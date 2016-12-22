Россия сильнее любого потенциального агрессора, заявил Путин
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Россия в настоящее время сильнее любого потенциального агрессора, но расслабляться нельзя, сказал президент РФ Владимир Путин.
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Россия в настоящее время сильнее любого потенциального агрессора, но расслабляться нельзя, сказал президент РФ Владимир Путин.
«Можно с уверенностью сказать: мы сегодня сильнее любого потенциального агрессора», — сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
При этом он подчеркнул, что не стоит расслабляться.
«Хотел бы обратить ваше внимание на то, что если мы просто позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может быстро измениться», — добавил Путин, отметив, что РФ даже не успеет этого заметить.
все в порядке. В отличие от нас. Мы свои провалы прикрываем внешней
угрозой. Союз был уничтожен без единого выстрела. Тоже будет с Россией
если мы серьезно не займемся своими проблемами . Коррупция. Разворовывание страны. Зачем с нами воевать?