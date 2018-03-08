8 мартаЯнтарный крайЦены на бензин в Калининграде бьют рекордыВ Калининграде на 5 марта 2018 года средняя цена литра бензина составила 42 рубля и 38 копеек, что на 2 рубля и 6 копеек выше, нежели в среднем по СЗФО.
7 мартаЯнтарный крайВ Калининграде задержан финансист ИГИЛВ Калининграде задержан участник запрещенной в России террористической группировки «Джамаат Таухид валь-Джихад» — ячейки «Исламского государства».
2 мартаЯнтарный крайАлиханову понравилось послание ПутинаАнтон Алиханов прокомментировал президентское послание: многие задачи являются важнейшими направлениями развития Калининградской области. Об этом он сказал 1 марта 2018 года в Москве.
5 февраляЯнтарный крайВ Калининграде полиция разыскивает очевидцев наезда на 13-летнююВ Калининграде сотрудники ГИБДД просят помощи у водителей, ставших свидетелям дорожного инцидента на пятом километре Северного обхода, где 1 февраля «Альфа Ромео» под управлением 22-летнего парня сбил 13-летнюю девочку, когда та шла через освещенный пешеходный переход.
1 февраляЯнтарный крайАнтон Алиханов призвал депутатов Госдумы отстаивать интересы Калининградской областиВ Калининграде 31 января губернатор Антон Алиханов обсудил с депутатами Госдумы России Евгением Федоровым, Алексеем Силановым и Александром Пятикопом, представляющими в федеральном парламенте Калининградскую область, вопросы социально-экономического развития области, конкретные шаги по решению ряда проблем, существующих в регионе.
9 январяЯнтарный крайЭкологи критикуют работу Минприроды Калининградской областиВ Калининградской области межрегиональная экологическая общественная организация (МЭОО) «Зеленый фронт» инициировала проверку санитарного состояния нескольких участков леса на территории Гвардейского и Зеленоградского городских округов.