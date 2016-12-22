Владимир Путин простился с послом Андреем Карловым

Посол России в Турции Андрей Карлов скончался от огнестрельных ранений, полученных во время открытия выставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в Анкаре.

Глава государства приехал в здание МИД, где проходит церемония прощания и возложил цветы к гробу дипломата. Путин также выразил соболезнования родственникам покойного посла — его матери Марии Александровне Карловой, вдове Марине Карловой, сыну Геннадию Карлову и сестре Елене Ширанковой.

Ранее в МИД проститься с Карловым приезжал председатель правительства России Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава МИД Сергей Лавров. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который лично знал Карлова по работе в МИД и сам долгое время работал в посольстве РФ в Турции, также возложил цветы к гробу своего коллеги.

Накануне Путин присвоил послу звание Героя России посмертно. «За проявленные стойкость и мужество на посту Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации присвоить звание Героя Российской Федерации Карлову Андрею Геннадьевичу (посмертно)», — говорится в указе главы государства.