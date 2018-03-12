12:03 (мск)Baikal-info.ruИркутская область усилит сотрудничество с ФранциейГубернатор Иркутской области Сергей Левченко провёл встречу с президентом французской компании «Tomas Vendome Investment» господином Жан-Пьером Тома и президентом парламентской группы «Республиканцы» в Национальной Ассамблее господином Кристианом Жакобом.
09:55 (мск)Baikal-info.ruПриангарье — третье в РФ по заявлениям на выплаты из материнского капиталаКак 12 марта 2018 года сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда Российской Федерации в Приангарье, регион входит в тройку лидеров среди регионов Российской Федерации по числу таких заявлений, на первом месте находится Ростовская область, на втором — Оренбургская область. Напомним, в Иркутской области первое заявление на ежемесячную выплату в Пенсионном фонде приняли 9 января.
09:52 (мск)Baikal-info.ruВ Усть-Куте предложено создать ТОСЭРУсть-Кут необходимо включить в список в список территорий опережающего развития и обратиться за поддержкой в решении этого вопроса к председателю п.
07:54 (мск)Baikal-info.ruИркутянка прятала наркотики в снегуВ Иркутске задержали 18-летнюю местную жительницу, в сумке которой лежали 45 полиэтиленовых пакетиков с синтетическим наркотиком массой более 40 гр.
7 мартаBaikal-info.ruС наблюдателями ОБСЕ встретился спикер ЗС Сергей БрилкаС наблюдателями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которые следят за проведением кампании по выборам президента России в Иркутской области, встретился председатель Законодательного собрания Сергей Брилка. Об этом 7 марта 2018 года сообщает пресс-служба ЗС.