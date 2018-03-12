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Новости от VLADNEWS

10:22 (мск)VLADNEWS
Администрация Владивостока: Выход на лёд опасен13 марта начнется частичный взлом припайного льда.
09:33 (мск)VLADNEWS
Общественный транспорт Владивостока работает в штатном режимеАдминистрацией города расставлены главные приоритеты — безопасность людей и бесперебойное движение транспорта.
09:29 (мск)VLADNEWS
Приморский «Спартак» одержал победу над ижевской командой«Купол-Родники» принесли приморцам 110 очков.
05:12 (мск)VLADNEWS
Молдавский путешественник: Владивосток — мистическое местоБегун занял 24 место в забеге.
03:36 (мск)VLADNEWS
В Приморье за сутки потушили 12 пожаровНа контроле МЧС России по Приморскому краю находится ледовая обстановка.
03:33 (мск)VLADNEWS
После обеда во Владивостоке ожидается дождь со снегомНа дорогах гололедица.
03:32 (мск)VLADNEWS
Во Владивостоке отключения света ожидаются в 76 домахВремя проведения плановых работ с 9:00 до 17:00.
11 мартаVLADNEWS
Приморцы ещё могут выбрать избирательный участок для голосованияВыборы президента РФ состоятся ровно через неделю.
11 мартаVLADNEWS
«Луч-Энергия» одержал победу над «Оренбургом»Единственный гол был забит на 88-й минуте.
11 мартаVLADNEWS
Приморцев «защитили» от подозрительной колбасыСоставлен протокол об административном правонарушении.
11 мартаVLADNEWS
Стало известно, как приморцы могут повлиять на управляющие компании11 марта на расчистку придомовых территорий в районах города вышли 684 сотрудника управляющих компаний.
10 мартаVLADNEWS
Штормовое и экстренное предупреждение объявлено в ПриморьеПод действием южного ветра ожидается частичный взлом припайного льда.
10 мартаVLADNEWS
Во Владивостоке во дворе дома застряла скорая помощьМестные жители попытались вытолкнуть автомобиль.
10 мартаVLADNEWS
Приморцам расскажут об их правах на цифровом рынкеВсемирный день защиты прав потребителей проводится под эгидой ООН.
7 мартаVLADNEWS
В Приморье вдоль дороги торговали опасной сельдьюПродукция исключена из оборота.
7 мартаVLADNEWS
Возрождение наставничества обсудили во ВладивостокеЗадачу возродить институт наставничества поставил президент России Владимир Путин.
7 мартаVLADNEWS
Выборы президента подарят приморцам минимальные цены на продуктыВыборы президента подарят приморцам минимальные цены на продукты.
7 мартаVLADNEWS
В Приморье модернизируют медицинское оборудованиеВ 2018 году в Приморье появится еще три онкологических кабинета.
7 мартаVLADNEWS
Приморский силач готовится к новому абсолютному мировому рекордуМероприятие будет посвящено четвёртой годовщине воссоединения Крыма с Россией.
7 мартаVLADNEWS
Хабаровчанин на «Шевроле» привёз незаконную посылку в СИЗО ПриморьяПравонарушитель попал под ответственность.
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