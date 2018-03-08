20 февраля Янтарный край

Автомобилисты Калининграда платят за бензин больше всего в СЗФО

В Калининграде на 12 февраля 2018 года средняя цена литра бензина составила 42 рубля и 38 копеек, что на 2 рубля выше, чем в среднем по СЗФО, и выше чем в любом другом регионе округа.