Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Показания счетчиков от россиян больше не потребуются
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
Варварские и бесполезные способы лечения простуды
Избитую до слепоты в тюрьме США россиянку увидели дипломаты
Муж Анны Нетребко подарил ей платье, как у Мелании Трамп
Новое оружие России может полностью подорвать обороноспособность США В Пентагоне заявили, что отставание в развитии технологий может полностью подорвать обороноспособность Штатов
Виктор Бут рассказал о состоянии американцев после слов Путина
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Паулина Андреева ходит на свидания за деньги – СМИ
Ушел из жизни актер СССР Дмитрий Дорлиак-младший
Почему женщинам полезно устраивать тихие революции и флешмобы
Ольга Бузова снялась топлес на морозе
СМИ рассекретили женщину, которую на селфи целует Путин
Маликов объяснил, почему ударил жену - СМИ
Найдена новая опасность жизни в больших городах
До и после: новая жизнь «убитых» квартир
Фоторепортажи
1010 лет назад на Шпицбергене открыли «хранилище Судного дня»
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг

Новости от РИА Новости

16:13 (мск)РИА Новости
Никифоров заявил о возможности создания в Крыму аналога Кремниевой долиныСИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что в Крыму есть все основания для создания аналога американской Кремниевой долины — площадки по развитию IT-индустрии и информационных технологий.
13:45 (мск)РИА Новости
Обвиняемого в убийстве семьи в Крыму взяли под стражуОбвиняемому в убийстве семьи из трех человек в Крыму избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Как сообщалось ранее, родители с дочерью уехали из дома 23 февраля на машине Chevrolet Lanos и пропали.
10:49 (мск)РИА Новости
Прощения будут просить сами украинские власти, заявили в КрымуКрымчане не должны просить ни у кого прощения за возращение на историческую родину, в отличие от украинских властей, которые стремятся навредить полуострову любым путем, заявил вице-спикер парламента республики Ефим Фикс.
09:24 (мск)РИА Новости
«Нет таких обстоятельств»: Путин исключил возврат Крыма УкраинеМОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Крым и Севастополь никогда не вернутся в состав Украины.
8 мартаРИА Новости
В Феодосии на пляже заметили фламингоВ Феодосии можно увидеть краснокнижную птицу — розового фламинго, поселившегося на побережье недалеко от пансионата «Украина» — сообщает местное издание «Кафа».
7 мартаРИА Новости
Путин рассказал о решении проблем крымских татарМОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что решено уже много морально-политических вопросов по теме крымских татар в Крыму, это встречает понимание со стороны Турции.
7 мартаРИА Новости
Путин был уверен во введении санкций после воссоединения с КрымомМОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Путин заявил, что не сомневался во введении против России санкций в связи с присоединением Крыма, вопрос был лишь в форме.
7 мартаРИА Новости
В Госдуме пригласили иностранных наблюдателей в Крым следить за выборамиМОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек (ЕР) пригласил иностранных наблюдателей, прессу, правозащитников оформить аккредитацию и лично наблюдать за выборами президента РФ на полуострове «под микроскопом».
6 мартаРИА Новости
В Крыму завершили печать бюллетеней для выборов президентаСИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар — РИА Новости. Типография «Таврида» завершила печать избирательных бюллетеней для проведения в Крыму выборов президента РФ, сообщил глава избиркома республики Михаил Малышев.
5 мартаРИА Новости
Вице-премьер Крыма вызвал мэра Евпатории на бадминтонную дуэльВ Крыму состоится спортивная дуэль по бадминтону между вице-премьером правительства Виталием Нахлупиным и мэром Евпатории Андреем Филоновым. Видеоролик, посвященный предстоящему поединку, опубликован в видеоблоге Филонова на YouTube.
5 мартаРИА Новости
У подозреваемого в убийстве ялтинского таксиста нашли склад оружияСИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар — РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в убийстве ялтинского таксиста мужчину, в доме которого обнаружен целый арсенал оружия, сообщили крымские правоохранители.
5 мартаРИА Новости
В СФ призвали принять резолюцию о нарушении прав крымчан со стороны ЗападаМОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев предлагает принять резолюцию о нарушении прав крымчан со стороны Запада.
4 мартаРИА Новости
В Крыму назвали угрозы Киева примитивнымиСИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев заявил, что угрозы уголовного преследования со стороны киевских властей из-за участия в выборах президента России никого не волнуют.
2 мартаРИА Новости
Власти рассмотрят вопрос досрочного открытия моста в КрымОРЕЛ, 2 мар — РИА Новости. Вопрос открытия автомобильного движения по мосту в Крым с материковой части РФ раньше запланированного срока будет рассмотрен после пика непогоды, который заканчивается в марте, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.
1 мартаРИА Новости
В Симферополе из-за снегопада нарушено движение автотранспортаСИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости. Международный аэропорт «Симферополь» и керченская паромная переправа работают в штатном режиме, несмотря на снегопад, наибольшие трудности в движении транспорта зафиксированы в Симферополе.
28 февраляРИА Новости
В Крыму рассмотрят вопрос о переносе эксперимента по курортному сборуСИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Государственный совет Крыма в среду рассмотрит вопрос о переносе даты начала эксперимента по взиманию курортного сбора на 1 мая 2019 года. Вопрос о внесении изменений в закон республики «О введении курортного сбора» включен в повестку дня очередной сессии.
28 февраляРИА Новости
Норвежская делегация намерена посетить КрымСИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Делегация из Норвегии планирует приехать в Крым в качестве наблюдателей на выборах президента России. Об этом сообщил заместитель главы комитета Госдумы по делам национальностей, депутат от Крымского региона Руслан Бальбек.
27 февраляРИА Новости
В Севастополе прошли обыски в Главном управлении потребительского рынкаМОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Обыски прошли в Главном управлении потребительского рынка и лицензирования Севастополя, чиновник задержан за взятки, сообщает Следственный комитет во вторник.
27 февраляРИА Новости
Энергетики устранили аварию на востоке КрымаСИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Авария в энергосетях на востоке Крыма полностью устранена, электроснабжение потребителей восстановлено, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
27 февраляРИА Новости
Крымчане несут цветы к памятнику «Вежливым людям»СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Цветы несут в центр Симферополя к памятнику «Вежливым людям», таким образом крымчане вспоминают о событиях четырехлетней давности, когда силы специального назначения РФ установили контроль над административными зданиями Крыма и обеспечили в дальнейшем безопасность референдума, передает корреспондент РИА Новости.
Умер Олег Табаков
Песков ответил на слова Путина о «несущем пургу» пресс-секретаре
Девушка случайно выслала фото незнакомцу. Ответ был потрясающим
Меркель рассказала, что действительно возила Путину пиво
Верный пес четыре месяца ждет хозяина у дверей больницы
Щенок хаски, от которого все отказались, покорил Сеть
У самого богатого россиянина нашли больше всего госнаград
Спорт
Удручающая статистика Манчини в России и Турции И дело вовсе не в плохих судьях или полях.
Авто
Автосалон в Женеве: главные новинки для России В Швейцарии показали немало интересных машин, которые будут продаваться на российском рынке
Hi-Tech
Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
Кино
Зрителей возмутил ремонт для Киркорова и его детей от «Первого» Популярный телепроект канала подарил народному артисту и его детям собственный мини-«Диснейленд» и домашний театр
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В США роботы вытесняют риэлторов
Названо число пустующих квартир в Москве
Леди
С любимыми не расставайтесь: звезды, сумевшие работать друг с другом после разрыва Остаться с бывшим в хороших отношениях, да еще и заниматься работой вместе – целое искусство. Звезды это знают, умеют и практикуют.
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь