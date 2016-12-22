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11:46 (мск), источник: РИА Новости

Сеул попросит помощи Берлина в расследовании скандала с президентом

ТОКИО, 22 дек — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Независимая комиссия по расследованию политического и коррупционного скандала вокруг президента Пак Кын Хе и ее близкой подруги Цой Сун Силь намерена обратиться к коллегам в Германии с просьбой о содействии.

Источник: AP 2016

В частности, по данным агентства Ренхап, южнокорейская прокуратура намерена направить запрос об экстрадиции 20-летней дочери Цой Сун Силь Чон Ю Ра, а также начать процедуру аннулирования ее паспорта.

В свою очередь, германская сторона подтвердила свою готовность оказать содействие следствию при условии официального запроса, однако подчеркнула, что им пока неизвестно местонахождение Чон Ю Ра. Кроме этого, следователи из Германии намерены провести проверки принадлежащей Цой Сун Силь компании во Франкфурте по подозрению в проведении операций по отмыванию денег.

Политический и коррупционный скандал вокруг президента Южной Кореи разгорелся после того, как Пак Кын Хе принесла публичные извинения за так называемую «утечку» к своей близкой подруге Цой Сун Силь десятков текстов президентских выступлений до того, как они были публично прочитаны.
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Президент Южной Кореи сложила с себя полномочия

Цой Сун Силь не занимает никаких официальных постов в правительстве Южной Кореи. После возвращения в Южную Корею Цой Сун Силь была арестована. Ей и двум бывшим высокопоставленным сотрудникам из администрации президента были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и коррупции.

Парламент Южной Кореи 9 декабря проголосовал за импичмент президента Пак Кын Хе, после чего глава государства сложила свои полномочия. Исполняющим обязанности президента стал премьер-министр страны Хван Гё Ан. Конституционный суд Южной Кореи приступил в четверг, 22 декабря, к рассмотрению правомерности объявленного 9 декабря импичмента президента. Если импичмент будет одобрен судом, то в течение двух месяцев в стране должны пройти выборы нового президента. Официально президентские полномочия Пак Кын Хе заканчивались в феврале 2017 года.

До настоящего времени импичмент президента Южной Кореи инициировался лишь однажды — при покойном экс-президенте страны Но Му Хёне. В марте 2004 года парламент также проголосовал за импичмент президента, однако в мае того же года это решение было отменено Конституционным судом Южной Кореи. Но Му Хён покинул свой пост лишь в феврале 2008 года.

Комментарии
4
Александр д
отрубите ему голову
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А Б
Южная Корея, наряду со странами Европы, продемонстрировала торжество и непредвзятость настоящей демократии, которая не делает скидок на пост, занимаемый лицом, подозреваемым в совершении преступления, если даже это лицо занимает высший государственный пост.
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Владимир Пацак
Берлин помог один раз Японии, что до сих пор американские базы на территории страны восходящего солнца.
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