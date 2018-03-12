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Новости от VLADNEWS
10:22 (мск)
VLADNEWS
Администрация Владивостока: Выход на лёд опасен
13 марта начнется частичный взлом припайного льда.
09:33 (мск)
VLADNEWS
Общественный транспорт Владивостока работает в штатном режиме
Администрацией города расставлены главные приоритеты — безопасность людей и бесперебойное движение транспорта.
09:29 (мск)
VLADNEWS
Приморский «Спартак» одержал победу над ижевской командой
«Купол-Родники» принесли приморцам 110 очков.
05:12 (мск)
VLADNEWS
Молдавский путешественник: Владивосток — мистическое место
Бегун занял 24 место в забеге.
03:36 (мск)
VLADNEWS
В Приморье за сутки потушили 12 пожаров
На контроле МЧС России по Приморскому краю находится ледовая обстановка.
03:33 (мск)
VLADNEWS
После обеда во Владивостоке ожидается дождь со снегом
На дорогах гололедица.
03:32 (мск)
VLADNEWS
Во Владивостоке отключения света ожидаются в 76 домах
Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00.
11 марта
VLADNEWS
Приморцы ещё могут выбрать избирательный участок для голосования
Выборы президента РФ состоятся ровно через неделю.
11 марта
VLADNEWS
«Луч-Энергия» одержал победу над «Оренбургом»
Единственный гол был забит на 88-й минуте.
11 марта
VLADNEWS
Приморцев «защитили» от подозрительной колбасы
Составлен протокол об административном правонарушении.
11 марта
VLADNEWS
Стало известно, как приморцы могут повлиять на управляющие компании
11 марта на расчистку придомовых территорий в районах города вышли 684 сотрудника управляющих компаний.
10 марта
VLADNEWS
Штормовое и экстренное предупреждение объявлено в Приморье
Под действием южного ветра ожидается частичный взлом припайного льда.
10 марта
VLADNEWS
Во Владивостоке во дворе дома застряла скорая помощь
Местные жители попытались вытолкнуть автомобиль.
10 марта
VLADNEWS
Приморцам расскажут об их правах на цифровом рынке
Всемирный день защиты прав потребителей проводится под эгидой ООН.
7 марта
VLADNEWS
В Приморье вдоль дороги торговали опасной сельдью
Продукция исключена из оборота.
7 марта
VLADNEWS
Возрождение наставничества обсудили во Владивостоке
Задачу возродить институт наставничества поставил президент России Владимир Путин.
7 марта
VLADNEWS
Выборы президента подарят приморцам минимальные цены на продукты
Выборы президента подарят приморцам минимальные цены на продукты.
7 марта
VLADNEWS
В Приморье модернизируют медицинское оборудование
В 2018 году в Приморье появится еще три онкологических кабинета.
7 марта
VLADNEWS
Приморский силач готовится к новому абсолютному мировому рекорду
Мероприятие будет посвящено четвёртой годовщине воссоединения Крыма с Россией.
7 марта
VLADNEWS
Хабаровчанин на «Шевроле» привёз незаконную посылку в СИЗО Приморья
Правонарушитель попал под ответственность.
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