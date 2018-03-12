6 мартаНовый КалининградФанзону к ЧМ-2018 в Калининграде решено сократить почти вдвоеВ областном центре будет уменьшена фанзона, которая обустраивается к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил во вторник во время заседания регионального правительства губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».
2 мартаНовый КалининградНа ул. Гагарина трактор снес ковш в ДТПНа ул. Гагарина утром в пятницу произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и трактора. Об этом сообщает очевидец в группе Сообщества автомобилистов Калининграда и области «ВКонтакте».