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Новости от ГТРК Башкортостан
14:54 (мск)
ГТРК Башкортостан
Рустэм Хамитов провёл встречу с генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным
Как сообщает пресс-служба главы региона, 12 марта в Доме Республики глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным.
11:10 (мск)
ГТРК Башкортостан
Погода в Башкирии: зима не уходит
В ближайшие 3 дня в отдельных районах температура воздуха будет опускаться до отметки в -30 градусов. Такие данные приводит Башгидромет.
10:41 (мск)
ГТРК Башкортостан
VI Всемирная фольклориада-2020 в Башкортостане: план мероприятий
Правительством республики утвержден план мероприятий по подготовке и проведению в 2020 году в республике VI Всемирной фольклориады.
10:07 (мск)
ГТРК Башкортостан
Жители Башкирии могут получить новый вычет по земельному налогу
Федеральная налоговая служба напомнила о возможности получения налогового вычета на землю.
11 марта
ГТРК Башкортостан
В Салавате неизвестные в масках устроили стрельбу в ночном кафе
Неизвестные люди в масках и с оружием ворвались в один из ночных клубов в Салавате и устроили стрельбу. Инцидент произошел 10 марта. В соцсетях опубликовано видео нападения.
10 марта
ГТРК Башкортостан
Рустэм Хамитов поддержал идею открытия детского технопарка в Зауралье
Глава Башкортостана Рустэм Хамитов поддержал инициативу директора сибайского Центра детского творчества Альфии Валитовой, предложившей открыть в Зауралье детский технопарк по типу «Кванториумов», которые недавно начали работу в Уфе и Благовещенске.
10 марта
ГТРК Башкортостан
Стало известно, как будут отдыхать весной школьники Башкирии
До начала очередных школьных каникул осталось две недели. Весенний отдых в 2018 году почти во всех школах Башкортостана продлится восемь дней, он начнется 25 марта (воскресенье), а закончится 1 апреля.
8 марта
ГТРК Башкортостан
В Башкирии ожидаются резкие перепады температуры от -4 до -28 градусов
В Башкирии республиканский Гидрометцентр озвучил прогноз погоды на ближайшие три дня. С 9 по 11 марта в Башкирии будет наблюдаться переменчивая погода, морозная ночью и относительно теплая днем.
7 марта
ГТРК Башкортостан
Задержан уфимец, избивший водителя маршрутки
Полицейские Стерлитамака задержали ранее судимого 24-летнего уфимца. Он подозревается в избиении водителя маршрутки.
7 марта
ГТРК Башкортостан
В Уфе перенесли остановку «Институт профзаболеваний»
Правда, уфимцев о переносе остановки не предупредили.
6 марта
ГТРК Башкортостан
Рустэм Хамитов побывал на открытии технопарка «Кванториум»
Глава республики проинспектировал строительство школы на 320 учеников. Образовательное учреждение вошло в перечень объектов к 100-летию республики.
6 марта
ГТРК Башкортостан
Испуганная лошадь в Уфе протаранила планетарий, пострадали люди
В Уфе на площади имени Ленина испуганная лошадь протаранила планетарий. В результате происшествия пострадали несколько человек, в том числе, по предварительным данным, ребёнок.
6 марта
ГТРК Башкортостан
В Уфе несколько полицейских организовали наркобизнес
Как сообщает пресс-служба СКР по РБ, в 2017 году у инспектора ППС возник умысел на создание организованной преступной группы с целью незаконного сбыта наркотиков.
6 марта
ГТРК Башкортостан
Рустэм Хамитов проинспектировал социальные и инфраструктурные объекты Благовещенского района
6 марта в ходе рабочей поездки в Благовещенский район Глава Башкортостана Рустэм Хамитов посетил социальные и инфраструктурные объекты, осмотрел образцы тракторов совместного российско-китайского производства и провёл выездное заседание коллегии Министерства экономического развития республики.
6 марта
ГТРК Башкортостан
В МВД рассказали подробности инцидента с участием автоледи с топором
Женщину, которая топором ломала свой автомобиль, будут судить за невыполнение требований полицейского. Инцидент произошел накануне в Стерлитамаке.
6 марта
ГТРК Башкортостан
Сегодня на территории Башкирии действует штормовое предупреждение
6 марта на территории Башкирии действует штормовое предупреждение. Об этом сообщает МЧС Башкортостана.
6 марта
ГТРК Башкортостан
Стало известно, как будут доставлять пенсии в праздничные дни
В связи с празднованием Международного женского дня — 8 марта пенсии и иные социальные выплаты за праздничный и выходные дни будут доставляться организациями почтовой связи ФГУП «Почта России» 5, 6, 7, 9, 10 марта.
5 марта
ГТРК Башкортостан
В Уфе начали ремонтировать старый Бельский мост
На старом Бельском мосту производятся ремонтные работы.
5 марта
ГТРК Башкортостан
В ближайшие дни в Башкирии ожидаются снег и метели
В республике значительно ухудшатся погодные условия. Синоптики прогнозируют в ближайшие дни снег и метели.
5 марта
ГТРК Башкортостан
В госкомитете по транспорту рассказали о наиболее опасных участках на трассах Башкирии
В Госкомитете РБ по транспорту и дорожному хозяйству рассказали об обстановке на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Республики Башкортостан.
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