе.
26 январяСибирское агентство новостей - Омск
В омской компании изъяли 229 газовых баллонов, которые могли взорватьсяКомпания работала в Советском округе города.
26 январяСибирское агентство новостей - Омск
Руководитель омской компании обвиняется в неуплате многомиллионного налогаОбвиняемый признал свою вину полностью.
25 январяСибирское агентство новостей - Омск
Омский похититель денег секты «бога Кузи» задержан в Москве ФСБУ Юрия Цукермана осталось 85 млн из похищенных 215 млн рублей.
24 январяСибирское агентство новостей - Омск
Омские прокуроры обнаружили в Иртыше аммонийВыбросы найдены в сточных водах, сливаемых в реку.
17 январяСибирское агентство новостей - Омск
Ксении Собчак в Сибири подарили валенкиОмский визит журналист и политик начала со встречи с населением.
10 январяСибирское агентство новостей - Омск
СМИ: экс-губернатор Омской области может получить место в ЗаксобранииЗатем Виктор Назаров перейдет в Совет Федерации.
28 декабря 2017Сибирское агентство новостей - Омск
Путин встретился с новыми и бывшими губернаторами регионовПрезидент отметил, что встреча проходит в «необычном формате».
26 декабря 2017Сибирское агентство новостей - Омск
Глава Омской области предложил объявить 2018 год в регионе Годом плодородияСтимулом для Года плодородия стал прогноз по удоям.
19 декабря 2017Сибирское агентство новостей - Омск
Меняйло положительно оценил работу новых глав Омской и Новосибирской областейВрио губернаторов нацелены на решение существующих в регионах проблем.
15 декабря 2017Сибирское агентство новостей - Омск
Суд по иску омского федерального инспектора к сибирскому полпреду закрыли от прессыСергей Лицкевич оспаривает формулировку своего увольнения.
12 декабря 2017Сибирское агентство новостей - Омск
«Черные лесорубы» уничтожили в Омской области деревьев на миллиард рублейСейчас силовики выясняют личности покровителей злоумышленников.
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