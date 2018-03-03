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Новости от АиФ Крым

3 мартаАиФ Крым
Власти Симферополя выплатят компенсацию семье погибших в лифтеРазмер материальной помощи установят в понедельник.
2 мартаАиФ Крым
В Крыму заработает экскурсионный троллейбус с кожаным салономЭкскурсионный троллейбус может появиться на полуострове к июлю 2017 года.
28 февраляАиФ Крым
Украинец сменил фамилию, чтобы попасть на территорию КрымаНарушитель женился, взял фамилию супруги и получив новую ID-карту предпринял попытку попасть в Крым.
27 февраляАиФ Крым
Медведей в зооуголке крымской столицы посадили на диетуДиректор симферопольских парков отметил, что медведи в симферопольском зооуголке не впадают в зимнюю спячку.
24 февраляАиФ Крым
Изъятое за посещение Крыма судно Sky Moon передадут ВМС УкраиныКорабль из Танзании задержали на Дунае в 2016 году.
21 февраляАиФ Крым
Правоохранители Крыма задержали членов этнической преступной группыЧлены преступной группы вымогали денежные средства у предпринимателя.
19 февраляАиФ Крым
В Крыму появился совет крымско-татарского народаСовет был создан для обеспечения связи между властью и населением.
17 февраляАиФ Крым
Четверо детей и трое взрослых погибли в массовом ДТП в КрымуСмертельное ДТП с участием четырёх автомобилей произошло на трассе Керчь — Феодосия в Крыму, сообщает пресс-служба МСЧ региона.
13 февраляАиФ Крым
За лучшей долей. Откуда и куда переселяются крымчане в поисках работыПустеть села начали давно… Как обстоят дела с рабочими местами в разных регионах полуострова, — в материале «АиФ-Крым».
12 февраляАиФ Крым
МЧС Крыма сообщило о поднятии уровня воды в рекахПодъемы уровней воды ожидаются на 0,5 — 1,0 м.
12 февраляАиФ Крым
Спасатели оказали помощь девятерым туристам, заблудившимся на Ай-ПетриГруппа туристов катались на квадроциклах и багги на плато Ай-Петри и с наступлением темного времени суток заблудились.
8 февраляАиФ Крым
Керченская паромная переправа приостановила свою работу из-за туманаПереправа не работает с самого утра.
7 февраляАиФ Крым
Власти Симферополя заявили о переносе нескольких остановок в городеБудут перенесены остановки общественного транспорта «Военторг», «Привоз» и «Центральный универмаг».
31 январяАиФ Крым
Власти Феодосии анонсировали появление нового футбольного поля в городеНа работы будет выделено из городского бюджета около 8,5 млн руб.
31 январяАиФ Крым
Чиновник пойдет под суд за растрату бюджетных средств ФеодосииНачальнику управления городского хозяйства и природопользования администрации Феодосии грозит лишение свободы и крупный штраф.
31 январяАиФ Крым
Глава Крыма отпустил местного замминистра сельхоза в МосквуСоответствующий указ опубликован на правительственном портале Крыма.
30 январяАиФ Крым
Светлана Львова заняла пост главы администрации Бахчисарайского районаИз 36 депутатов Бахчисарайского райсовета 29 поддержали названную кандидатуру.
30 январяАиФ Крым
Канатная дорога «Мисхор — Ай-Петри» временно закрытаКанатная дорога не работает в связи с проведением профилактических работ.
29 январяАиФ Крым
Минсельхоз США заявил, что в Крыму вырос урожай за 2017 годЗарубежное ведомство посчитало урожай Украины отдельно от Крыма и оказалось, что за 2017 год украинские фермеры собрали меньше урожая, чем за 2016 год.
29 январяАиФ Крым
На территории Гагаринского парка в Симферополе появился попугайникДиректор городских парков отметил, что пернатых можно будет увидеть спустя несколько месяцев.
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