Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Показания счетчиков от россиян больше не потребуются
Специалисты выяснили, почему женщины жалеют о случайном сексе
Путин рассказал, что обсуждает с дочерьми
Зачем девушки продают свою невинность и как это происходит
Почему женщинам полезно устраивать тихие революции и флешмобы
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и "за Россию"
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Ушел из жизни советский актер Дмитрий Дорлиак-младший — СМИ
Сеть обсуждает пальто Миддлтон за 100 долларов
Муж Анны Нетребко подарил ей платье, как у Мелании Трамп
Звезды, сумевшие работать друг с другом после разрыва
СМИ рассекретили женщину, которую на селфи целует Путин
Маликов объяснил, почему ударил жену - СМИ
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
До и после: новая жизнь «убитых» квартир
Фоторепортажи
1010 лет назад на Шпицбергене открыли «хранилище Судного дня»
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг

Новости от ГТРК Башкортостан

14:54 (мск)ГТРК Башкортостан
Рустэм Хамитов провёл встречу с генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем КогогинымКак сообщает пресс-служба главы региона, 12 марта в Доме Республики глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным.
11:10 (мск)ГТРК Башкортостан
Погода в Башкирии: зима не уходитВ ближайшие 3 дня в отдельных районах температура воздуха будет опускаться до отметки в -30 градусов. Такие данные приводит Башгидромет.
10:41 (мск)ГТРК Башкортостан
VI Всемирная фольклориада-2020 в Башкортостане: план мероприятийПравительством республики утвержден план мероприятий по подготовке и проведению в 2020 году в республике VI Всемирной фольклориады.
10:07 (мск)ГТРК Башкортостан
Жители Башкирии могут получить новый вычет по земельному налогуФедеральная налоговая служба напомнила о возможности получения налогового вычета на землю.
11 мартаГТРК Башкортостан
В Салавате неизвестные в масках устроили стрельбу в ночном кафеНеизвестные люди в масках и с оружием ворвались в один из ночных клубов в Салавате и устроили стрельбу. Инцидент произошел 10 марта. В соцсетях опубликовано видео нападения.
10 мартаГТРК Башкортостан
Рустэм Хамитов поддержал идею открытия детского технопарка в ЗауральеГлава Башкортостана Рустэм Хамитов поддержал инициативу директора сибайского Центра детского творчества Альфии Валитовой, предложившей открыть в Зауралье детский технопарк по типу «Кванториумов», которые недавно начали работу в Уфе и Благовещенске.
10 мартаГТРК Башкортостан
Стало известно, как будут отдыхать весной школьники БашкирииДо начала очередных школьных каникул осталось две недели. Весенний отдых в 2018 году почти во всех школах Башкортостана продлится восемь дней, он начнется 25 марта (воскресенье), а закончится 1 апреля.
8 мартаГТРК Башкортостан
В Башкирии ожидаются резкие перепады температуры от -4 до -28 градусовВ Башкирии республиканский Гидрометцентр озвучил прогноз погоды на ближайшие три дня. С 9 по 11 марта в Башкирии будет наблюдаться переменчивая погода, морозная ночью и относительно теплая днем.
7 мартаГТРК Башкортостан
Задержан уфимец, избивший водителя маршруткиПолицейские Стерлитамака задержали ранее судимого 24-летнего уфимца. Он подозревается в избиении водителя маршрутки.
7 мартаГТРК Башкортостан
В Уфе перенесли остановку «Институт профзаболеваний»Правда, уфимцев о переносе остановки не предупредили.
6 мартаГТРК Башкортостан
Рустэм Хамитов побывал на открытии технопарка «Кванториум»Глава республики проинспектировал строительство школы на 320 учеников. Образовательное учреждение вошло в перечень объектов к 100-летию республики.
6 мартаГТРК Башкортостан
Испуганная лошадь в Уфе протаранила планетарий, пострадали людиВ Уфе на площади имени Ленина испуганная лошадь протаранила планетарий. В результате происшествия пострадали несколько человек, в том числе, по предварительным данным, ребёнок.
6 мартаГТРК Башкортостан
В Уфе несколько полицейских организовали наркобизнесКак сообщает пресс-служба СКР по РБ, в 2017 году у инспектора ППС возник умысел на создание организованной преступной группы с целью незаконного сбыта наркотиков.
6 мартаГТРК Башкортостан
Рустэм Хамитов проинспектировал социальные и инфраструктурные объекты Благовещенского района6 марта в ходе рабочей поездки в Благовещенский район Глава Башкортостана Рустэм Хамитов посетил социальные и инфраструктурные объекты, осмотрел образцы тракторов совместного российско-китайского производства и провёл выездное заседание коллегии Министерства экономического развития республики.
6 мартаГТРК Башкортостан
В МВД рассказали подробности инцидента с участием автоледи с топоромЖенщину, которая топором ломала свой автомобиль, будут судить за невыполнение требований полицейского. Инцидент произошел накануне в Стерлитамаке.
6 мартаГТРК Башкортостан
Сегодня на территории Башкирии действует штормовое предупреждение6 марта на территории Башкирии действует штормовое предупреждение. Об этом сообщает МЧС Башкортостана.
6 мартаГТРК Башкортостан
Стало известно, как будут доставлять пенсии в праздничные дниВ связи с празднованием Международного женского дня — 8 марта пенсии и иные социальные выплаты за праздничный и выходные дни будут доставляться организациями почтовой связи ФГУП «Почта России» 5, 6, 7, 9, 10 марта.
5 мартаГТРК Башкортостан
В Уфе начали ремонтировать старый Бельский мостНа старом Бельском мосту производятся ремонтные работы.
5 мартаГТРК Башкортостан
В ближайшие дни в Башкирии ожидаются снег и метелиВ республике значительно ухудшатся погодные условия. Синоптики прогнозируют в ближайшие дни снег и метели.
5 мартаГТРК Башкортостан
В госкомитете по транспорту рассказали о наиболее опасных участках на трассах БашкирииВ Госкомитете РБ по транспорту и дорожному хозяйству рассказали об обстановке на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Республики Башкортостан.
Умер Олег Табаков
Песков ответил на слова Путина о «несущем пургу» пресс-секретаре
Девушка случайно выслала фото незнакомцу. Ответ был потрясающим
Меркель рассказала, что действительно возила Путину пиво
Верный пес четыре месяца ждет хозяина у дверей больницы
Щенок хаски, от которого все отказались, покорил Сеть
У самого богатого россиянина нашли больше всего госнаград
Спорт
Удручающая статистика Манчини в России и Турции И дело вовсе не в плохих судьях или полях.
Авто
Автосалон в Женеве: главные новинки для России В Швейцарии показали немало интересных машин, которые будут продаваться на российском рынке
Hi-Tech
Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
Кино
Зрителей возмутил ремонт для Киркорова и его детей от «Первого» Популярный телепроект канала подарил народному артисту и его детям собственный мини-«Диснейленд» и домашний театр
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В США роботы вытесняют риэлторов
Названо число пустующих квартир в Москве
Леди
С любимыми не расставайтесь: звезды, сумевшие работать друг с другом после разрыва Остаться с бывшим в хороших отношениях, да еще и заниматься работой вместе – целое искусство. Звезды это знают, умеют и практикуют.
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь