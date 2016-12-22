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14:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Вице-премьера Пермского края Олега Демченко доставили на допрос в УФСБ

Сегодня сотрудники УФСБ сопроводили на допрос вице-премьера Пермского края Олега Демченко.

Как сообщили «Ъ» источники, знакомые с ситуацией, господина Демченко привезли в здание краевого УФСБ около двух часов дня, он был препровожден в следственное отделение УФСБ, где его допросили в качестве свидетеля.

По данным «Ъ», господин Демченко может проходить свидетелем по уголовному делу, возбужденному в отношении министра транспорта Пермского края Алмаза Закиева. «Олег Демченко имеет статус свидетеля, подозреваемым или обвиняемым он не является», — отметил источник «Ъ», не став комментировать дальнейшее возможное изменение процессуального статуса вице-премьера.

Как сообщал «Ъ», уголовное дело в отношении Алмаза Закиева было возбуждено следственным отделением УФСБ по Пермскому краю 24 октября. По данным «Ъ», среди оснований для этого были и документы проверки УФАС, которое занималось расследованием сговора двух участников аукциона по строительству обхода Чусового. Стоит отметить, что господина Закиева доставили на первый допрос принудительным приводом. В начале ноября господину Закиеву предъявили обвинение злоупотреблении должностными полномочиями. Следователь УФСБ вышел в суд с ходатайством об отстранении главы краевого Минтранса от должности, однако еще до решения суда это сделал глава краевого правительства Геннадий Тушнолобов.

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