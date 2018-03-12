09:38 (мск)Коммерсантъ-НовостиСМИ: Ким Чен Ын стремится к подписанию мирного договора с СШАЛидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил «сильное желание» подписать мирный договор и установить дипломатические отношения с Соединенными Штатами, сообщает южнокорейская газета «Тона ильбао» со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Южной Кореи.
07:40 (мск)ИнтерфаксЛондон приготовился официально обвинить Москву в отравлении Скрипаля4Москва. 12 марта. INTERFAX.RU — Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй «близка к тому, чтобы предъявить России официальные обвинения» в попытке отравить нервно-паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, пишет в понедельник Times.
05:47 (мск)Коммерсантъ-НовостиМинобороны: НАТО создает в Европе зону «военного Шенгена»1Замглавы Минобороны России генерал-полковник Александр Фомин в интервью газете «Красная звезда» заявил, что учения стран НАТО у границ России, переброска батальонов альянса на территорию Балтии и Польши свидетельствует о том, что новым приоритетом деятельности руководства альянса является создание внутри Европы «военного Шенгена».
02:46 (мск)Газета КоммерсантъСовет Европы призвал гарантировать свободу слова в СМИКомитет министров Совета Европы (КМСЕ) утвердил для государств—членов СЕ рекомендации по обеспечению плюрализма мнений в СМИ и демонополизации медиаресурсов, а также об ответственности интернет-посредников. Россия в ходе голосования заявила об отказе применять эти принципы в полном объеме. Эксперты отмечают, что регулирование СМИ и интернета в РФ противоречит принятым документам, и прогнозируют ужесточение позиции ЕСПЧ в этой сфере по российским делам.
11 мартаLenta.RuКурдская пехота решила дать отпор турецким танкам3В район сирийского Африна, где Турция продолжает военную операцию против курдов, направляется новое подкрепление. Об этом сообщает в воскресенье, 11 марта, Telegram-канал Directorate 4, который занимается обзором деятельности террористов.
11 мартаКоммерсантъ-OnlineРоссийские спецслужбы заинтересовались ирландскими технологиями7Национальная полиция Ирландии Garda отметила активизацию деятельности в стране военной разведки и службы внешней разведки России. Как отмечает контрразведывательное и контртеррористическое подразделение Garda, российские спецслужбы активно собирают информацию об ирландских компаниях, занимающихся разработкой технологий, инфраструктурными проектами, научной работой, и следят за ними.