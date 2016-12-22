Николай Меркушкин: «Энергокомплекс региона играет важную роль в поддержании надежности единой энергетической системы России»

«Энергокомплекс Самарской области, имеющий богатую историю и славные традиции, играет важную роль в поддержании надежности единой энергетической системы Российской Федерации, — говорится в поздравлении. — Стабильная работа региональной энергосистемы — одно из важнейших условий укрепления экономического потенциала нашей губернии и страны в целом».

Глава региона подчеркнул, то основа, созданная самоотверженным трудом энергетиков, сооружавших такие масштабные объекты, как Жигулевская ГЭС, Самарская ГРЭС и многие другие, и сегодня позволяет активно развивать и модернизировать отрасль.

Губернатор выразил уверенность, что работники энергетического комплекса области обладают всем необходимым для решения самых сложных и ответственных задач.

«Искренне благодарю вас за ответственность и высочайший профессионализм, за готовность с полным напряжением сил работать на благо людей, — обратился к энергетикам Николай Меркушкин. — Без вашего труда, без надежного и качественного энергоснабжения невозможна деятельность промышленных предприятий и организаций, бесперебойное обеспечение наших граждан электрической и тепловой энергией».