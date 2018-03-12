02:46 (мск) Газета Коммерсантъ

Совет Европы призвал гарантировать свободу слова в СМИ

Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) утвердил для государств—членов СЕ рекомендации по обеспечению плюрализма мнений в СМИ и демонополизации медиаресурсов, а также об ответственности интернет-посредников. Россия в ходе голосования заявила об отказе применять эти принципы в полном объеме. Эксперты отмечают, что регулирование СМИ и интернета в РФ противоречит принятым документам, и прогнозируют ужесточение позиции ЕСПЧ в этой сфере по российским делам.