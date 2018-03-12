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11:38 (мск)РИА Новости
Победитель «Лидеров России» рассказал о работе в администрации президента4МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Победитель конкурса «Лидеры России» Алексей Лысов, получивший назначение в администрацию президента РФ, признался, что данное предложение стало для него неожиданным, и назвал это большой честью.
10:57 (мск)Forbes
Подозрительные люди: в Великобритании начались аресты недвижимости олигархов18Британия начала арестовывать имущество неясного происхождения в рамках борьбы с криминальными доходами. Благодаря новому закону для проведения проверки в отношении «политически значимых лиц» не нужно предъявления обвинений в коррупционных или иных преступлениях.
10:12 (мск)Интерфакс
Речь Путина о новом российском оружии разочаровала Пентагон25Джеймс Мэттис не увидел предпосылок для изменения стратегического баланса между Россией и США.
09:38 (мск)Коммерсантъ-Новости
СМИ: Ким Чен Ын стремится к подписанию мирного договора с СШАЛидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил «сильное желание» подписать мирный договор и установить дипломатические отношения с Соединенными Штатами, сообщает южнокорейская газета «Тона ильбао» со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Южной Кореи.
09:34 (мск)РИА Новости
Минобороны опубликовало видео стрельб с применением снарядов «Краснополь»МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео с учения на Лужском полигоне, где артиллеристы Западного военного округа (ЗВО) провели стрельбы с применением снарядов «Краснополь».
07:40 (мск)Интерфакс
Лондон приготовился официально обвинить Москву в отравлении Скрипаля4Москва. 12 марта. INTERFAX.RU — Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй «близка к тому, чтобы предъявить России официальные обвинения» в попытке отравить нервно-паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, пишет в понедельник Times.
06:19 (мск)Lenta.Ru
Минобороны заключило контракт на серийное производство ракет «Авангард»Минобороны России заключило контракт на серийное производство ракетного комплекса «Авангард». Об этом газете «Красная звезда» рассказал заместитель министра оборонного ведомства Юрий Борисов.
05:47 (мск)Коммерсантъ-Новости
Минобороны: НАТО создает в Европе зону «военного Шенгена»1Замглавы Минобороны России генерал-полковник Александр Фомин в интервью газете «Красная звезда» заявил, что учения стран НАТО у границ России, переброска батальонов альянса на территорию Балтии и Польши свидетельствует о том, что новым приоритетом деятельности руководства альянса является создание внутри Европы «военного Шенгена».
02:52 (мск)ТАСС
СМИ: сирийские войска разделили Восточную Гуту на две зоныТАСС, 12 марта. Бойцы сирийской армии освободили в воскресенье населенный пункт Мдейра в Восточной Гуте и вышли к пригороду Хараста (8 км от Дамаска). Об этом сообщило агентство SANA.
02:46 (мск)Газета Коммерсантъ
Совет Европы призвал гарантировать свободу слова в СМИКомитет министров Совета Европы (КМСЕ) утвердил для государств—членов СЕ рекомендации по обеспечению плюрализма мнений в СМИ и демонополизации медиаресурсов, а также об ответственности интернет-посредников. Россия в ходе голосования заявила об отказе применять эти принципы в полном объеме. Эксперты отмечают, что регулирование СМИ и интернета в РФ противоречит принятым документам, и прогнозируют ужесточение позиции ЕСПЧ в этой сфере по российским делам.
00:51 (мск)РИА Новости
Собчак призвала отменить статью Уголовного кодекса об экстремизмеВЛАДИВОСТОК, 12 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России Ксения Собчак в ходе предвыборных дебатов предложила отменить статью Уголовного кодекса РФ 282 «Возбуждение ненависти либо вражды».
00:06 (мск)Коммерсантъ-Новости
Шойгу рассказал о взятках от россиян для принятия на службу по контракту26Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал в интервью для фильма «Путин», размещенном в социальной сети «Одноклассники», что россияне начали давать взятки, чтобы служить в российской армии по контракту.
11 мартаИнтерфакс
Марин Ле Пен предложила новое название для «Национального фронта»2Москва. 11 марта. INTERFAX.RU — Лидер французского «Национального фронта» Марин Ле Пен предложила провести «ребрендинг» партии, переименовав ее в «Национальное объединение» («Rassemblement national»), пишет в воскресенье The Guardian.
11 мартаРИА Новости
Глава ЦРУ заявил, что США найдут адекватный ответ на новое оружие России22МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты найдут защиту от нового российского оружия, заявил глава ЦРУ Майк Помпео в эфире телеканала Fox News.
11 мартаLenta.Ru
Курдская пехота решила дать отпор турецким танкам3В район сирийского Африна, где Турция продолжает военную операцию против курдов, направляется новое подкрепление. Об этом сообщает в воскресенье, 11 марта, Telegram-канал Directorate 4, который занимается обзором деятельности террористов.
11 мартаКоммерсантъ-Online
Российские спецслужбы заинтересовались ирландскими технологиями7Национальная полиция Ирландии Garda отметила активизацию деятельности в стране военной разведки и службы внешней разведки России. Как отмечает контрразведывательное и контртеррористическое подразделение Garda, российские спецслужбы активно собирают информацию об ирландских компаниях, занимающихся разработкой технологий, инфраструктурными проектами, научной работой, и следят за ними.
11 мартаLenta.Ru
Путин рассказал о решении сбить самолет в день открытия Олимпиады в Сочи16Президент России Владимир Путин заявил, что ему пришлось принимать решение сбить самолет в день открытия Олимпийских игр в Сочи. Об этом он рассказал в фильме Андрея Кондрашова «Путин», который опубликовали в соцсети «Одноклассники».
11 мартаИнтерфакс
Путин назвал крушение АПЛ «Курск» следствием сложностей в вооруженных силах29Москва. 11 марта. INTERFAX.RU — Крушение подводной лодки «Курск» стало последствием запущенного состояния вооруженных сил после развала СССР, заявил президент России Владимир Путин.
11 мартаТАСС
Путин: возврат Крыма Украине невозможен ни при каких обстоятельствах87Президент заявил это в ответ на вопрос в рамках интервью телефильма Андрея Кондрашова «Путин».
11 мартаРИА Новости
Великобритания разработает аналог «закона Магнитского», сообщили СМИ3МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Власти Великобритании разрабатывают аналог так называемого американского «закона Магнитского», предусматривающего санкции в отношении ряда российских должностных лиц, сообщает Telegraph.
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