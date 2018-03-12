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Приангарье — третье в РФ по заявлениям на выплаты из материнского капитала

Как 12 марта 2018 года сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда Российской Федерации в Приангарье, регион входит в тройку лидеров среди регионов Российской Федерации по числу таких заявлений, на первом месте находится Ростовская область, на втором — Оренбургская область. Напомним, в Иркутской области первое заявление на ежемесячную выплату в Пенсионном фонде приняли 9 января.