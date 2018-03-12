14:38 (мск)"Российская газета"Путин приедет в КрымВ Кремле сообщили о подготовке поездки президента в Крым.
10:18 (мск)"Российская газета"У Черноморского побережья России замечен второй самолет-шпион СШАВ воздушном пространстве у побережья России на Черном море был обнаружен американский самолет-шпион P-8A Poseidon. До этого радиоэлектронную разведку вдоль Крыма и Краснодарского края производил стратегический беспилотник RQ-4B Global Hawk. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой мониторинговых на данные западных авиационных ресурсов.
10:16 (мск)"Российская газета"В зоне строительства Крымского моста нашли моллюска с СахалинаУченые провели масштабные исследования состояния экосистемы в районе строительства Крымского моста, которые подтвердили соблюдение мостостроителями всех необходимых природоохранных мероприятий и позволили обнаружить нового для этих мест моллюска.
8 марта"Российская газета"В Совфеде ответили на заявление Волкнера о санкциях за поездку в КрымЗаявления спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, призвавшего вводить санкции за поездки в Крым, говорит о том, что он занял сторону Киева. Об этом в интервью RT заявил член комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков.
7 марта"Российская газета"Республика Беларусь стала главным торговым партнером КрымаОбъемы импорта в Республику Крым в прошлом году сократились по сравнению с предыдущим периодом с 48,8 до 45,7 миллиона долларов США, экспорта — с 40,4 до 22,5 миллиона долларов США. Внешнеторговый оборот за 9 месяцев составил 68,2 миллиона долларов США, а отрицательное сальдо внешней торговли выросло до 23,2 миллионов.
1 марта"Российская газета"Верховный суд Крыма ужесточил приговор экс-мэру КрасноперекопскаВерховный суд Республики Крым рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Красноперекопска Игоря Яцишина, которому в конце декабря вынес приговор Киевский районный суд Симферополя. Несмотря на признание мэром своей вины, наказание Яцишину значительно ужесточено.
27 февраля"Российская газета"Лизинговые автобусы принесли Крыму 228 миллионов рублей убытковДля обслуживания общественным транспортом жителей сельской местности Крыма необходимо приобрести минимум 795 больших и средних автобусов, что позволит обеспечить до 30 процентов рынка пассажирских перевозок. Однако первые взятые в лизинг пассажирские автобусы принесли только 228 миллионов рублей убытка.
27 февраля"Российская газета"Сколько крымчане готовы тратить на цветыОсобенность крымского цветочного бизнеса в том, что розничная продажа благоухающего товара осуществляется в основном через рынки и ларьки (85 процентов), доля магазинов и салонов составляет лишь 15 процентов. В то время как в крупных городах РФ это обратное соотношение.
27 февраля"Российская газета"Крымских устриц научились подделыватьЗа последние четыре года в производстве аквакультуры на полуострове произошел взрывной рост. Морские плантации, где выращивают моллюсков, креветок и некоторые виды рыбы, выросли в 200 раз, а число ферм увеличивается в геометрической прогрессии. Вместе с производством стремительно растет и конкуренция, причем не всегда добросовестная.
22 февраля"Российская газета"В Крыму восстановят обветшавшие сельские клубыВ республике составляют масштабную программу возрождения сельских клубов. На первом этапе их капитально отремонтируют, заменят кровлю, окна и системы отопления. На втором — модернизируют.
21 февраля"Российская газета"В Крыму предложили уплотнить группы в детских садахМинистерство образования Крыма предлагает частично решить проблему очередей в детские сады региона, уплотнив группы до 30 человек. Родители воспринимают эту инициативу неоднозначно.
20 февраля"Российская газета"Контроль качества зерна в Крыму станет жестчеКонтролирующие службы отмечают увеличение содержания вредных примесей в выращенных на полуострове злаках. Выявлению этих опасных компонентов будет уделено особое внимание.
14 февраля"Российская газета"Морские «Кометы» Ялта-Севастополь начнут курсировать в июнеПассажирские перевозки между Севастополем и Ялтой на «Кометах» с подводными крыльями начнутся в июне 2018 года. Об этом сообщает журнал «Деловой Крым», издаваемый при поддержке фонда «Ялтинский международный экономический форум».
6 февраля"Российская газета"Новые электростанции Крыма получили официальные названияСтроящиеся в Симферополе и Севастополе теплоэлектростанции получили официальные диспетчерские названия — Таврическая и Балаклавская ТЭС соответственно. Об этом проинформировала пресс-служба министерства энергетики РФ.