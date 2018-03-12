7 марта Советский спорт

«Советский спорт», Meet For Charity и Добро Mail.Ru приглашают на благотворительную встречу с Дмитрием Сенниковым

Meet For Charity* и Добро Mail.Ru** запустили сервис «Встречи для добрых дел», где любой желающий, сделав благотворительное пожертвование, получит уникальную возможность выиграть встречу с известными людьми из мира шоу-бизнеса, культуры, спорта или политики.