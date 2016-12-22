Министр природы опробует зимнюю рыбалку в «Птичьей гавани»
Если все пройдет удачно, рыбалку на особо охраняемой территории разрешат.
Если все пройдет удачно, рыбалку на особо охраняемой территории разрешат.
Как рассказал на сегодняшней
Из 124 рыбопромысловых участков (озер и участков Иртыша, где разрешено промышленное рыболовство) на основании аукционов 55 закреплены за предпринимателями. На остальные можно заявляться. По предварительным итогам, в 2016 году было произведено 130 тонн товарной рыбы — пеляди, карпа, муксуна, что почти в два раза больше показателя 2015-го.
— На Ленинском и Кировском рынках продают рыбу хорошего качества по очень демократичной цене, — порекомендовал министр. — Щука стоит 55 рублей, плотва — 25 рублей, карась 30−40 рублей. За прошлые выходные было реализовано около 4 тонн рыбы.
Схожим образом закреплены 38 из 94 рыболовных участков, где предприниматели запускают мальков и разводят рыбу на отлов — товарное рыболовство.
— На удочку свободный лов для простого рыбака, — заметил Винокуров.
В городе любителей рыбалки можно часто видеть у Ленинградского моста, 60-летия Победы и ВЛКСМ.
Кроме того, в Минприроды подумывают организовать еще одно место относительно в центре — в природном парке «Птичья гавань».
— В этом году внесено изменение в положение по «Птичьей гавани», что возможно разрешить зимнюю рыбалку, — анонсировал Винокуров. — Сейчас сами попробуем, ловится ли там вообще