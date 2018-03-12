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Новости от Новый Калининград

09:47 (мск)Новый Калининград
В Калининграде нашёлся ушедший гулять с друзьями 13-летний подростокВ Калининграде полиция завершила поиски ушедшего в субботу из дома 13-летнего подростка. Об этом в воскресенье вечером корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
10 мартаНовый Калининград
В Калининграде приступили к ремонту Медового мостаВ течение 3 месяцев — с 15 мая по 15 августа — в связи с проведением Чемпионата мира по футболу работы вестись не будут.
10 мартаНовый Калининград
Под Черняховском задержали мужчину по подозрению в краже бензопилыВозбуждено уголовное дело.
9 мартаНовый Калининград
Польский депутат в четвертый раз просит Сейм вернуть МПП с КалининградомУрсула Паславска отмечает, что у польских предпринимателей есть шанс заработать на ЧМ-2018.
9 мартаНовый Калининград
Против водителя BMW, насмерть сбившего ребенка на Ленпроспекте, возбудили делоПолиция возбудила уголовное дело против водителя, насмерть сбившего 14-летнего ребенка на Ленинском проспекте. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
7 мартаНовый Калининград
Горвласти передали прокуратуре бесплатно в пользование 7 квартирОн переданы на неопределенный срок.
6 мартаНовый Калининград
Прокуратура нашла в Московском районе Калининграда 564 литра контрафактной водкиВ Московском районе Калининграда прокуратура с полицией в ходе проверки нашла в магазинах более полутысячи литров контрафактной водки. Об этом во вторник корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
6 мартаНовый Калининград
Рольбинов: в Калининграде на время ЧМ планируется развернуть мобильные консульстваВ Калининграде на период проведения игр ЧМ-2018 планируется развернуть мобильные консульства нескольких государств. Об этом во время заседания регионального правительства заявил вице-премьер Александр Рольбинов, передает корреспондент «Нового Калининграда».
6 мартаНовый Калининград
Фанзону к ЧМ-2018 в Калининграде решено сократить почти вдвоеВ областном центре будет уменьшена фанзона, которая обустраивается к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил во вторник во время заседания регионального правительства губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».
6 мартаНовый Калининград
Губернатор: Ткаченко станет главой одного из муниципалитетов в регионеАнтон Ткаченко из «Команды единомышленников» станет главой одного из муниципалитетов в Калининградской области. Об этом во вторник, 6 марта, сообщил журналистам губернатор Антон Алиханов.
6 мартаНовый Калининград
Власти Калининграда изымают для муниципальных нужд землю на ул. БарановаАдминистрация Калининграда постановила изъять для муниципальных нужд земельный участок на ул. Баранова. Соответствующий документ за подписью главы города Александра Ярошука опубликован на сайте мэрии.
6 мартаНовый Калининград
В калининградской школе температура в кабинетах опустилась до 13 градусовВ школе № 6 Калининграда сложился «невыносимый» температурный режим, во время и после морозов в кабинетах резко похолодало. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили родители школьников.
6 мартаНовый Калининград
На Советском проспекте авто врезалось в столб, пострадал ребенокВ результате ДТП на Советском проспекте в областном центре пострадал ребенок. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник сообщил источник в экстренных службах города.
6 мартаНовый Калининград
На Сельме в многоэтажке произошёл пожар, пострадал человекВ Калининграде ночью в микрорайоне Сельма произошёл пожар, во время которого пострадал человек. Об этом во вторник корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.
5 мартаНовый Калининград
Областные власти решили приобрести резервное футбольное поле за 25 млн рублейОбластные власти решили приобрести резервное футбольное поле. На это закладывается 25 млн рублей, которые должны быть выделены из областного бюджета до июля 2018 года.
5 мартаНовый Калининград
На Приморском кольце водитель уснул и врезался в отбойникУтром в субботу произошло ДТП на Приморском кольце, в результате которого госпитализирован 58-летний мужчина.
5 мартаНовый Калининград
В Калининград привезли памятник Александру НевскомуВ Калининград для установки на площади Василевского привезли памятник Александру Невскому. Об этом в своём аккаунте в «Инстаграме» написал автор скульптуры Вадим Цыганов.
2 мартаНовый Калининград
Ермак объяснил, почему калининградские хостелы попали в чёрный списокМинистр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак утверждает, что в попадании калининградских отелей в черный список Ростуризма за завышение цен на номера к ЧМ-2018 нет ничего страшного и виной тому техническая неточность.
2 мартаНовый Калининград
На ул. Гагарина трактор снес ковш в ДТПНа ул. Гагарина утром в пятницу произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и трактора. Об этом сообщает очевидец в группе Сообщества автомобилистов Калининграда и области «ВКонтакте».
2 мартаНовый Калининград
Полиция просит помочь с розыском подозреваемого в серии мошенничествОтделом полиции № 2 УМВД России по Калининграду разыскивается Корниленков Константин Юрьевич, 1983 года рождения.
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