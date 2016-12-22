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12:51 (мск), источник: РИА Новости

Компания из США обвинила российских хакеров в слежке за артиллерией Украины

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Американская компания по киберзащите CrowdStrike обвинила хакеров, якобы связанных с властями России, в использовании вредоносного кода против подразделений украинской артиллерии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на доклад компании, которая осуществляет свои услуги по кибербезопасности для клиентов в более 170 странах.

Источник: Reuters

По данным CrowdStrikе, специалисты обнаружили «вредоносный имплантат» на устройствах с операционной системой Android, которые использовали украинские военные. Вирус использовался для отслеживания артиллерийских подразделений армии Украины. При этом компания считает, что данные вредоносного кода, «вероятно, использовались для поддержки» ополченцев на востоке Украины. По данным CrowdStrik, подобная слежка за украинскими подразделениями осуществлялась с конца 2014 и в 2016 годах.

Это не может быть делом рук безучастной группы или кучкой преступников, они (хакеры) должны быть в тесной связи с российскими военными
Дмитрий Альперовичоснователь компании Crowd Strike

Специалисты этой фирмы якобы установили, что за новой попыткой взлома стоит хакерская группа Fancy Bear, известная также как APT29. Именно ее обвиняли в атаке на базу данных Демократической партии США.

Базирующаяся в штате Калифорния компания CrowdStrike ранее была нанята Национальным комитетом Демократической партии для киберзащиты. В декабре они заявляли, что хакеры, предположительно связанные с российской разведкой совершили новую волну кибератак на штаб предвыборной кампании Хиллари Клинтон и Национальный комитет Демократической партии непосредственно перед окончанием предвыборной гонки.

Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.
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В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах 8 ноября. При этом ФБР с этим не согласилось.

В Москве эти обвинения категорически опровергли, назвав их бездоказательными. Конгресс в свою очередь потребовал спецслужбы ознакомить их с результатами расследования, однако этого сделано не было. Избранный президент США Дональд Трамп назвал заявления о вмешательстве России в президентские выборы для его поддержки «смехотворными».

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы «абсолютно голословными», по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, «никакие факты не приводятся».

Комментарии
17
Владимир Пономаренко
Слежка за артиллерией по интернету это вообще КАК??? Я просто тупой офицер, пусть и ВМФ, но как тупому офицеру мне объясняли тактику использования сухопутной артиллерии, нанес удар, меняй позицию. Это что украинские ВС еще и позиции для стрельбы через интернет доводят??? А потом ждут нанесение ответного удара??? Ну наверное дальше следующий шаг, доводить до противника позиции артиллерии до нанесения удара, сообщать время нанесения удара, причем заранее, ну мало ли в кого-нибудь попадут. Так чтобы уж точно не попасть. Это верх "демократии", с таким противником даже Ваш покорный слуга сможет воевать.
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Лото Русское
Русофобы сами того не подозревая загоняют себя в угол. С одной стороны им нужно выставлять Россию отсталой , а с другой они приписывают России не мыслимые технологические подвиги совершаемые по всему миру. Мало того что кибератаки такого масштаба очень сложны и не под силу слабым государствам. Они ещё и очень дорогостоящие. Например подсчитано что для остановки центрифуг в Иране понадобится примерно миллиард долларов
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Ксарт
Донецкие хакеры сидя дома за компом стали замечать с какой стороны в них летят снаряды.
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