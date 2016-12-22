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12:53 (мск), источник: ТАСС

Владимир Путин простился с послом Андреем Карловым

После гражданской панихиды в МИД патриарх московский и всея Руси Кирилл совершит отпевание дипломата в храме Христа Спасителя.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин почтил память российского посла в Турции Андрея Карлова, трагически погибшего при исполнении своих обязанностей 19 декабря.

Фоторепортаж
Убит посол России в ТурцииПосол России в Турции Андрей Карлов скончался от огнестрельных ранений, полученных во время открытия выставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в Анкаре.

Глава государства приехал в здание МИД, где проходит церемония прощания и возложил цветы к гробу дипломата. Путин также выразил соболезнования родственникам покойного посла — его матери Марии Александровне Карловой, вдове Марине Карловой, сыну Геннадию Карлову и сестре Елене Ширанковой.

Ранее в МИД проститься с Карловым приезжал председатель правительства России Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава МИД Сергей Лавров. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который лично знал Карлова по работе в МИД и сам долгое время работал в посольстве РФ в Турции, также возложил цветы к гробу своего коллеги.

Накануне Путин присвоил послу звание Героя России посмертно. «За проявленные стойкость и мужество на посту Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации присвоить звание Героя Российской Федерации Карлову Андрею Геннадьевичу (посмертно)», — говорится в указе главы государства.

Для участия в церемонии прощания с послом президент России на день перенес свою ежегодную большую пресс-конференцию. Путин отметил, что Карлов был блестящим дипломатом, который пользовался очень хорошей репутацией и уважением у руководства Турции и других политических сил.

Андрей Геннадьевич был и очень интеллигентным, мягким человеком, добрым. Знаю это не понаслышке, поскольку знаком с ним лично, и в течение моей последней командировки в Турцию осенью этого года он меня на протяжении всей поездки постоянно сопровождал
Владимир Путин

После гражданской панихиды в МИД патриарх московский и всея Руси Кирилл совершит отпевание посла в храме Христа Спасителя.

Комментарии
2
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В последнее время звание Героя России вручается только посмертно...
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геолог
вырэзать всю данишь
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