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Новости от Lenta.Ru

15:22 (мск)Lenta.Ru
Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирусМногоуровневый вирус, названный Slingshot, оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров с помощью многоуровневых атак. Новая программа нацелена не на машины, а на роутеры, к которым они подключены, — таким образом опасная для системы информация распространяется быстрее.
14:50 (мск)Lenta.Ru
Ким Кардашьян возненавидели за выжигание логотипа Louis Vuitton на живой змееАмериканская телезвезда Ким Кардашьян, участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян», выложила в своем в Instagram фото живой змеи, на коже которой изображены логотипы дома Louis Vuitton.
14:09 (мск)Lenta.Ru
У самого богатого россиянина нашли больше всего госнаградСовладелец «Северстали» Алексей Мордашов, которого Bloomberg называет богатейшим россиянином, удостоен самого большого количества государственных наград среди бизнесменов России. Об этом сообщает РБК.
13:59 (мск)Lenta.Ru
В Греции вступились за прервавшего матч вооруженного российского бизнесменаВ пресс-службе греческого клуба ПАОК прокомментировали поведение его владельца — российского бизнесмена Ивана Саввиди, выбежавшего на поле в матче своей команды против АЕКа. Представитель клуба отрицает вину Саввиди, заявив, что россиянин не угрожал оружием никому из присутствующих на поле.
11:52 (мск)Lenta.Ru
Бюджетники обнаружили резкое повышение зарплатЗарплаты бюджетников, перечисленных в майских указах президента Владимира Путина, резко выросли. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. Например, преподаватели МГУ стали получать в 2,5—3 раза больше, однако в ректорате это никак не объясняли.
11:21 (мск)Lenta.Ru
Ольга Бузова похвасталась новым мировым рекордомНовая песня Ольги Бузовой возглавила российский рейтинг iTunes через минуту после релиза. Об этом певица рассказала поклонникам в своем Instagram-аккаунте.
11:16 (мск)Lenta.Ru
Священник раскрыл тайну Благодатного огня и разругался с коллегойСвященник Самуил Агоян, представляющий армянскую патриархию, разругался с представителем коптской церкви по вопросу схождения Благодатного огня. Инцидент произошел в ходе съемки репортажа для телеканала «Хадашот 2», передает Israel Info.
10:17 (мск)Lenta.Ru
В сети осудили Первый канал за оплату ремонта КиркоровуВ передаче «Идеальный ремонт» на Первом канале показали преображение дома российского эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова.
06:19 (мск)Lenta.Ru
Минобороны заключило контракт на серийное производство ракет «Авангард»Минобороны России заключило контракт на серийное производство ракетного комплекса «Авангард». Об этом газете «Красная звезда» рассказал заместитель министра оборонного ведомства Юрий Борисов.
04:48 (мск)Lenta.Ru
Диабетикам и плохо видящим запретили постоянно жить в КувейтеПриезжающие в Кувейт на работу иностранцы, страдающие от рака, диабета и ряда других незаразных болезней, больше не смогут получить вид на жительство. Об этом сообщает Al Arabiya.
11 мартаLenta.Ru
Актер Дмитрий Дорлиак-младший умер в ПарижеСоветский актер театра и кино Дмитрий Дмитриевич Дорлиак умер в Париже в возрасте 81 года. Об этом агентству РИА Новости сообщили его близкие.
11 мартаLenta.Ru
Курдская пехота решила дать отпор турецким танкамВ район сирийского Африна, где Турция продолжает военную операцию против курдов, направляется новое подкрепление. Об этом сообщает в воскресенье, 11 марта, Telegram-канал Directorate 4, который занимается обзором деятельности террористов.
11 мартаLenta.Ru
Хоровод муравьев вокруг iPhone озадачил пользователей сетиПользователи сети заинтересовались видео, на котором муравьи ползают вокруг звонящего iPhone. Ролик был опубликован на YouTube. На кадрах видно, как насекомые сначала хаотично двигаются возле смартфона, а когда он принимает входящий вызов, выстраиваются в «хоровод». Юзеры предположили, что дело в вибрации.
11 мартаLenta.Ru
Путин рассказал о решении сбить самолет в день открытия Олимпиады в СочиПрезидент России Владимир Путин заявил, что ему пришлось принимать решение сбить самолет в день открытия Олимпийских игр в Сочи. Об этом он рассказал в фильме Андрея Кондрашова «Путин», который опубликовали в соцсети «Одноклассники».
11 мартаLenta.Ru
Брэд Питт отказался от сексаГолливудский актер Брэд Питт решил отказаться от секса на год после расставания с Анджелиной Джоли. Он собирается сосредоточиться на ежедневной заботе о теле, тренировках и медитации, чтобы пережить развод. По словам источника издания, актер стал хорошо питаться и бросает пить.
11 мартаLenta.Ru
В США узнали о подготовке кибератак на Россию при ОбамеЛетом 2016 года команда бывшего президента США Барака Обамы готовила масштабную кибероперацию против российских СМИ, олигархов, связанных с Кремлем, и президента России Владимира Путина. Об этом говорится в еще не поступившей в продажу книге Майкла Исикофа и Дэвида Корна «Русская Рулетка: история о войне Путина против Америки и избрании Дональда Трампа», выдержки из которой приводит Yahoo News.
10 мартаLenta.Ru
Раскрыты подробности вербовки Скрипаля британской разведкойБывший офицер российской военной разведки Сергей Скрипаль, отравленный в начале марта в английском Солсбери, был завербован британскими спецслужбами в середине 1990-х годов в Испании. Об этом со ссылкой на источник в разведывательных структурах пишет The Times.
10 мартаLenta.Ru
Путин рассказал о пользе службы в КГБПрезидент России Владимир Путин в интервью каналу NBС рассказал о том, как ему в жизни помог опыт службы в КГБ. Расшифровка интервью опубликована на сайте Кремля в субботу, 10 марта.
9 мартаLenta.Ru
Американская актриса обиделась на женский журнал за ретушь своей фигурыЗвезда сериала «Ривердейл» Лили Рейнхарт (Lili Reinhart) пожаловалась, что ее фотография для обложки журнала Cosmopolitan была сильно отретуширована. Актриса выложила в Instagram оригинал снимка и конечный вариант для публикации.
9 мартаLenta.Ru
Пингвины нашли в Антарктиде фотокамеру и сделали селфиНесколько императорских пингвинов обнаружили камеру, оставленную членом научной экспедиции, и решили попозировать перед ней. Видео с участием животных появилось на официальной странице Австралийской Антарктической программы в Facebook.
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Удручающая статистика Манчини в России и Турции И дело вовсе не в плохих судьях или полях.
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Зрителей возмутил ремонт для Киркорова и его детей от «Первого» Популярный телепроект канала подарил народному артисту и его детям собственный мини-«Диснейленд» и домашний театр
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