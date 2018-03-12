6 марта Новый Калининград

Фанзону к ЧМ-2018 в Калининграде решено сократить почти вдвое

В областном центре будет уменьшена фанзона, которая обустраивается к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил во вторник во время заседания регионального правительства губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».