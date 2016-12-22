Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Шотландские ученые объяснили существование секса
Журналист США ответил на резкую критику Захаровой
Мать четырех сыновей использует детей в качестве тренажеров
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
В Сахаре впервые за почти 40 лет выпал снег (фото)По словам фотографа, сделавшего снимки на севере пустыни, "снег пролежал около дня, а потом начал таять".
Медведев рассказал, что ждет пенсии в 2017 году
Студентка задержана за вывод 9 млрд рублей
Корпортативом в московском морге заинтересовалась прокуратура
Взрыв у "Коломенской" (видео очевидца)
В Европу перебрасывают тысячи танков: СМИ назвали причины
Взрыв у метро в Москве: дежурят медики и полиция
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
Секс и возраст: тотемы, табу
Сила маркетинга: шесть продуктов, пользу которых преувеличили
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
8«Благодарственный тур» Дональда Трампа
13Убит посол России в Турции
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
13:20 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Рева рассказал, как повышение «минималки» повлияет на субсидии

После повышения минимальных зарплат субсидии будут рассчитываться по специальной формуле.

Источник: Telegraf.com.ua

В Украине до окончания отопительного сезона назначенные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг пересматриваться не будут. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает пресс-служба ведомства.

Читайте также
Украинцев бедными сделали не новые цены, — Гройсман

«До окончания отопительного сезона, до 30 апреля, субсидии не будут пересматриваться. Человек даже с большей заработной платой будет платить тот размер, который ей назначен», — заявил Рева.

Он также отметил, что в связи с повышением минимальных заработных плат не будут тратить на коммунальные платежи все заработанные деньги, поскольку субсидии будут рассчитываться по специальной формуле.

«Если семье прибавят, условно говоря, 500−600 гривен, то семья доплатит за жилищно-коммунальные услуги с этой суммы тоже определенный процент, где-то 100−120, до 150 гривен. Так, чтобы все 600 гривен, которые добавили, семья отдала за жилищно-коммунальные услуги, — такого не будет», — добавил Рева.

Напомним, ранее сообщалось, что субсидии на услуги ЖКХ получают более 6 млн украинских семей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Удивительные люди с необычной кожей, которая завораживает (Фото)
Валокордин и боярышник будут продавать только по рецептам
Путин заявил, что Россия сильнее любого потенциального агрессора
Шойгу: НАТО активизировала разведку по периметру территории РФ
Варвару Караулову приговорили к 4,5 годам колонии
В Москве умер внук Иосифа Сталина
Замерзающий на Ямале дальнобойщик обвинил МЧС в вымогательстве
«Почта России» закупит 15 тысяч смартфонов за 195 млн рублей
Спорт
Биатлонисты Норвегии выступили за бойкот этапа КМ в Тюмени Норвегия потребовала от Международного союза биатлонистов незамедлительно дисквалифицировать российских спортсменов, уличенных в нарушении антидопинговых правил
Авто
Отмена детских кресел может стать реальностью Правительство России обсуждает вопрос отмены обязанности перевозить детей в возрасте 7-11 лет в специальных креслах!
Hi-Tech
NASA опубликовало космический «Морозный пейзаж» На опубликованном агентством фото видна область NGC 6357. На снимке видно, как излучение молодых горячих звезд порождает облака холодного газа
Кино
Ургант и Светлаков: «Наш поцелуй в "Елках" был спонтанным» Звезды фильма «Елки 5» Иван Ургант и Сергей Светлаков рассказали, чем им дорога знаменитая новогодняя франшиза, а также пошутили про похищенных родственников и зарплату пловом
Недвижимость
Почему типовые районы стали выглядеть по-европейски?
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
Граждан не выпускают за рубеж из-за долгов по ЖКХ
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
Анна Банщикова ждет третьего ребенка Актриса в скором времени снова станет мамой.
Все о ремонте
6 правил размещения духовки на кухне
Секреты скандинавского интерьера: не бойтесь пустоты
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Все про светлые межкомнатные двери
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь