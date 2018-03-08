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Новости от Янтарный край

8 мартаЯнтарный край
Цены на бензин в Калининграде бьют рекордыВ Калининграде на 5 марта 2018 года средняя цена литра бензина составила 42 рубля и 38 копеек, что на 2 рубля и 6 копеек выше, нежели в среднем по СЗФО.
7 мартаЯнтарный край
В Калининград пытались ввезти 140 тонн фарша сурими из ИндииВ Калининградской области в порту Балтийска сотрудники Россельхознадзора выявили нарушение ветеринарных требований при ввозе из Индии двух партий продукции — фарш сурими мороженый, весом 140 тонн.
7 мартаЯнтарный край
В Калининграде задержан финансист ИГИЛВ Калининграде задержан участник запрещенной в России террористической группировки «Джамаат Таухид валь-Джихад» — ячейки «Исламского государства».
2 мартаЯнтарный край
Алиханову понравилось послание ПутинаАнтон Алиханов прокомментировал президентское послание: многие задачи являются важнейшими направлениями развития Калининградской области. Об этом он сказал 1 марта 2018 года в Москве.
27 февраляЯнтарный край
В Калининградской области стартовал чемпионат WorldSkillsВ Калининграде 27 февраля 2018 года состоялась торжественная церемония открытия II регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia-2018.
20 февраляЯнтарный край
Автомобилисты Калининграда платят за бензин больше всего в СЗФОВ Калининграде на 12 февраля 2018 года средняя цена литра бензина составила 42 рубля и 38 копеек, что на 2 рубля выше, чем в среднем по СЗФО, и выше чем в любом другом регионе округа.
13 февраляЯнтарный край
В Калининградской области усилилась адресность в выплате денежной помощиВ Калининградской области сложилась тенденция усиления адресности денежной помощи населению.
6 февраляЯнтарный край
Прокуратура проверяет общеобразовательные организации Калининградской областиВ Калининградской области прокуратурой проводится проверка в общеобразовательных организациях — школах, лицеях, гимназиях.
5 февраляЯнтарный край
В Калининграде полиция разыскивает очевидцев наезда на 13-летнююВ Калининграде сотрудники ГИБДД просят помощи у водителей, ставших свидетелям дорожного инцидента на пятом километре Северного обхода, где 1 февраля «Альфа Ромео» под управлением 22-летнего парня сбил 13-летнюю девочку, когда та шла через освещенный пешеходный переход.
1 февраляЯнтарный край
Антон Алиханов призвал депутатов Госдумы отстаивать интересы Калининградской областиВ Калининграде 31 января губернатор Антон Алиханов обсудил с депутатами Госдумы России Евгением Федоровым, Алексеем Силановым и Александром Пятикопом, представляющими в федеральном парламенте Калининградскую область, вопросы социально-экономического развития области, конкретные шаги по решению ряда проблем, существующих в регионе.
26 январяЯнтарный край
Стоимость бензина в Калининграде неуклонно ползет вверхВ Калининграде средняя цена литра бензина на 22 января 2018 года составила 42 рубля и 29 копеек, при том, что в среднем в СЗФО топливо обходится на два рубля дешевле.
21 январяЯнтарный край
В Калининграде на улице Чекистов произошел пожар в пятиэтажкеВ Калининграде 20 января в 18:46 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Чекистов.
18 январяЯнтарный край
По центру Калининграда бегает лиса (видео)В Калининграде 17 января на площади Василевского горожан удивила дикая лиса.
11 январяЯнтарный край
Калининградстат: продовольствие за год в Калининграде подорожало лишь на 2,1%В Калининграде в декабре 2017 года индекс потребительских цен на товары и услуги к предыдущему месяцу составил 100,3%, в том числе на продовольственные товары — 100,6%, непродовольственные товары — 99,97%, услуги — 100,2%.
9 январяЯнтарный край
Антон Алиханов познакомился с новым главным судебным приставом Калининградской областиВ Калининграде губернатор Антон Алиханов встретился с начальником управления Федеральной службы судебных приставов России Валерианом Жеребятьевым, недавно назначенным на эту должность.
9 январяЯнтарный край
Экологи критикуют работу Минприроды Калининградской областиВ Калининградской области межрегиональная экологическая общественная организация (МЭОО) «Зеленый фронт» инициировала проверку санитарного состояния нескольких участков леса на территории Гвардейского и Зеленоградского городских округов.
8 январяЯнтарный край
В поселке под Калининградом тушили полыхавшую хозпостройкуВ Калининградской области сегодня, 8 января 2017 года, в 01:09 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в поселке Краснополье.
27 декабря 2017Янтарный край
4268 рублей — такова стоимость минимального набора продуктов питания в Калининградской областиВ Калининграде и области стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в расчете на месяц в среднем по области в конце ноября 2017 года составила 15170 рублей и за месяц увеличилась на 0,3%.
21 декабря 2017Янтарный край
Антон Алиханов выпустил «большого брата» на улицы КалининградаВ Калининградской области запущена первая в стране система удаленного мониторинга в сфере жилищного и строительного надзора. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов, оценивший работу центра «Безопасный город».
18 декабря 2017Янтарный край
Калининград оказался одним из трех регионов, где долги по зарплате образовались из-за федерального бюджетаВ Калининграде и области на 1 декабря суммарная просроченная задолженность по заработной плате достигла отметки в 6 миллионов рублей.
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