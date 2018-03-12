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Обвиняемого в убийстве семьи в Крыму взяли под стражу

Обвиняемому в убийстве семьи из трех человек в Крыму избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Как сообщалось ранее, родители с дочерью уехали из дома 23 февраля на машине Chevrolet Lanos и пропали.