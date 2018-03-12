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Новости от СБ - Беларусь сегодня

15:53 (мск)СБ - Беларусь сегодня
В Минске из-за неисправной мультиварки загорелась квартираМультиварка могла стать причиной пожара в квартире по проспекту Рокоссовского в Минске, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.
12:42 (мск)СБ - Беларусь сегодня
Более 40% белорусов делают покупки в интернете, 20% покупают в Китае67,4% белорусов используют интернет, 44% совершают покупки в интернете. При этом пятая часть покупателей (21%) заказывает товары из Китая, 11% — из России.
10 мартаСБ - Беларусь сегодня
В Волковыске количество больных корью выросло до 12 человекВ пятницу диагноз был лабораторно подтвержден 12 жителям города.
9 мартаСБ - Беларусь сегодня
Прокуратура Гомельской области направила в суд дело обманутых дольщиковВ Гомеле завершено расследование по скандальному делу о строительстве девятиэтажного дома в центре города.
9 мартаСБ - Беларусь сегодня
В Гомеле милиционеры задержали налетчиков на магазинГомельские милиционеры задержали троих охотников за спиртным, которые пришли в магазин за алкоголем не с деньгами, а с ножом.
9 мартаСБ - Беларусь сегодня
В Малоритском районе браконьер бросил автомобиль и с ружьем пытался убежать по рекеВ Малоритском районе браконьер бросил автомобиль и пытался скрыться от сотрудников Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира по замерзшей реке Рита.
7 мартаСБ - Беларусь сегодня
Беларусь вошла в рейтинг самых дешевых для жизни странФинансовый портал GOBankingRates опубликовал список самых дешевых для жизни стран. Беларусь разместилась на 27-м месте.
7 мартаСБ - Беларусь сегодня
Дайвер погиб во время ночной рыбалки на теплом канале в Белоозерске6 марта в Березовском районе на теплом канале Березовской ГРЭС около деревни Здитово погиб 28-летний рыбак — житель Кобрина, который вместе с друзьями занимался подводной охотой.
6 мартаСБ - Беларусь сегодня
В Могилевской и Гомельской областях ликвидируют последствия снегопадаКорреспонденты Сельской газеты мониторят обстановку в особо зимних регионах.
6 мартаСБ - Беларусь сегодня
Как изменятся графики работы учреждений в выходныеБольшие выходные — а отдыхать в честь Дня женщин будем целых четыре дня — корректируют графики.
6 мартаСБ - Беларусь сегодня
Гродненская турфирма привлечена к ответственности за расчеты в иностранной валютеОплата тура в белорусских рублях по курсу Нацбанка в день заключения договора — такой стандартной фразой заканчивается любой договор на оказание туруслуг. Однако директор одной из гродненских туристических компаний решил, что в качестве оплаты вполне допустимо принимать иностранную валюту.
5 мартаСБ - Беларусь сегодня
В Беларуси почти в 2 раза сократили число обязательных посещений акушера-гинеколога беременными женщинамиВ Беларуси почти в два раза сокращено число обязательных посещений акушера-гинеколога беременными женщинами, сообщили в Минздраве Беларуси.
5 мартаСБ - Беларусь сегодня
Букмекеры сделали первые ставки на «Евровидение-2018», Беларусь в финалеВ Эстонии стало известно, кто представит страну на Евровидении-2018 — русская певица Элина Нечаева с песней La Forza на итальянском языке. Букмекеры сразу же предсказали ей победу.
3 мартаСБ - Беларусь сегодня
В Витебске пса-бродягу, подобранного на улице, взяли на службу в милициюОн был не единожды предан человеком. Чистокровный немец с хорошей родословной пришелся некстати как своим хозяевам, так и случайным людям.
1 мартаСБ - Беларусь сегодня
В Бобруйске автобус въехал в дерево, пострадала женщинаВ Бобруйске городской автобус, курсирующий по маршруту № 70, врезался в дерево. Инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Могилевского облисполкома Татьяна Старосотникова уточнила, что авария произошла в районе дома № 115 на улице Бахарова.
1 мартаСБ - Беларусь сегодня
В Ляховичском районе заметили прилетевших аистов: не пропадут ли птицы на морозе?В последний день зимы в редакцию «Рэспублікі» позвонил читатель, сообщил сенсационную новость: в Беларусь раньше обычного возвращаются аисты.
28 февраляСБ - Беларусь сегодня
Двое нетрезвых могилевчан избили таксистов, отказавшихся их везтиВ милицию поступили заявления от двух могилевчан 37 и 44 лет, водителей одной из служб перевозки пассажиров. В полночь возле одного из домов по улице Космонавтов на них набросились с кулаками двое неизвестных.
28 февраляСБ - Беларусь сегодня
В Гродно трактор ковшом раздавил Volkswagen (ФОТО)В Гродно пытались завести трактор, а в результате устроили ДТП.
28 февраляСБ - Беларусь сегодня
В Гомеле угнали Mercedes с госномером 7777, и спустя 10 часов нашлиЖитель Новобелицкого района Гомеля утром в понедельник 27 февраля завел двигатель, оставил в замке зажигания ключ и поднялся в квартиру. Вернулся спустя 20 минут, а автомобиля Меrсеdeдеs Benz ML-440 2004 года выпуска, оставленного у подъезда, не было.
28 февраляСБ - Беларусь сегодня
Беларусь откажется от импорта электроэнергии и переведет экономику с газа на электричествоВ нынешнем году Беларусь намерена отказаться от импорта электроэнергии. Идея не новая, но ее реализация ранее планировалась на 2020 год — под пуск в эксплуатацию нашей АЭС. Смещение сроков отказа от импорта рождает дискуссии о смыслах такого решения. Однако логика в этом очевидная.
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Удручающая статистика Манчини в России и Турции И дело вовсе не в плохих судьях или полях.
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Автосалон в Женеве: главные новинки для России В Швейцарии показали немало интересных машин, которые будут продаваться на российском рынке
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Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
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С любимыми не расставайтесь: звезды, сумевшие работать друг с другом после разрыва Остаться с бывшим в хороших отношениях, да еще и заниматься работой вместе – целое искусство. Звезды это знают, умеют и практикуют.
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