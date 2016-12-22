Челябинским чиновникам напомнили о запрете дарить и принимать подарки

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области распространило обращение минтруда России в высшие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации о необходимости соблюдения запрета дарить и получать подарки. Обращение к чиновникам распространило пресс-служба регионального минстроя, передает корреспондент ИА REGNUM.

В распространенном письме, подписанном заместителем министра труда и социальной защиты Российской Федерации Андреем Черкасовым, указывается, что в России предстоят новогодние и рождественские праздники и чиновникам необходимо помнить Положения антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса РФ, которые содержат запрет на дарение подарков чиновникам, занимающим государственные и муниципальные посты, а также служащим и работникам некоторых организаций.

В обращении разъясняется, — почему получение подарка чиновником недопустимо. Приводятся аргументы, что это (подарок) создает почву для конфликта интересов, ставит под угрозу принятые решения. При этом приводятся возможные последствия поступка — дисциплинарную ответственность, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия (видимо вышестоящего начальства), а также, в случае, если подарок будет оценен как взятка — уголовную ответственность.

Чтобы не допустить описанных последствий, минтруд РФ рекомендует: повысить бдительность, разъяснить населению о последствиях для чиновников, при дарении им подарков и довести информацию до чиновников всех уровней.

В разъяснительной деятельности рекомендовано опираться на указ президента № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016−2017 годы».

Напомним, в Челябинской области уровень коррупции самый высокий в УрФО. Правоохранителями отмечен рост правонарушений в сфере государственных и муниципальных госконтрактов. Растет и масштаб взяточничества южноуральских чиновников. С января по ноябрь 2016 года в Челябинской области выявлено 732 преступления коррупционной направленности. Основные правонарушения в этой сфере связаны с корыстным злоупотреблением должностными полномочиями, нецелевое расходование бюджетных средств, превышение должностных полномочий, а также незаконное предпринимательство и совершение служебного подлога.