11 марта Lenta.Ru

В США узнали о подготовке кибератак на Россию при Обаме

Летом 2016 года команда бывшего президента США Барака Обамы готовила масштабную кибероперацию против российских СМИ, олигархов, связанных с Кремлем, и президента России Владимира Путина. Об этом говорится в еще не поступившей в продажу книге Майкла Исикофа и Дэвида Корна «Русская Рулетка: история о войне Путина против Америки и избрании Дональда Трампа», выдержки из которой приводит Yahoo News.