Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирусМногоуровневый вирус, названный Slingshot, оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров с помощью многоуровневых атак. Новая программа нацелена не на машины, а на роутеры, к которым они подключены, — таким образом опасная для системы информация распространяется быстрее.
Бюджетники обнаружили резкое повышение зарплатЗарплаты бюджетников, перечисленных в майских указах президента Владимира Путина, резко выросли. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. Например, преподаватели МГУ стали получать в 2,5—3 раза больше, однако в ректорате это никак не объясняли.
Курдская пехота решила дать отпор турецким танкамВ район сирийского Африна, где Турция продолжает военную операцию против курдов, направляется новое подкрепление. Об этом сообщает в воскресенье, 11 марта, Telegram-канал Directorate 4, который занимается обзором деятельности террористов.
11 мартаLenta.Ru
Хоровод муравьев вокруг iPhone озадачил пользователей сетиПользователи сети заинтересовались видео, на котором муравьи ползают вокруг звонящего iPhone. Ролик был опубликован на YouTube. На кадрах видно, как насекомые сначала хаотично двигаются возле смартфона, а когда он принимает входящий вызов, выстраиваются в «хоровод». Юзеры предположили, что дело в вибрации.
Брэд Питт отказался от сексаГолливудский актер Брэд Питт решил отказаться от секса на год после расставания с Анджелиной Джоли. Он собирается сосредоточиться на ежедневной заботе о теле, тренировках и медитации, чтобы пережить развод. По словам источника издания, актер стал хорошо питаться и бросает пить.
11 мартаLenta.Ru
В США узнали о подготовке кибератак на Россию при ОбамеЛетом 2016 года команда бывшего президента США Барака Обамы готовила масштабную кибероперацию против российских СМИ, олигархов, связанных с Кремлем, и президента России Владимира Путина. Об этом говорится в еще не поступившей в продажу книге Майкла Исикофа и Дэвида Корна «Русская Рулетка: история о войне Путина против Америки и избрании Дональда Трампа», выдержки из которой приводит Yahoo News.
10 мартаLenta.Ru
Раскрыты подробности вербовки Скрипаля британской разведкойБывший офицер российской военной разведки Сергей Скрипаль, отравленный в начале марта в английском Солсбери, был завербован британскими спецслужбами в середине 1990-х годов в Испании. Об этом со ссылкой на источник в разведывательных структурах пишет The Times.
10 мартаLenta.Ru
Путин рассказал о пользе службы в КГБПрезидент России Владимир Путин в интервью каналу NBС рассказал о том, как ему в жизни помог опыт службы в КГБ. Расшифровка интервью опубликована на сайте Кремля в субботу, 10 марта.
Пингвины нашли в Антарктиде фотокамеру и сделали селфиНесколько императорских пингвинов обнаружили камеру, оставленную членом научной экспедиции, и решили попозировать перед ней. Видео с участием животных появилось на официальной странице Австралийской Антарктической программы в Facebook.