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16:21 (мск), источник: РИА Новости

Бальбек: Киев готовит фальшивые данные о притеснениях крымских татар

На Украине готовят фальшивые фото и видеодоказательства о якобы притеснениях крымских татар в Крыму, сообщил заместитель главы комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек. Бальбек подчеркнул, что за подготовкой дискредитирующих материалов стоят лидеры запрещенной и признанной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа».

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости. На Украине готовят фальшивые фото и видеодоказательства о якобы притеснениях крымских татар в Крыму, сообщил заместитель главы комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

Бальбек подчеркнул, что за подготовкой дискредитирующих материалов стоят лидеры запрещенной и признанной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа». Исполнителями планов станут немногочисленные сторонники лидеров меджлиса, которые еще остались в Крыму.

«Ими готовятся фальшивые фото и видеодоказательства о якобы притеснениях крымских татар по национальному и религиозному признаку на территории Крыма. Все это делается из-за того, что на сегодня ни одна правозащитная организация не обладает хоть какими-то вескими доказательствами притеснения мусульман и гонений на крымских татар», — сказал журналистам Бальбек.

По его словам, в сфабрикованных материалах также будет говориться об имамах, которые якобы выступили против российской власти. «В качестве главных спикеров привлекут откровенных экстремистов или преступников. Налицо использование манипулятивных технологий, которые уже были апробированы в Сирии», — подчеркнул депутат.

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