Обвиняемого в убийстве семьи в Крыму взяли под стражуОбвиняемому в убийстве семьи из трех человек в Крыму избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Как сообщалось ранее, родители с дочерью уехали из дома 23 февраля на машине Chevrolet Lanos и пропали.
В Крыму назвали угрозы Киева примитивнымиСИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев заявил, что угрозы уголовного преследования со стороны киевских властей из-за участия в выборах президента России никого не волнуют.
2 мартаРИА Новости
Власти рассмотрят вопрос досрочного открытия моста в КрымОРЕЛ, 2 мар — РИА Новости. Вопрос открытия автомобильного движения по мосту в Крым с материковой части РФ раньше запланированного срока будет рассмотрен после пика непогоды, который заканчивается в марте, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.
В Крыму рассмотрят вопрос о переносе эксперимента по курортному сборуСИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Государственный совет Крыма в среду рассмотрит вопрос о переносе даты начала эксперимента по взиманию курортного сбора на 1 мая 2019 года. Вопрос о внесении изменений в закон республики «О введении курортного сбора» включен в повестку дня очередной сессии.
28 февраляРИА Новости
Норвежская делегация намерена посетить КрымСИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Делегация из Норвегии планирует приехать в Крым в качестве наблюдателей на выборах президента России. Об этом сообщил заместитель главы комитета Госдумы по делам национальностей, депутат от Крымского региона Руслан Бальбек.
Энергетики устранили аварию на востоке КрымаСИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Авария в энергосетях на востоке Крыма полностью устранена, электроснабжение потребителей восстановлено, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
27 февраляРИА Новости
Крымчане несут цветы к памятнику «Вежливым людям»СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Цветы несут в центр Симферополя к памятнику «Вежливым людям», таким образом крымчане вспоминают о событиях четырехлетней давности, когда силы специального назначения РФ установили контроль над административными зданиями Крыма и обеспечили в дальнейшем безопасность референдума, передает корреспондент РИА Новости.