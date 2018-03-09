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Новости от Известия

9 мартаИзвестия
Исчезающий рай. Страны, которые могут уйти под воду к 2050 годуЧасть стран из-за глобального потепления рискует полностью уйти под воду уже к 2050 году.
6 мартаИзвестия
Как в раю. 10 лучших пляжей мираРейтинг лучших пляжей мира составил сервис TripAdvisor. Рейтинг основан на оценках, которые присваивали курортам сами туристы в течение года. Десятка мест, в которые обязательно стоит съездить любителям солнца, моря и песка — в подборке iz.ru.
2 мартаИзвестия
От огурца до счастья. Самые необычные памятники РоссииПортал iz.ru собрал для вас неожиданные монументы, от памятника клавиатуре до памятника огурцу, которые можно увидеть в разных городах России.
11 февраляИзвестия
Саакашвили рассказал о спасении Сталина его прабабушкойБывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили рассказал о том, что его прабабушка спасла Сталина. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.
5 февраляИзвестия
Вышел трейлер «Звездных войн» о молодом Хане СолоКомпания Disney опубликовала в YouTube первый видеоролик с самыми яркими моментами побочного ответвления знаменитой саги «Звездные войны».
4 февраляИзвестия
Джениффер Энистон намекнула на перезапуск сериала «Друзья»Голливудская актриса Дженнифер Энистон рассказала о возможном продолжении сериала «Друзья». Она играла в этом популярном ситкоме одну из героинь.
25 январяИзвестия
Дом-корабль, обсерватория и трамвайное депоНеобычные памятники архитектуры в Москве, которые можно посмотреть на выходных.
25 январяИзвестия
Сын Высоцкого рассказал об отношении молодого поколения к отцуВладимир Высоцкий — тот автор, который необходим молодым людям. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал сын поэта, актера и барда Никита.
22 январяИзвестия
Чисто женское порноПочему убежденные феминистки занялись созданием фильмов для взрослых.
22 январяИзвестия
Архитектор кино. Как Сергей Эйзенштейн опередил времяВ понедельник, 22 января, исполняется 120 лет со дня рождения Сергея Эйзенштейна. Большинство тех, кто знает Эйзенштейна лишь по фильмам «Броненосец «Потемкин» и «Александр Невский», считает его певцом социалистического образа жизни, обласканного советской властью. На самом же деле, это совершенно не так. Во-первых, с властью у него были весьма сложные отношения. А во-вторых, это был человек мирового масштаба, стоявший в одном ряду с самыми знаменитыми художниками своего времени и признаваемый ими за равного. Великий мастер, один из создателей современного кинематографа.
22 январяИзвестия
«Ввели такие новации, как солярий для лошадей»Эдгард Запашный — о правах животных, трудностях дрессировки и пользе зарубежных гастролей.
21 январяИзвестия
Рэпера Oxxxymiron философы номинировали на литературную премиюРэпер из Санкт-Петербурга Мирон Фёдоров, выступающий под псевдонимом Oxxxymiron, выдвинут на литературную премию имени Александра Пятигорского. Основанием для номинации стал альбом «Горгород», вышедший в 2015 году.
20 январяИзвестия
Самый большой в мире очиститель воздуха заработал в КитаеВласти Китая в тестовом режиме запустили работу самого большого в мире очистителя воздуха.
18 январяИзвестия
Алиса Фрейндлих: «Из нашего кино стал исчезать разговор о простых истинах»Народная артистка СССР — о засилье криминала на экране, болезнях нашего времени и любимых книгах.
28 декабря 2017Известия
Главные свадьбы годаСестра Кейт Миддлтон, звезда «Игры престолов», Месси и другие молодожены.
27 декабря 2017Известия
Во всем блескеКак украсили Москву к Новому году.
21 декабря 2017Известия
Сильвестра Сталлоне обвинили в изнасиловании 30-летней давностиЖительница США, чье имя не называется, подала заявление в полицию на голливудского актера Сильвестра Сталлоне с обвинением в изнасиловании тридцатилетней давности. По словам обратившейся женщины, инцидент произошел в начале 1990-х во время встречи в офисе актера. Сам актер данные обвинения опроверг.
11 декабря 2017Известия
Женщину с двумя детьми спасли из Москвы-рекиЖенщину и двоих ее малолетних детей спасли из Москвы-реки на западе города. Об этом сообщили в пресс-службе департамента ГОЧС и пожарной безопасности столицы.
4 декабря 2017Известия
Бывший фронтмен Sex Pistols намерен участвовать в «Евровидении-2018»Бывший фронтмен британской панк-рок-группы Sex Pistols Джон Лайдон, более известный как Джонни Роттен, заявил о намерении участвовать в песенном конкурсе «Евровидение-2018» от Ирландии.
1 декабря 2017Известия
В Новосибирске у женщины с ВИЧ забрали ребенкаУ жительницы Новосибирска забрали новорожденного. Решение принято из-за того, что женщина, у которой положительный ВИЧ-статус, отказалась от химиопрофилактики своей дочери, сообщила главный специалист по проблемам диагностики ВИЧ-инфекции региона Елена Фаст.
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Удручающая статистика Манчини в России и Турции И дело вовсе не в плохих судьях или полях.
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Автосалон в Женеве: главные новинки для России В Швейцарии показали немало интересных машин, которые будут продаваться на российском рынке
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Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
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Зрителей возмутил ремонт для Киркорова и его детей от «Первого» Популярный телепроект канала подарил народному артисту и его детям собственный мини-«Диснейленд» и домашний театр
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Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
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