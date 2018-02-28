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Новости от Прессбол

28 февраляПрессбол
Как изменения формата квалификации еврокубков повлияют на белорусского чемпионаЛучшая команда Беларуси теперь получит «вторую жизнь» во всех раундах.
27 февраляПрессбол
«А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а!» Как Минск встретил Домрачеву, Скардино, Кривко, Алимбекову и других белорусских олимпийцевОркестр набрал воздуха в грудь.
16 февраляПрессбол
Фристайл. Золото Анны Гуськовой — не за медовые глаза и как пример для РомановскойВ этом тексте не будет про прыжки, их сложность и приземление. Да и вообще, давайте для начала вспомним, что было в Сочи.
13 февраляПрессбол
ОИ-2018. День четвертый. Не наш изначально, но не без приятного сюрпризаЧетвертый день Пхенчхана-2018 был абсолютно бесперспективным для медальных чаяний белорусов, но о соотечественниках все равно есть что рассказать. Вкупе с первым допинговым скандалом Олимпиады.
11 февраляПрессбол
Мороз против Долидовича, ветер против «биатлонных богов», великий Лох против самого себяВо второй день Игр белорусы соревновались лишь в двух видах программы. Медалей мы и не ждали…
4 февраляПрессбол
Чемпион Европы, несостоявшийся переход в «Фулхэм». Чем примечателен новичок БАТЭ Александр ФилиповичБАТЭ вновь усилился сербом.
23 январяПрессбол
Кого в лице Леандро Торреса лишилось брестское «Динамо», и так ли это плохоЛеандро Торрес был лучшим легионером не только брестского «Динамо», но и всего чемпионата Беларуси.
19 январяПрессбол
«Не надо говорить, что в Беларуси плохо с детско-юношеским футболом». Игорь Криушенко сравнил, как готовили молодежь в его юности и сейчасГлавный тренер национальной сборной Беларуси Игорь Криушенко вспоминает о Минске своего детства — и первых шагах в футболе.
12 январяПрессбол
«Хотим выступить лучше, чем в прошлом году». Радослав Латал подписал контракт с брестским «Динамо»В минском офисе брестского «Динамо» прошла презентация нового главного тренера.
9 январяПрессбол
Олег Дулуб: Отсканировали текущий состав БАТЭ, набросали возможные уходы из команды некоторых игроковНовый главный тренер БАТЭ провел первую пресс-конференцию.
29 декабря 2017Прессбол
«Видел, как люди проигрывали целые состояния». Экс-игрок минского «Динамо» работает крупье в американском казиноУроженец Мозыря Александр Головня проживает удивительно насыщенную и увлекательную жизнь. Он привозил медали с юношеских и юниорских топ-турниров в составе сборной СССР. Он поиграл в легендарном минском «Динамо» восьмидесятых, покинув команду за год до победы в чемпионате СССР. Он брал Кубок СССР с «Динамо» московским. Он стал первым советским легионером в США. Он дважды выиграл чемпионат Штатов по индорфутболу. А сейчас работает крупье в казино в Сан-Диего.
20 декабря 2017Прессбол
«В детстве Миша пачками забивал голы прямыми ударами с угловых». 5 историй о лучшем футболисте Беларуси-2017 от его первого тренера из КазахстанаВладимир Сергеевич Быстров, у которого Михаил Гордейчук занимался в Сарани, знает много интересного.
12 декабря 2017Прессбол
10 имен. Кто возглавит брестское «Динамо»?Владимир Журавель покинул брестское «Динамо» с оттенком английской недосказанности, а клуб занялся поисками нового главного тренера. Говорят, что руководство приглядывается к наставникам из Чехии и Германии. Pressball.by составил список потенциальных кандидатов из этих стран.
9 декабря 2017Прессбол
«Мы сильные, мы забираем». Как хоккеисты «Юности» переходили в «Динамо»Александр Когалев стал шестнадцатым хоккеистом «Юности», который пополнил ряды минского «Динамо» в КХЛ. «Зубры» получили игрока бесплатно и нарвались на порцию критики: почему одни должны платить за хоккеистов, а другие — нет? Pressball.by вспоминает, всегда ли у «Динамо» и «Юности» получалось находить общий язык? И чем заканчивались истории с переходом в «Динамо» для хоккеистов?
7 декабря 2017Прессбол
На Олимпиаду без флага: политика в спорте и «нейтральные» атлетыРоссияне станут далеко не первыми олимпийцами под нейтральным флагом. Но из-за допинга целые сборные до этого года ни разу не отстраняли.
5 декабря 2017Прессбол
Топ легионеров чемпионата Беларуси-2017Да, спорно. Кстати, кем заполнить десятку?
2 декабря 2017Прессбол
Обещанного ждем. Как БГК им. Мешкова борется за выход в плей-офф Лиги чемпионовРешать вопросы — это по-брестски. Окрещенный «матчем года» поединок брестского клуба имени Мешкова в Лиге чемпионов выигран — у словенского «Целе». Теперь Брест закрепился на проходном месте в группе. Ликуем? Нет. Мы привыкли к хорошему, даже очень, малому в исполнении БГК. Теперь мы хотим большего. Нам обещали.
30 ноября 2017Прессбол
Фальковский с Харой, Кульбаков с рекордом — как идут дела у белорусов за океаномУ кого-то неплохо, у других — не слишком хорошо.
28 ноября 2017Прессбол
От Павлюченко до Лисаковича. Молодые игроки, которые выстрелили в сезоне-2017Семеро 19-летних белорусов, заявивших о себе на уровне высшей лиги.
25 ноября 2017Прессбол
СКА — участник группового раунда Кубка ЕГФ! Контролируемый «кембрийский взрыв»В предвкушении эволюционного скачка.
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