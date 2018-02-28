«Видел, как люди проигрывали целые состояния». Экс-игрок минского «Динамо» работает крупье в американском казиноУроженец Мозыря Александр Головня проживает удивительно насыщенную и увлекательную жизнь. Он привозил медали с юношеских и юниорских топ-турниров в составе сборной СССР. Он поиграл в легендарном минском «Динамо» восьмидесятых, покинув команду за год до победы в чемпионате СССР. Он брал Кубок СССР с «Динамо» московским. Он стал первым советским легионером в США. Он дважды выиграл чемпионат Штатов по индорфутболу. А сейчас работает крупье в казино в Сан-Диего.
10 имен. Кто возглавит брестское «Динамо»?Владимир Журавель покинул брестское «Динамо» с оттенком английской недосказанности, а клуб занялся поисками нового главного тренера. Говорят, что руководство приглядывается к наставникам из Чехии и Германии. Pressball.by составил список потенциальных кандидатов из этих стран.
9 декабря 2017Прессбол
«Мы сильные, мы забираем». Как хоккеисты «Юности» переходили в «Динамо»Александр Когалев стал шестнадцатым хоккеистом «Юности», который пополнил ряды минского «Динамо» в КХЛ. «Зубры» получили игрока бесплатно и нарвались на порцию критики: почему одни должны платить за хоккеистов, а другие — нет? Pressball.by вспоминает, всегда ли у «Динамо» и «Юности» получалось находить общий язык? И чем заканчивались истории с переходом в «Динамо» для хоккеистов?