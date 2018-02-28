29 декабря 2017 Прессбол

«Видел, как люди проигрывали целые состояния». Экс-игрок минского «Динамо» работает крупье в американском казино

Уроженец Мозыря Александр Головня проживает удивительно насыщенную и увлекательную жизнь. Он привозил медали с юношеских и юниорских топ-турниров в составе сборной СССР. Он поиграл в легендарном минском «Динамо» восьмидесятых, покинув команду за год до победы в чемпионате СССР. Он брал Кубок СССР с «Динамо» московским. Он стал первым советским легионером в США. Он дважды выиграл чемпионат Штатов по индорфутболу. А сейчас работает крупье в казино в Сан-Диего.