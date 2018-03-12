1 мартаСБ - Беларусь сегодняВ Бобруйске автобус въехал в дерево, пострадала женщинаВ Бобруйске городской автобус, курсирующий по маршруту № 70, врезался в дерево. Инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Могилевского облисполкома Татьяна Старосотникова уточнила, что авария произошла в районе дома № 115 на улице Бахарова.
28 февраляСБ - Беларусь сегодняВ Гомеле угнали Mercedes с госномером 7777, и спустя 10 часов нашлиЖитель Новобелицкого района Гомеля утром в понедельник 27 февраля завел двигатель, оставил в замке зажигания ключ и поднялся в квартиру. Вернулся спустя 20 минут, а автомобиля Меrсеdeдеs Benz ML-440 2004 года выпуска, оставленного у подъезда, не было.