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14:16 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии введен критерий нуждаемости на получение земли многодетными семьями

УФА, 22 дек 2016. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/. В Башкортостане депутаты приняли резонансный законопроект, регламентирующий вопросы безвозмездного выделения земли многодетным семьям. Проект был одобрен 22 декабря на пленарном заседании Госсобрания республики сразу во втором и третьем чтениях.

Законопроект после принятия в первом чтении имел большой резонанс в обществе. Предлагаемые новшества, заключающиеся в том, что если у многодетной семьи уже есть земельный участок с правом возведения жилого дома, то претендовать на бесплатную землю она не сможет, возмутили население. Документ прошел ряд обсуждений с приглашением экспертов. Как сообщил председатель Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Госсобрания РБ Расул Гусманов, в процессе работы поступило 22 поправки от Правительства республики, депутатов регионального парламента, Прокуратуры и Управления Минюста Башкортостана. Состоялось заседание рабочей группы, по итогам которого 11 поправок Правительства РБ было рекомендовано принять, шесть поправок депутатов — отклонить, остальные изменения внес профильный комитет.

Расул Гусманов пояснил, что принимаемыми поправками предлагается установить критерий нуждаемости в улучшении жилищных условий многодетных семей. Основанием для отказа в выделении бесплатной земли является наличие у семьи участка площадью не менее восьми соток для индивидуального жилищного строительства и ведения ЛПХ. Однако таким семьям не будет отказано в постановке на учет. Законом лишь устанавливается преимущественное право на получение участка теми, кто не имеет земли.

Если семью не устраивает предложенный участок по объективным причинам, она имеет право отказаться от него до трех раз. После третьего отказа последует удаление из очереди. Те, кто встал на учет до 2017 года, сохранят право на получение земли без учета критерия нуждаемости.

Депутат Госсобрания РБ Загир Хакимов отметил, что многие многодетные семьи проживают в сельской местности, где имеют землю, на которой стоит их дом. Парламентарий подчеркнул, что теперь они не смогут претендовать на получение земли. Также, по словам депутата, в тех регионах, где уже введены критерии нуждаемости, уменьшилась рождаемость.

«Прошу не торопиться с принятием решения, так как закон не требует срочного принятия. Надо обсудить, спокойно посмотреть все обстоятельства», — сказал Загир Хакимов.

Председатель Госсобрания республики Константин Толкачёв во время пресс-конференции, состоявшейся сразу после окончания пленарного заседания, подчеркнул, что в основу законопроекта поставлен принцип нуждаемости.

«К закону мы еще сможем вернуться, у нас каждый депутат обладает правом законодательной инициативы. Большое количество изменений внесено в первоначальный текст проекта. Дальше посмотрим, как это будет работать. Для сельской местности проблем сегодня нет — земли очень много свободной. Если хоть одна жалоба будет, мы разберемся и обязательно дадим землю», — заверил Константин Толкачёв.

Говоря об отсутствии инфраструктуры на выделяемых землях, спикер республиканского парламента пояснил, что силами регионального бюджета эту проблему не решить.

«Мы поставили задачу депутатам Госдумы от Башкортостана лоббировать наши интересы на федеральном уровне. Государство должно нести ответственность за решения, которые принимаются. Должны создаваться субсидиарные условия для реализации законодательных положений. Надеемся, что федеральный центр поможет хотя бы дороги построить, газ провести», — сказал Председатель Госсобрания РБ.

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