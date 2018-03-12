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Новости от Советский спорт
03:02 (мск)
Советский спорт
Джокович не смог выйти в третий круг турнира в Индиан-Уэлссе, проиграв Дэниэлу
В рамках второго круга турнира в Индиан-Уэллсе серб Новак Джокович проиграл японцу Таро Дэниэлу со счетом 6:7 (3:7), 6:4, 1:6.
03:01 (мск)
Советский спорт
«Порту» потерпел первое поражение в сезоне, уступив аутсайдеру чемпионата Португалии
В рамках 26-го тура чемпионата Португалии «Пасуш де Феррейра» на своем поле обыграл «Порту» со счетом 1:0.
11 марта
Советский спорт
«Спартак» — «СКА-Хабаровск»: Стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «СКА-Хабаровск» на матч 22-го тура чемпионата России.
11 марта
Советский спорт
Голы Нойштедтера и Жулиано принесли «Фенербахче» победу над «Йени Малатьяспором»
Матч 25-го тура чемпионата Турции «Йени Малатьяспор» — «Фенербахче» завершился победой гостей — 1:0.
10 марта
Советский спорт
Голы Варди и Мареза принесли «Лестеру» победу над «Вест Бромвичем»
Матч 30-го тура чемпионата Англии «Вест Бромвич» — «Лестер» завершился победой гостей — 4:1.
10 марта
Советский спорт
Гризманн начал поиски дома в Барселоне
Эрика Чоперена, жена нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна, была замечена в Барселоне, где она осмотрела несколько домов.
10 марта
Советский спорт
Месси пропустит матч «Барселоны» с «Малагой»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пропустит матч 28-го тура чемпионата Испании с «Малагой» по причинам личного характера.
9 марта
Советский спорт
Кейн пообещал остаться в «Тоттенхэме» еще на один сезон
Футболист пообещал остаться в команде как минимум еще на один сезон, сообщает The Sun.
9 марта
Советский спорт
Кубица добровольно уступил Строллу свое время на тестах
Резервный пилот «Уильямса» Роберт Кубица принял решение уступить свое время в заключительный день тестов в Барселоне призовому пилоту команды Лэнсу Строллу, сообщает Autosport.
8 марта
Советский спорт
«ПСЖ» может устроить летнюю распродажу
Вылет из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала может привести к серьезным кадровым изменениям в «Пари Сен-Жермен», сообщает Le Parisien.
7 марта
Советский спорт
«Советский спорт», Meet For Charity и Добро Mail.Ru приглашают на благотворительную встречу с Дмитрием Сенниковым
Meet For Charity* и Добро Mail.Ru** запустили сервис «Встречи для добрых дел», где любой желающий, сделав благотворительное пожертвование, получит уникальную возможность выиграть встречу с известными людьми из мира шоу-бизнеса, культуры, спорта или политики.
6 марта
Советский спорт
Гари Невилл: Джонсон — бесполезный дурак! Зачем сюда вмешивать футбол?
Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Нэвилл прокомментировал высказывание главы МИД Великобритании Бориса Джонсона.
5 марта
Советский спорт
Томас Мюллер: Я играл очень хорошо, потому что вчера у меня родился жеребенок
Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер рассказал, что его вдохновляло на игру в матче «Фрайбургом» (4:0).
4 марта
Советский спорт
«Манчестер Сити» — «Челси»: стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Челси» на матч 28-го тура чемпионата Англии.
4 марта
Советский спорт
«Рома» прервала 10-матчевую победную серию «Наполи»
В рамках 27-го тура чемпионата Италии «Наполи» дома проиграл «Роме» со счетом 2:4.
4 марта
Советский спорт
Дубль Роналду помог «Реалу» переиграть «Хетафе»
В матче 27-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» дома переиграл «Хетафе» со счетом 3:1.
3 марта
Советский спорт
Касильяс покинет «Порту» по окончании нынешнего сезона
«Порту» расстанется с вратарем Икером Касильясом по окончании текущего сезона чемпионата Португалии.
3 марта
Советский спорт
Алена Заварзина: Если и пойду на следующую Олимпиаду, то на своих условиях
На Олимпийских играх в Пхенчхане Заварзина заняла четвертое место.
2 марта
Советский спорт
Антонио Конте: Создается впечатление, что «Манчестер Сити» невозможно остановить
Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата Англии против «Манчестер Сити».
2 марта
Советский спорт
«Рубин» не планирует подписывать Бухарова в нынешнем сезоне
«Рубин» пока не готов подписать контракт с форвардом Александром Бухаровым, который сейчас тренируется в Казани.
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