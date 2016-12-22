Владимир Путин простился с послом Андреем Карловым
После гражданской панихиды в МИД патриарх московский и всея Руси Кирилл совершит отпевание дипломата в храме Христа Спасителя.
После гражданской панихиды в МИД патриарх московский и всея Руси Кирилл совершит отпевание дипломата в храме Христа Спасителя.
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин почтил память российского посла в Турции Андрея Карлова, трагически погибшего при исполнении своих обязанностей 19 декабря.
Глава государства приехал в здание МИД, где проходит церемония прощания и возложил цветы к гробу дипломата. Путин также выразил соболезнования родственникам покойного посла — его матери Марии Александровне Карловой, вдове Марине Карловой, сыну Геннадию Карлову и сестре Елене Ширанковой.
Ранее в МИД проститься с Карловым приезжал председатель правительства России Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава МИД Сергей Лавров.
Накануне Путин присвоил послу звание Героя России посмертно. «За проявленные стойкость и мужество на посту Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации присвоить звание Героя Российской Федерации Карлову Андрею Геннадьевичу (посмертно)», — говорится в указе главы государства.
Для участия в церемонии прощания с послом президент России на день перенес свою ежегодную большую
Андрей Геннадьевич был и очень интеллигентным, мягким человеком, добрым. Знаю это не понаслышке, поскольку знаком с ним лично, и в течение моей последней командировки в Турцию осенью этого года он меня на протяжении всей поездки постоянно сопровождал
После гражданской панихиды в МИД патриарх московский и всея Руси Кирилл совершит отпевание посла в храме Христа Спасителя.