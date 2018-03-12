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Новости от "Российская газета"

14:38 (мск)"Российская газета"
Путин приедет в КрымВ Кремле сообщили о подготовке поездки президента в Крым.
10:18 (мск)"Российская газета"
У Черноморского побережья России замечен второй самолет-шпион СШАВ воздушном пространстве у побережья России на Черном море был обнаружен американский самолет-шпион P-8A Poseidon. До этого радиоэлектронную разведку вдоль Крыма и Краснодарского края производил стратегический беспилотник RQ-4B Global Hawk. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой мониторинговых на данные западных авиационных ресурсов.
10:16 (мск)"Российская газета"
В зоне строительства Крымского моста нашли моллюска с СахалинаУченые провели масштабные исследования состояния экосистемы в районе строительства Крымского моста, которые подтвердили соблюдение мостостроителями всех необходимых природоохранных мероприятий и позволили обнаружить нового для этих мест моллюска.
8 марта"Российская газета"
В Совфеде ответили на заявление Волкнера о санкциях за поездку в КрымЗаявления спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, призвавшего вводить санкции за поездки в Крым, говорит о том, что он занял сторону Киева. Об этом в интервью RT заявил член комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков.
7 марта"Российская газета"
Республика Беларусь стала главным торговым партнером КрымаОбъемы импорта в Республику Крым в прошлом году сократились по сравнению с предыдущим периодом с 48,8 до 45,7 миллиона долларов США, экспорта — с 40,4 до 22,5 миллиона долларов США. Внешнеторговый оборот за 9 месяцев составил 68,2 миллиона долларов США, а отрицательное сальдо внешней торговли выросло до 23,2 миллионов.
1 марта"Российская газета"
Верховный суд Крыма ужесточил приговор экс-мэру КрасноперекопскаВерховный суд Республики Крым рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Красноперекопска Игоря Яцишина, которому в конце декабря вынес приговор Киевский районный суд Симферополя. Несмотря на признание мэром своей вины, наказание Яцишину значительно ужесточено.
28 февраля"Российская газета"
Украинец попытался заехать в Крым под фамилией женыКрымские пограничники не позволили попасть на территорию полуострова жителю украинской Новой Каховки, который попытался обойти запрет на въезд в РФ.
27 февраля"Российская газета"
Стоимость размещения в отелях Крыма перестала растиКрымские отельеры решили не поднимать цены на отдых в грядущем курортном сезоне.
27 февраля"Российская газета"
Лизинговые автобусы принесли Крыму 228 миллионов рублей убытковДля обслуживания общественным транспортом жителей сельской местности Крыма необходимо приобрести минимум 795 больших и средних автобусов, что позволит обеспечить до 30 процентов рынка пассажирских перевозок. Однако первые взятые в лизинг пассажирские автобусы принесли только 228 миллионов рублей убытка.
27 февраля"Российская газета"
Сколько крымчане готовы тратить на цветыОсобенность крымского цветочного бизнеса в том, что розничная продажа благоухающего товара осуществляется в основном через рынки и ларьки (85 процентов), доля магазинов и салонов составляет лишь 15 процентов. В то время как в крупных городах РФ это обратное соотношение.
27 февраля"Российская газета"
Крымских устриц научились подделыватьЗа последние четыре года в производстве аквакультуры на полуострове произошел взрывной рост. Морские плантации, где выращивают моллюсков, креветок и некоторые виды рыбы, выросли в 200 раз, а число ферм увеличивается в геометрической прогрессии. Вместе с производством стремительно растет и конкуренция, причем не всегда добросовестная.
22 февраля"Российская газета"
В Крыму восстановят обветшавшие сельские клубыВ республике составляют масштабную программу возрождения сельских клубов. На первом этапе их капитально отремонтируют, заменят кровлю, окна и системы отопления. На втором — модернизируют.
21 февраля"Российская газета"
В Крыму предложили уплотнить группы в детских садахМинистерство образования Крыма предлагает частично решить проблему очередей в детские сады региона, уплотнив группы до 30 человек. Родители воспринимают эту инициативу неоднозначно.
20 февраля"Российская газета"
Контроль качества зерна в Крыму станет жестчеКонтролирующие службы отмечают увеличение содержания вредных примесей в выращенных на полуострове злаках. Выявлению этих опасных компонентов будет уделено особое внимание.
16 февраля"Российская газета"
В Крыму украинский диверсант осужден на 6 лет и 6 месяцевВерховный суд Республики Крым вынес приговор гражданину Украины Андею Захтею, который обвинялся в подготовке террористических актов на территории Республики Крым.
16 февраля"Российская газета"
Депутаты ГД РФ: Россия не будет чинить корабли для передачи УкраинеРоссия готова отдать Украине оставшиеся в Крыму корабли, но ремонтировать их не должна и не будет, убеждены депутаты Госдумы РФ. Так думцы отреагировали на требования Киева предварительно отремонтировать возвращаемую военную технику.
15 февраля"Российская газета"
В Крыму повысили надежность охраны пунктов пропуска с УкраинойПограничное управление ФСБ по Республике Крым и Крымский филиал ФГКУ «Росгранстрой» сообщили об оснащении пунктов пропуска с Украиной новыми современными средствами защиты и наблюдения.
15 февраля"Российская газета"
Новый аэропорт Симферополь украсят телетрапы в стиле «Звездных войн»В строящемся терминале международного аэропорта «Симферополь» строители приступили к монтажу телескопических трапов в стиле «Звездных войн». Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.
14 февраля"Российская газета"
Морские «Кометы» Ялта-Севастополь начнут курсировать в июнеПассажирские перевозки между Севастополем и Ялтой на «Кометах» с подводными крыльями начнутся в июне 2018 года. Об этом сообщает журнал «Деловой Крым», издаваемый при поддержке фонда «Ялтинский международный экономический форум».
6 февраля"Российская газета"
Новые электростанции Крыма получили официальные названияСтроящиеся в Симферополе и Севастополе теплоэлектростанции получили официальные диспетчерские названия — Таврическая и Балаклавская ТЭС соответственно. Об этом проинформировала пресс-служба министерства энергетики РФ.
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