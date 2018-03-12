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Новости от ЮГА.ру
15:07 (мск)
ЮГА.ру
В Каневском районе супруги погибли во время пожара в частном доме
В Каневском районе Следственный комитет начал проверку после смерти двух человек во время пожара.
11:46 (мск)
ЮГА.ру
Дело экс-главы департамента СМИ Кубани Гороховой направили в суд
Прокуратура Западного округа Краснодара утвердила обвинение по уголовному делу экс-главы департамента СМИ Кубани Ольги Гороховой.
10:48 (мск)
ЮГА.ру
В Северском районе под колеса иномарки попал пьяный пешеход
В Северском районе 11 марта произошло ДТП, где пострадал мужчина.
09:13 (мск)
ЮГА.ру
В Краснодаре произошел пожар на стройплощадке
В Краснодаре потушили пожар на стройплощадке ЖК «Тургенев».
10 марта
ЮГА.ру
МЧС завершило поисковые работы на месте взрыва газа в Краснодаре
Спасатели прекратили поисковую операцию на улице Славянской, 75 в Краснодаре, где взорвался бытовой газ.
10 марта
ЮГА.ру
В Краснодаре заработала горячая линия после взрыва газа на улице Славянской
МЧС запустило горячую линию после взрыва газа в жилом доме в Краснодаре.
9 марта
ЮГА.ру
Правительство утвердило маршрут Дальнего Западного обхода Краснодара
Правительство РФ своим распоряжением утвердило изменения в схему территориального планирования, предусматривающие строительство трассы М-4 «Дон» на участке Дальнего Западного обхода Краснодара.
9 марта
ЮГА.ру
В Каневской произошел пожар на центральном рынке
В станице Каневской 8 марта потушили пожар на центральном рынке, сгорело около 10 торговых роллетов.
9 марта
ЮГА.ру
В Краснодаре эвакуировали ТРЦ «OZ Молл» из-за случайно нажатой тревожной кнопки
Вечером 8 марта в Краснодаре эвакуировали посетителей и персонал торгово-развлекательного центра «OZ Молл».
7 марта
ЮГА.ру
Жителей Сочи предупредили о грозе и подъеме уровня воды в реках
Ночью и утром 8 марта в Сочи ожидается сильный дождь и гроза, а также усиление ветра с порывами до 15 м/с.
7 марта
ЮГА.ру
На Кубани 8 марта прогнозируют потепление и дожди
В Краснодарском крае синоптики сделали прогноз погоды на 8и 9 марта.
7 марта
ЮГА.ру
В Сочи безнадзорных собак будут чипировать и стерилизовать
В Сочи определили приоритетные направления работы с безнадзорными животными.
7 марта
ЮГА.ру
Путин и Ткачев приедут в Краснодар на форум сельхозпроизводителей
11—12 марта в Краснодаре состоится Всероссийский форум сельхозпроизводителей, в котором примут участие президент РФ Владимир Путин и глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.
7 марта
ЮГА.ру
Кубань будет перенимать опыт Прованса в развитии агротуризма
Краснодарский край и представители французского Прованса договорились о сотрудничестве на конференции, посвященной вопросам реализации на Кубани концепции развития агротуризма на 2017−2020 годы.
6 марта
ЮГА.ру
Власти Кубани обещали сдать краснодарский ЖК «Территория счастья» в 2019 году
Администрация Краснодарского края нашла инвестора, чтобы завершить строительство ЖК «Территория счастья».
6 марта
ЮГА.ру
Жителей Сочи предупредили о сильном ветре
В Сочи к вечеру 6 марта спрогнозировали усиление ветра.
6 марта
ЮГА.ру
В Краснодар за год переехало 130 тысяч человек
Председатель городской думы Краснодара Вера Галушко 6 марта рассказала об увеличении населения.
6 марта
ЮГА.ру
Новый глава Лабинского района вступил в должность
На внеочередной сессии совета Лабинского района 5 марта состоялась инаугурация нового главы муниципалитета Игоря Чагаева.
6 марта
ЮГА.ру
Следствие не определило подозреваемых по делу о пытках в полиции Анапы
Расследование по делу о пытках четырех жителей Анапы в отделе полиции продлено до пяти месяцев, подозреваемых в деле нет. Об этом сообщил «Комитет против пыток».
6 марта
ЮГА.ру
На Кубани автоинспекторы проводят рейды по проверке пассажирских автобусов
Сотрудники УГИБДД по Краснодарскому краю начали проверки пассажирских автобусов после ряда ДТП с участием общественного транспорта.
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