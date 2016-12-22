Компания из США обвинила российских хакеров в слежке за артиллерией Украины

По данным CrowdStrikе, специалисты обнаружили «вредоносный имплантат» на устройствах с операционной системой Android, которые использовали украинские военные. Вирус использовался для отслеживания артиллерийских подразделений армии Украины. При этом компания считает, что данные вредоносного кода, «вероятно, использовались для поддержки» ополченцев на востоке Украины. По данным CrowdStrik, подобная слежка за украинскими подразделениями осуществлялась с конца 2014 и в 2016 годах.

Это не может быть делом рук безучастной группы или кучкой преступников, они (хакеры) должны быть в тесной связи с российскими военными

Базирующаяся в штате Калифорния компания CrowdStrike ранее была нанята Национальным комитетом Демократической партии для киберзащиты. В декабре они заявляли, что хакеры, предположительно связанные с российской разведкой совершили новую волну кибератак на штаб предвыборной кампании Хиллари Клинтон и Национальный комитет Демократической партии непосредственно перед окончанием предвыборной гонки.

Специалисты этой фирмы якобы установили, что за новой попыткой взлома стоит хакерская группа Fancy Bear, известная также как APT29. Именно ее обвиняли в атаке на базу данных Демократической партии США.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах 8 ноября. При этом ФБР с этим не согласилось.

В Москве эти обвинения категорически опровергли, назвав их бездоказательными. Конгресс в свою очередь потребовал спецслужбы ознакомить их с результатами расследования, однако этого сделано не было. Избранный президент США Дональд Трамп назвал заявления о вмешательстве России в президентские выборы для его поддержки «смехотворными».