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13:20 (мск), источник: НТА-Приволжье

Администрация Нижнего Новгорода намерена продать военный городок на проспекте Гагарина почти за 67 млн. рублей

Как сообщается в материалах сайта горадминистрации, торги пройдут 26 января 2017 года.

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации, на торги выставлено 5 зданий бывшего военного городка № 2 по адресу пр. Гагарина д. 17а. Ранее городская администрация договорилась с министерством обороны о передаче городка в муниципальную собственность с целью продать его под застройку.

Общая стоимость зданий составляет 32,795 млн. рублей, однако они могут быть проданы и по отдельным лотам. Самые крупные лоты — два здания стоимостью 13,156 млн. и 17,585 млн. рублей. Также вместе со всеми зданиями продаются земельные участки общей стоимостью 33,793 млн. рублей и общей площадью почти 8,5 тыс. кв.м.

Победитель торгов сможет построить на территории военного городка как жилые дома с инфраструктурой, так и административные здания.

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