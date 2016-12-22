Рева рассказал, как повышение «минималки» повлияет на субсидии

В Украине до окончания отопительного сезона назначенные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг пересматриваться не будут. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает пресс-служба ведомства.

«До окончания отопительного сезона, до 30 апреля, субсидии не будут пересматриваться. Человек даже с большей заработной платой будет платить тот размер, который ей назначен», — заявил Рева.

Он также отметил, что в связи с повышением минимальных заработных плат не будут тратить на коммунальные платежи все заработанные деньги, поскольку субсидии будут рассчитываться по специальной формуле.

«Если семье прибавят, условно говоря, 500−600 гривен, то семья доплатит за жилищно-коммунальные услуги с этой суммы тоже определенный процент, где-то 100−120, до 150 гривен. Так, чтобы все 600 гривен, которые добавили, семья отдала за жилищно-коммунальные услуги, — такого не будет», — добавил Рева.

Напомним, ранее сообщалось, что субсидии на услуги ЖКХ получают более 6 млн украинских семей.