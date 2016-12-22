КСП Южного Урала возглавил протеже Дубровского
Из бывших партфункционеров ЕР.
Из бывших партфункционеров ЕР.
Бывший руководитель исполкома реготделения «Единой России» в Челябинской области Алексей Лошкин возглавил
Полномочия его предшественника Сергея Комякова прекращены досрочно в связи с достижением в январе 65 лет — предельного возраста нахождения на госслужбе.
Для А. Лошкина руководство КСП не станет первым опытом работы в сфере аудита. До того, как возглавить исполком ЕР на Южном Урале, он руководил главным контрольным управлением Челябинской области.
Следует отметить, что в трудоустройстве бывшего партийного функционера «медведей» принимал активное участие губернатор Борис Дубровский. Поначалу он пытался провести Лошкина в руководство избирательной комиссии Челябинской области, но получил отказ Центризбиркома РФ. На место руководителя КСП кандидатуру единоросса также внес глава региона.