Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Сила маркетинга: шесть продуктов, пользу которых преувеличили
Внук Сталина умер на улице
Трамп высказался об убийстве российского посла
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
Как усмирить Трампа: избранного президента США назвали пешкой Китай назвал «незрелой» политику Дональда Трампа в отношении Тайваня
Проворная студентка-москвичка задержана за вывод 9 млрд рублей
Стало известно, что ждет пенсии в 2017 году
Корпортативом в московском морге заинтересовалась прокуратура
Взрыв у "Коломенской" (видео очевидца)
Генпрокуратуре Украины разрешили обыскать дом Путина – СМИ
В ЕС перебрасывают тысячи танков: СМИ о причинах
СМИ: 44-летняя Гвинет Пэлтроу обручилась
СМИ: Деми Мур встречается с Тоби Магуайром
Секс и возраст: тотемы, табу
Сила маркетинга: шесть продуктов, пользу которых преувеличили
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
8ФСБ задержала боевиков ИГ в Москве
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
16В Берлине грузовик въехал в толпу людей
13:52 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

КСП Южного Урала возглавил протеже Дубровского

Из бывших партфункционеров ЕР.

Бывший руководитель исполкома реготделения «Единой России» в Челябинской области Алексей Лошкин возглавил Контрольно-счетную палату (КСП) региона. Его кандидатуру 22 декабря 2016 года утвердило Заксобрание Южного Урала, передает «Уралинформбюро».

Полномочия его предшественника Сергея Комякова прекращены досрочно в связи с достижением в январе 65 лет — предельного возраста нахождения на госслужбе.

Для А. Лошкина руководство КСП не станет первым опытом работы в сфере аудита. До того, как возглавить исполком ЕР на Южном Урале, он руководил главным контрольным управлением Челябинской области.

Следует отметить, что в трудоустройстве бывшего партийного функционера «медведей» принимал активное участие губернатор Борис Дубровский. Поначалу он пытался провести Лошкина в руководство избирательной комиссии Челябинской области, но получил отказ Центризбиркома РФ. На место руководителя КСП кандидатуру единоросса также внес глава региона.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Морозы задержали десятки самолетов в Югре и на Ямале
Валокордин и боярышник будут продавать только по рецептам
Путин заявил, что Россия сильнее любого потенциального агрессора
Шойгу: НАТО активизировала разведку по периметру территории РФ
Варвару Караулову приговорили к 4,5 годам колонии
В Москве умер внук Иосифа Сталина
Замерзающий на Ямале дальнобойщик обвинил МЧС в вымогательстве
«Почта России» закупит 15 тысяч смартфонов за 195 млн рублей
Спорт
Биатлонисты Норвегии выступили за бойкот этапа КМ в Тюмени Норвегия потребовала от Международного союза биатлонистов незамедлительно дисквалифицировать российских спортсменов, уличенных в нарушении антидопинговых правил
Авто
Отмена детских кресел может стать реальностью Правительство России обсуждает вопрос отмены обязанности перевозить детей в возрасте 7-11 лет в специальных креслах!
Hi-Tech
NASA опубликовало космический «Морозный пейзаж» На опубликованном агентством фото видна область NGC 6357. На снимке видно, как излучение молодых горячих звезд порождает облака холодного газа
Кино
Ургант и Светлаков: «Наш поцелуй в "Елках" был спонтанным» Звезды фильма «Елки 5» Иван Ургант и Сергей Светлаков рассказали, чем им дорога знаменитая новогодняя франшиза, а также пошутили про похищенных родственников и зарплату пловом
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Города России с самым доступным жильем
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
В Москве заменят все старые лифты
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
Анна Банщикова ждет третьего ребенка Актриса в скором времени снова станет мамой.
Все о ремонте
Как подобрать обои для ванной комнаты
Ремонт в маленькой квартире: оптимизация свободного пространства
Выбираем мрамор под интерьерную задачу
6 простых способов подготовить дом к Новому году
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь