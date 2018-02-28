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Новости от Новости Воронежа

28 февраляНовости Воронежа
В Воронежской области гриппом и ОРВИ болеют 6 088 детейЭто почти на четверть ниже уровня эпидемиологического порога.
28 февраляНовости Воронежа
В Воронеже учеников гимназии научат оказывать первую помощь при инсультеА также им объяснят, как определить это заболевание по определенным признакам.
27 февраляНовости Воронежа
В Воронежской области полицейские изъяли у мужчины почти килограмм марихуаныТакже он хранил семена растения.
27 февраляНовости Воронежа
В 2018 году в Воронежской области диспансеризацию смогут пройти 400 тысяч человекЭто бесплатно по полису ОМС.
26 февраляНовости Воронежа
В Воронеже спасли мужчину, замерзавшего в лесу микрорайона ШиловоПострадавшего госпитализировали.
26 февраляНовости Воронежа
В центре Воронежа вверх ногами установили новый дорожный знакОн находится около Театра оперы и балета.
26 февраляНовости Воронежа
В Воронеже ночью на улице сгорел полностью Land RoverЧП случилось в Советском районе.
26 февраляНовости Воронежа
В Воронежской области угонщика «ВАЗа» вычислили по следам на снегуМашину ему удалось вскрыть отверткой.
25 февраляНовости Воронежа
Воронежцев предупредили о стеклоомывайке с превышением метанола в 712 разОб этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
25 февраляНовости Воронежа
Выступавший за воронежский «Буран» хоккеист получил золото на Олимпиаде в ПхенчханеЗа наш клуб Николай Прохоркин в свое время провел семь игр.
24 февраляНовости Воронежа
В Воронеже городские власти выразили соболезнования в связи со смертью Елены БобровойОна навечно останется в памяти горожан.
23 февраляНовости Воронежа
Воронежец застрял в сугробе на угнанном им от дома ВАЗ-21099Теперь ему предстоит ответить за свой поступок перед законом.
22 февраляНовости Воронежа
В ночь на 23 февраля в Воронеже перекроют движение по улице ДекабристовТакже ограничат проезд по улице Таранченко.
22 февраляНовости Воронежа
Врио губернатора пригрозил «отлучать от рынка» воронежские УК, которых умышленно ведут в банкротствуАлександр Гусев поручил детально разобраться в ситуации, складывающейся вокруг управления многоквартирными домами.
22 февраляНовости Воронежа
Воронежец сменил фамилию и отчество, чтобы не платить долг в 400 тысяч рублейМужчина погасил долг, чтобы не потерять репутацию.
21 февраляНовости Воронежа
В Воронеже скончался экс-руководитель города и области Владимир АнищевЕго не стало на 83 году жизни.
20 февраляНовости Воронежа
В Воронежской области резко выросла заболеваемость сальмонеллезомТакже высокие цифры у «ветрянки».
20 февраляНовости Воронежа
В Борисоглебске ритуальный «ПАЗ» протаранил ворота: водитель погибПассажиров в салоне в тот момент не было.
19 февраляНовости Воронежа
В Воронежской области за месяц укусили, оцарапали и ослюнили 689 человекОб этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
19 февраляНовости Воронежа
В Воронеже 37-летняя горожанка устроила в квартире наркопритонЗа это ей грозит четыре года тюрьмы.
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