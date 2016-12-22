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13:48 (мск), источник: Nakanune.ru

Южноуральских депутатов обязали лично вести приемы граждан

На Южном Урале депутаты одобрили поправки в закон о статусе депутата ЗСО, согласно которым парламентарии обязаны лично вести приемы граждан, передает корреспондент Накануне.RU.

Теперь депутат, избранный по одномандатному округу, обязан проводить личный прием граждан не реже одного раза в месяц, а депутат, избранный по единому округу, обязан проводить личный прием граждан в порядке, установленном фракцией или партией. Кроме того, предлагается каждому депутату лично отвечать на поступающие к нему обращения.

Добавим, что до внесения поправок личный прием могли вести помощники депутата.

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