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Новости от Baikal-info.ru

14:33 (мск)Baikal-info.ru
В Иркутской области эпидемии гриппа может и не бытьВ Иркутской области в нынешнем сезоне показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом может не дорасти до эпидпорога.
12:03 (мск)Baikal-info.ru
Иркутская область усилит сотрудничество с ФранциейГубернатор Иркутской области Сергей Левченко провёл встречу с президентом французской компании «Tomas Vendome Investment» господином Жан-Пьером Тома и президентом парламентской группы «Республиканцы» в Национальной Ассамблее господином Кристианом Жакобом.
11:29 (мск)Baikal-info.ru
Фестиваль робототехники «Унгинские роботы» пройдёт в НукутахФестиваль робототехники пройдёт в Нукутском районе Иркутской области, на его организацию студентка ИРНИТУ Ольга Каймонова получила грант Росмолодёж.
10:53 (мск)Baikal-info.ru
Таксистов в Иркутске заставят снять рекламу «Максим» с машинВ Иркутске будут пресекать незаконную рекламу такси «Максим» на машинах.
09:55 (мск)Baikal-info.ru
Приангарье — третье в РФ по заявлениям на выплаты из материнского капиталаКак 12 марта 2018 года сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда Российской Федерации в Приангарье, регион входит в тройку лидеров среди регионов Российской Федерации по числу таких заявлений, на первом месте находится Ростовская область, на втором — Оренбургская область. Напомним, в Иркутской области первое заявление на ежемесячную выплату в Пенсионном фонде приняли 9 января.
09:52 (мск)Baikal-info.ru
В Усть-Куте предложено создать ТОСЭРУсть-Кут необходимо включить в список в список территорий опережающего развития и обратиться за поддержкой в решении этого вопроса к председателю п.
09:00 (мск)Baikal-info.ru
Дороги Иркутской области чистили от снега более 80 машинОчисткой региональных дорог общего пользования в Иркутской области в ночь на 12 марта и утром 12 марта 2018 года занимались 83 единицы специализиро.
08:53 (мск)Baikal-info.ru
Иркутянина накажут за подложные номера на машинеБдительная женщина помогла полицейским выявить подложные государственные регистрационные знаки на одном из автомобилей в Иркутске.
08:17 (мск)Baikal-info.ru
Флешмоб «Велосветлячки» пройдёт в ИркутскеВсероссийский велосипедный флешмоб «Велосветлячки» пройдёт 24 марта 2018 года в Иркутске.
08:16 (мск)Baikal-info.ru
Женщина погибла в ДТП в Братском районе Женщина погибла в результате столкновения автомобилей Toyota Land Cruiser Prado и «УАЗ — Патриот» в Братском районе.
07:54 (мск)Baikal-info.ru
Иркутянка прятала наркотики в снегуВ Иркутске задержали 18-летнюю местную жительницу, в сумке которой лежали 45 полиэтиленовых пакетиков с синтетическим наркотиком массой более 40 гр.
06:10 (мск)Baikal-info.ru
В Куйтунском районе охотник по неосторожности застрелил знакомогоВ Куйтунском районе 38-летний мужчина во время охоты по неосторожности застрелил 24-летнего знакомого.
7 мартаBaikal-info.ru
Иркутская митрополия РПЦ выступила против фильма «Викинг»Миссионерский отдел Иркутской метрополии Русской православной церкви выступает против показа на Первом канале художественного фильма «Викинг».
7 мартаBaikal-info.ru
Жители Берёзового в Иркутске пожаловались президенту России на условия жизниЖители микрорайона Берёзовый под Иркутском написали открытое обращение к президенту России, в котором пожаловались на многочисленные проблемы и отсутствие социальной инфраструктуры и благоустройства. Письмо попало в распоряжение «Байкал Инфо» 7 марта 2018 года.
7 мартаBaikal-info.ru
В Иркутске 8 марта потеплеет до +2 градусовВ Иркутской области 8 марта в западных и южных районах температура поднимется до плюсовой температуры.
7 мартаBaikal-info.ru
Заблокировано около 100 сайтов, через которые в Иркутской области продавали наркотикиВ Иркутской области запущен проект спам-рассылки: когда человек в интернете набирает «купить наркотики в Иркутске, Ангарске», «спайс» и другие слен.
7 мартаBaikal-info.ru
С наблюдателями ОБСЕ встретился спикер ЗС Сергей БрилкаС наблюдателями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которые следят за проведением кампании по выборам президента России в Иркутской области, встретился председатель Законодательного собрания Сергей Брилка. Об этом 7 марта 2018 года сообщает пресс-служба ЗС.
7 мартаBaikal-info.ru
В 2018 году в Иркутской области отремонтируют 444 лифта в многоквартирных домахВ Иркутской области в 2018 году планируется провести ремонт и замену 444 лифта в 157 домах в восьми городах и районах. Об этом сообщает 7 марта пресс-служба регионального правительства.
7 мартаBaikal-info.ru
Детям-героям в Иркутской области вручили наградыВ Иркутской области детям, которые проявили героизм, вручили награды — медали и почётные грамоты Российского союза спасателей.
7 мартаBaikal-info.ru
На льду Байкала пройдёт флешмоб с ольхонской авоськойФлешмоб с авоськами, которые шьют жители острова Ольхон, планируется провести 9 марта 2018 года на льду Байкала недалеко от скалы Богатырь.
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