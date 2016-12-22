В борьбе за кресло мэра Новороссийска кандидатов стало меньше, но интрига сохраняется

Это исполняющий обязанности мэра города Игорь Дяченко, генеральный директор ООО «Аквамарин» Александр Вертеба и заместитель главы Новороссийска Дмитрий Агапов, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«23 декабря в 15:00 состоится заседание городской Думы по избранию главы муниципального образования г. Новороссийск. Депутаты тайным голосованием определят победителя», — сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, несмотря на то, что Игорю Дяченко должна гарантировать победу открытая поддержка губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, есть и другие силы, которые заинтересованы получить влияние в городе — крупные российские корпорации.

Так в последний момент подал документы на пост градоначальника заместитель главы Новороссийска Дмитрий Агапов, хотя до этого ни разу не упоминал о своих мэрских амбициях. Ранее он работал начальником управления экологии НК «Роснефть».

НК «Роснефть» может выступить одним из покупателей Новороссийского морского торгового порта — это позволит реализовать грандиозный проект по перевалке нефтепродуктов.

То, что Агапов остался среди основных претендентов, а не отсеян конкурсной комиссией, говорит о серьезных перспективах у его кандидатуры.