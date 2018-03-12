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Новости от Sibnovosti.ru

13:46 (мск)Sibnovosti.ru
Строительство перинатального центра в Новосибирске может возобновиться в 2018 годуОбъект начали возводить еще в 2011 году.
13:31 (мск)Sibnovosti.ru
Мэрия Новосибирска назвала победителя конкурса на строительство трех платных парковокПобедителем стало московское ООО «ЭРТЕЛ».
7 мартаSibnovosti.ru
Защита маньяка, убившего 19 женщин в Новосибирске, обжалует вердиктЕвгений Чуплинский настаивает, что признался в убийствах под давлением.
6 мартаSibnovosti.ru
Строительство трех платных парковок обойдется бюджету Новосибирска в 15 млн рубНазвание компании — победителя аукциона пока не сообщается.
6 мартаSibnovosti.ru
Жители села Ленинское потребовали отставки главы Новосибирского районаЧиновники препятствуют созданию ТОС в селе.
5 мартаSibnovosti.ru
Видео: В Новосибирске задержали торговца кастетамиЗлоумышленнику грозит два года тюрьмы.
5 мартаSibnovosti.ru
Эксперты назвали самые дорогие вакансии НовосибирскаСамая высокая зарплата предлагается IT-разработчикам.
2 мартаSibnovosti.ru
Мэрия Новосибирска показала дизайн общественных пространств для благоустройстваНа муниципальном портале размещены все 10 проектов.
1 мартаSibnovosti.ru
Гусинобродскую свалку расширят и исключат из территории НовосибирскаЗакрыть полигон не могут из-за того, что некуда вывозить мусор.
28 февраляSibnovosti.ru
Новосибирцы проголосуют за проекты благоустройства только по паспорту и месту прописки18 марта жителям Новосибирска предстоит выбрать одну из десяти территорий.
28 февраляSibnovosti.ru
В Новосибирске запустили новый сервис поминутной аренды автомобиля«Делимобиль» стал третьим каршеринговым сервисом на улицах Новосибирска.
27 февраляSibnovosti.ru
Областные власти сохранят финансирование ХК «Сибирь» независимо от результата в сезонеПри этом перед клубом стоит задача поиска внебюджетных средств.
27 февраляSibnovosti.ru
Отец погибшего в ДТП ребенка обвинил власти Новосибирска в отсутствии помощиПо словам Николая Семенова, к нему никто не приезжал и никто ничего не говорил.
27 февраляSibnovosti.ru
«Сибмост» выйдет из кризиса к лету 2018 года и возобновит строительство Восточного обходаПо словам главы Новосибирской области, у предприятия «есть будущее».
27 февраляSibnovosti.ru
Новосибирские обманутые инвесторы проводят пикеты в МосквеКупившие квартиры уверены, что скоро их жилье выставят на продажу.
26 февраляSibnovosti.ru
Программа занятости населения Новосибирской области получит дополнительно почти 70 млн рублейСредства направят на две подпрограммы и меры по сокращению производственных травм.
26 февраляSibnovosti.ru
В Новосибирске задержан военный, сбивший пешеходов во время салютаРасследованием дела будет заниматься военный следственный отдел.
22 февраляSibnovosti.ru
В Новосибирске для школьников проведут единый выпускнойМэрию вдохновил праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.
22 февраляSibnovosti.ru
Новосибирское заксобрание увеличит расходы регионального бюджета 2018 годаДепутаты рассчитывают на выделение аграрному сектору дополнительно 0,5 млрд рублей.
22 февраляSibnovosti.ru
МЧС требует усилить меры противопожарной безопасности в Новосибирской областиЧисло погибших на пожарах в этом году втрое выше показателя прошлого года.
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