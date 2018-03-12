11 марта ГТРК Башкортостан

В Салавате неизвестные в масках устроили стрельбу в ночном кафе

Неизвестные люди в масках и с оружием ворвались в один из ночных клубов в Салавате и устроили стрельбу. Инцидент произошел 10 марта. В соцсетях опубликовано видео нападения.