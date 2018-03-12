6 марта СБ - Беларусь сегодня

Гродненская турфирма привлечена к ответственности за расчеты в иностранной валюте

Оплата тура в белорусских рублях по курсу Нацбанка в день заключения договора — такой стандартной фразой заканчивается любой договор на оказание туруслуг. Однако директор одной из гродненских туристических компаний решил, что в качестве оплаты вполне допустимо принимать иностранную валюту.