Лукашенко открыл МКАД-2 и пообещал отремонтировать местные дороги

На открытии движения по МКАД-2 Лукашенко также поручил разработать план по реконструкции автомобильных дорог местного значения.

Церемония прошла в Дзержинском районе, сообщили в пресс-службе главы государства. В ней, помимо руководства страны, приняли участие представители трудовых коллективов дорожно-строительных организаций-подрядчиков.

«Делая упор на этих основных артериях (от этого никуда не денешься, их надо было восстанавливать), мы действительно упустили дороги местного значения. В ближайшие месяцы мы соберемся, обсудим и примем решение, как будем восстанавливать дороги местного значения. Каждый агрогородок (а их порядка двух тысяч) должен быть соединен с районным центром», — сказал Лукашенко.

Планируется, что денежные средства для ремонта дорог предоставит один из банков. Возвращать кредит будут за счет государственной пошлины, которую платят граждане за допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. МКАД-2 на перспективу.

Строительство МКАД-2 полностью завершено. Ее общая протяженность составляет около 160 километров. При проектировании трассы была учтена сеть автомобильных дорог, в итоге около 72 километров МКАД — это ранее существующие трассы, которые были в нее включены. Еще 88 километров были протянуты в новом направлении.

Трасса была проложена на максимально возможном удалении от населенных пунктов, садоводческих товариществ и без сноса строений. Расчетная скорость движения по трассе 120 км/ч.

Покрытие МКАД-2 цементобетонное — более долговечное в сравнении с асфальтовым. Затраты на ремонт такого покрытия, по словам дорожников, также заметно ниже.