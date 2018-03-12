27 февраля "Российская газета"

Сколько крымчане готовы тратить на цветы

Особенность крымского цветочного бизнеса в том, что розничная продажа благоухающего товара осуществляется в основном через рынки и ларьки (85 процентов), доля магазинов и салонов составляет лишь 15 процентов. В то время как в крупных городах РФ это обратное соотношение.