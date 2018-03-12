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Новости от Sibnovosti.ru
13:46 (мск)
Sibnovosti.ru
Строительство перинатального центра в Новосибирске может возобновиться в 2018 году
Объект начали возводить еще в 2011 году.
13:31 (мск)
Sibnovosti.ru
Мэрия Новосибирска назвала победителя конкурса на строительство трех платных парковок
Победителем стало московское ООО «ЭРТЕЛ».
7 марта
Sibnovosti.ru
Защита маньяка, убившего 19 женщин в Новосибирске, обжалует вердикт
Евгений Чуплинский настаивает, что признался в убийствах под давлением.
6 марта
Sibnovosti.ru
Строительство трех платных парковок обойдется бюджету Новосибирска в 15 млн руб
Название компании — победителя аукциона пока не сообщается.
6 марта
Sibnovosti.ru
Жители села Ленинское потребовали отставки главы Новосибирского района
Чиновники препятствуют созданию ТОС в селе.
5 марта
Sibnovosti.ru
Видео: В Новосибирске задержали торговца кастетами
Злоумышленнику грозит два года тюрьмы.
5 марта
Sibnovosti.ru
Эксперты назвали самые дорогие вакансии Новосибирска
Самая высокая зарплата предлагается IT-разработчикам.
2 марта
Sibnovosti.ru
Мэрия Новосибирска показала дизайн общественных пространств для благоустройства
На муниципальном портале размещены все 10 проектов.
1 марта
Sibnovosti.ru
Гусинобродскую свалку расширят и исключат из территории Новосибирска
Закрыть полигон не могут из-за того, что некуда вывозить мусор.
28 февраля
Sibnovosti.ru
Новосибирцы проголосуют за проекты благоустройства только по паспорту и месту прописки
18 марта жителям Новосибирска предстоит выбрать одну из десяти территорий.
28 февраля
Sibnovosti.ru
В Новосибирске запустили новый сервис поминутной аренды автомобиля
«Делимобиль» стал третьим каршеринговым сервисом на улицах Новосибирска.
27 февраля
Sibnovosti.ru
Областные власти сохранят финансирование ХК «Сибирь» независимо от результата в сезоне
При этом перед клубом стоит задача поиска внебюджетных средств.
27 февраля
Sibnovosti.ru
Отец погибшего в ДТП ребенка обвинил власти Новосибирска в отсутствии помощи
По словам Николая Семенова, к нему никто не приезжал и никто ничего не говорил.
27 февраля
Sibnovosti.ru
«Сибмост» выйдет из кризиса к лету 2018 года и возобновит строительство Восточного обхода
По словам главы Новосибирской области, у предприятия «есть будущее».
27 февраля
Sibnovosti.ru
Новосибирские обманутые инвесторы проводят пикеты в Москве
Купившие квартиры уверены, что скоро их жилье выставят на продажу.
26 февраля
Sibnovosti.ru
Программа занятости населения Новосибирской области получит дополнительно почти 70 млн рублей
Средства направят на две подпрограммы и меры по сокращению производственных травм.
26 февраля
Sibnovosti.ru
В Новосибирске задержан военный, сбивший пешеходов во время салюта
Расследованием дела будет заниматься военный следственный отдел.
22 февраля
Sibnovosti.ru
В Новосибирске для школьников проведут единый выпускной
Мэрию вдохновил праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.
22 февраля
Sibnovosti.ru
Новосибирское заксобрание увеличит расходы регионального бюджета 2018 года
Депутаты рассчитывают на выделение аграрному сектору дополнительно 0,5 млрд рублей.
22 февраля
Sibnovosti.ru
МЧС требует усилить меры противопожарной безопасности в Новосибирской области
Число погибших на пожарах в этом году втрое выше показателя прошлого года.
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