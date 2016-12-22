Администрация Нижнего Новгорода намерена продать военный городок на проспекте Гагарина почти за 67 млн. рублей

Согласно информации, на торги выставлено 5 зданий бывшего военного городка № 2 по адресу пр. Гагарина д. 17а. Ранее городская администрация договорилась с министерством обороны о передаче городка в муниципальную собственность с целью продать его под застройку.

Общая стоимость зданий составляет 32,795 млн. рублей, однако они могут быть проданы и по отдельным лотам. Самые крупные лоты — два здания стоимостью 13,156 млн. и 17,585 млн. рублей. Также вместе со всеми зданиями продаются земельные участки общей стоимостью 33,793 млн. рублей и общей площадью почти 8,5 тыс. кв.м.

Победитель торгов сможет построить на территории военного городка как жилые дома с инфраструктурой, так и административные здания.