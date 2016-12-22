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13:38 (мск), источник: РИА Новости

Россия сильнее любого потенциального агрессора, заявил Путин

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Россия в настоящее время сильнее любого потенциального агрессора, но расслабляться нельзя, сказал президент РФ Владимир Путин.

Источник: РИА Новости

«Можно с уверенностью сказать: мы сегодня сильнее любого потенциального агрессора», — сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

При этом он подчеркнул, что не стоит расслабляться.

«Хотел бы обратить ваше внимание на то, что если мы просто позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может быстро измениться», — добавил Путин, отметив, что РФ даже не успеет этого заметить.

Комментарии
22
Valerie Marconi
У некоторых европейских стран армия очень маленькая и им ни кто не угражает. А что бы вечно сидеть у власти народ пугают внешним врагом, который от нас отгораживается и нападать на Россию не собирается. Враг для России номер 1 это коррупция и вести борьбу нужно с ней.
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Екатерина Компаниец
Никто с нами воевать не собирается. Блеф не более того. У них с головой
все в порядке. В отличие от нас. Мы свои провалы прикрываем внешней
угрозой. Союз был уничтожен без единого выстрела. Тоже будет с Россией
если мы серьезно не займемся своими проблемами . Коррупция. Разворовывание страны. Зачем с нами воевать?
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А Б
Если бы УВЗ выпускал вагоны, то это гораздо лучше было бы для экономики страны, чем её милитаризация.
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