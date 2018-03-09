Как в раю. 10 лучших пляжей мираРейтинг лучших пляжей мира составил сервис TripAdvisor. Рейтинг основан на оценках, которые присваивали курортам сами туристы в течение года. Десятка мест, в которые обязательно стоит съездить любителям солнца, моря и песка — в подборке iz.ru.
Архитектор кино. Как Сергей Эйзенштейн опередил времяВ понедельник, 22 января, исполняется 120 лет со дня рождения Сергея Эйзенштейна. Большинство тех, кто знает Эйзенштейна лишь по фильмам «Броненосец «Потемкин» и «Александр Невский», считает его певцом социалистического образа жизни, обласканного советской властью. На самом же деле, это совершенно не так. Во-первых, с властью у него были весьма сложные отношения. А во-вторых, это был человек мирового масштаба, стоявший в одном ряду с самыми знаменитыми художниками своего времени и признаваемый ими за равного. Великий мастер, один из создателей современного кинематографа.
Сильвестра Сталлоне обвинили в изнасиловании 30-летней давностиЖительница США, чье имя не называется, подала заявление в полицию на голливудского актера Сильвестра Сталлоне с обвинением в изнасиловании тридцатилетней давности. По словам обратившейся женщины, инцидент произошел в начале 1990-х во время встречи в офисе актера. Сам актер данные обвинения опроверг.
В Новосибирске у женщины с ВИЧ забрали ребенкаУ жительницы Новосибирска забрали новорожденного. Решение принято из-за того, что женщина, у которой положительный ВИЧ-статус, отказалась от химиопрофилактики своей дочери, сообщила главный специалист по проблемам диагностики ВИЧ-инфекции региона Елена Фаст.