Министр природы опробует зимнюю рыбалку в «Птичьей гавани»

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции министр природных ресурсов и экологии Омской области Александр Винокуров, в последние три года в регионе наблюдается положительная динамика по части организации и добычи водных биоресурсов.

Из 124 рыбопромысловых участков (озер и участков Иртыша, где разрешено промышленное рыболовство) на основании аукционов 55 закреплены за предпринимателями. На остальные можно заявляться. По предварительным итогам, в 2016 году было произведено 130 тонн товарной рыбы — пеляди, карпа, муксуна, что почти в два раза больше показателя 2015-го.

— На Ленинском и Кировском рынках продают рыбу хорошего качества по очень демократичной цене, — порекомендовал министр. — Щука стоит 55 рублей, плотва — 25 рублей, карась 30−40 рублей. За прошлые выходные было реализовано около 4 тонн рыбы.

Схожим образом закреплены 38 из 94 рыболовных участков, где предприниматели запускают мальков и разводят рыбу на отлов — товарное рыболовство.

— На удочку свободный лов для простого рыбака, — заметил Винокуров.

В городе любителей рыбалки можно часто видеть у Ленинградского моста, 60-летия Победы и ВЛКСМ.

Кроме того, в Минприроды подумывают организовать еще одно место относительно в центре — в природном парке «Птичья гавань».