Администрация Нижнего Новгорода намерена продать военный городок на проспекте Гагарина почти за 67 млн. рублей
Как сообщается в материалах сайта горадминистрации, торги пройдут 26 января 2017 года.
Как сообщается в материалах сайта горадминистрации, торги пройдут 26 января 2017 года.
Согласно информации, на торги выставлено 5 зданий бывшего военного городка № 2 по адресу пр. Гагарина д. 17а. Ранее городская администрация договорилась с министерством обороны о передаче городка в муниципальную собственность с целью продать его под застройку.
Общая стоимость зданий составляет 32,795 млн. рублей, однако они могут быть проданы и по отдельным лотам. Самые крупные лоты — два здания стоимостью 13,156 млн. и 17,585 млн. рублей. Также вместе со всеми зданиями продаются земельные участки общей стоимостью 33,793 млн. рублей и общей площадью почти 8,5 тыс. кв.м.
Победитель торгов сможет построить на территории военного городка как жилые дома с инфраструктурой, так и административные здания.