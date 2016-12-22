Южноуральских депутатов обязали лично вести приемы граждан

Теперь депутат, избранный по одномандатному округу, обязан проводить личный прием граждан не реже одного раза в месяц, а депутат, избранный по единому округу, обязан проводить личный прием граждан в порядке, установленном фракцией или партией. Кроме того, предлагается каждому депутату лично отвечать на поступающие к нему обращения.

Добавим, что до внесения поправок личный прием могли вести помощники депутата.