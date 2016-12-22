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14:56 (мск), источник: Om1.ru

Экс-координатор ЛДПР Ромахин стал советником Назарова

Политик будет работать на общественных началах.

Сегодня, 22 декабря появилось сообщение, что экс-координатор омского отделения ЛДПР Алексей Ромахин назначен советником Губернатора на общественных началах. Такое решение принял глава региона.

Отметим, что Алексей Ромахин окончил омскую академию МВД РФ, имеет квалификацию юриста. Проходил службу в УВД Омской области, в УФСИН России по Омской области. В 2006 году основал в Москве группу компаний «Авангард», работающих в сфере безопасности и юриспруденции. С 2016 года является Президентом фонда промышленного развития Омска «Город будущего», учредитель журнала «ПРОМ».

Примечательно, что политик известен в Омске как бывший координатор омского отделения ЛДПР, неожиданно появившийся и также внезапно покинувший этот пост 30 июня 2016 года. Дело в том, что кандидатуру Ромахина жириновцы не включили в списки на выборы депутатов Госдумы от Омской области. Поэтому омич, давно живущий в Москве, спешно уехал в столицу. По некоторым данным, он возглавляет охранное агентство «Авангард».

Теперь политик будет оказывать губернатору экспертную, аналитическую и консультативную поддержку по приоритетным социально-экономическим вопросам развития Омской области, важнейшим инновационным и инвестиционным проектам и вопросам стратегического планирования и управления. Советник, работающий на общественных началах, не является государственным гражданским служащим Омской области.

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