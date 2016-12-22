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15:34 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

В борьбе за кресло мэра Новороссийска кандидатов стало меньше, но интрига сохраняется

Краснодар, 22 декабря, KrasnodarMedia. На заседании конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Новороссийска из пятнадцати претендентов для участия в окончательном этапе зарегистрировали трех претендентов.

Это исполняющий обязанности мэра города Игорь Дяченко, генеральный директор ООО «Аквамарин» Александр Вертеба и заместитель главы Новороссийска Дмитрий Агапов, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«23 декабря в 15:00 состоится заседание городской Думы по избранию главы муниципального образования г. Новороссийск. Депутаты тайным голосованием определят победителя», — сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, несмотря на то, что Игорю Дяченко должна гарантировать победу открытая поддержка губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, есть и другие силы, которые заинтересованы получить влияние в городе — крупные российские корпорации.

Так в последний момент подал документы на пост градоначальника заместитель главы Новороссийска Дмитрий Агапов, хотя до этого ни разу не упоминал о своих мэрских амбициях. Ранее он работал начальником управления экологии НК «Роснефть».

НК «Роснефть» может выступить одним из покупателей Новороссийского морского торгового порта — это позволит реализовать грандиозный проект по перевалке нефтепродуктов.

То, что Агапов остался среди основных претендентов, а не отсеян конкурсной комиссией, говорит о серьезных перспективах у его кандидатуры.

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