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Новости от АиФ Крым
3 марта
АиФ Крым
Власти Симферополя выплатят компенсацию семье погибших в лифте
Размер материальной помощи установят в понедельник.
2 марта
АиФ Крым
В Крыму заработает экскурсионный троллейбус с кожаным салоном
Экскурсионный троллейбус может появиться на полуострове к июлю 2017 года.
28 февраля
АиФ Крым
Украинец сменил фамилию, чтобы попасть на территорию Крыма
Нарушитель женился, взял фамилию супруги и получив новую ID-карту предпринял попытку попасть в Крым.
27 февраля
АиФ Крым
Медведей в зооуголке крымской столицы посадили на диету
Директор симферопольских парков отметил, что медведи в симферопольском зооуголке не впадают в зимнюю спячку.
24 февраля
АиФ Крым
Изъятое за посещение Крыма судно Sky Moon передадут ВМС Украины
Корабль из Танзании задержали на Дунае в 2016 году.
21 февраля
АиФ Крым
Правоохранители Крыма задержали членов этнической преступной группы
Члены преступной группы вымогали денежные средства у предпринимателя.
19 февраля
АиФ Крым
В Крыму появился совет крымско-татарского народа
Совет был создан для обеспечения связи между властью и населением.
17 февраля
АиФ Крым
Четверо детей и трое взрослых погибли в массовом ДТП в Крыму
Смертельное ДТП с участием четырёх автомобилей произошло на трассе Керчь — Феодосия в Крыму, сообщает пресс-служба МСЧ региона.
13 февраля
АиФ Крым
За лучшей долей. Откуда и куда переселяются крымчане в поисках работы
Пустеть села начали давно… Как обстоят дела с рабочими местами в разных регионах полуострова, — в материале «АиФ-Крым».
12 февраля
АиФ Крым
МЧС Крыма сообщило о поднятии уровня воды в реках
Подъемы уровней воды ожидаются на 0,5 — 1,0 м.
12 февраля
АиФ Крым
Спасатели оказали помощь девятерым туристам, заблудившимся на Ай-Петри
Группа туристов катались на квадроциклах и багги на плато Ай-Петри и с наступлением темного времени суток заблудились.
8 февраля
АиФ Крым
Керченская паромная переправа приостановила свою работу из-за тумана
Переправа не работает с самого утра.
7 февраля
АиФ Крым
Власти Симферополя заявили о переносе нескольких остановок в городе
Будут перенесены остановки общественного транспорта «Военторг», «Привоз» и «Центральный универмаг».
31 января
АиФ Крым
Власти Феодосии анонсировали появление нового футбольного поля в городе
На работы будет выделено из городского бюджета около 8,5 млн руб.
31 января
АиФ Крым
Чиновник пойдет под суд за растрату бюджетных средств Феодосии
Начальнику управления городского хозяйства и природопользования администрации Феодосии грозит лишение свободы и крупный штраф.
31 января
АиФ Крым
Глава Крыма отпустил местного замминистра сельхоза в Москву
Соответствующий указ опубликован на правительственном портале Крыма.
30 января
АиФ Крым
Светлана Львова заняла пост главы администрации Бахчисарайского района
Из 36 депутатов Бахчисарайского райсовета 29 поддержали названную кандидатуру.
30 января
АиФ Крым
Канатная дорога «Мисхор — Ай-Петри» временно закрыта
Канатная дорога не работает в связи с проведением профилактических работ.
29 января
АиФ Крым
Минсельхоз США заявил, что в Крыму вырос урожай за 2017 год
Зарубежное ведомство посчитало урожай Украины отдельно от Крыма и оказалось, что за 2017 год украинские фермеры собрали меньше урожая, чем за 2016 год.
29 января
АиФ Крым
На территории Гагаринского парка в Симферополе появился попугайник
Директор городских парков отметил, что пернатых можно будет увидеть спустя несколько месяцев.
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