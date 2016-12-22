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14:56 (мск), источник: Actualitati.md

Чебан о Киртоакэ: Не только рыба гниет с головы

При содействии Партии социалистов сегодня был продлен контракт аренды на помещения Ассоциацией граждан с ограниченными возможностями на 10 лет.

Источник: Actualitati.md

Однако во время обсуждения вопроса, выяснилось, что примэрия не отредактировала проект в должной форме.

Документы, предоставленные муниципальным советникам, Ассоциацией инвалидов и столичной администрацией значительно разнились.

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—  Очень жаль, что эти люди вынуждены ждать наше решение и присутствовать на этих обсуждениях. Жаль, что у них один проект, а у нас другие документы, которые не соответствуют действительности. В первую очередь в отставку необходимо отправить не глав управлений, а этого горе-примара. Потому что рыба гниет с головы, и не только рыба, — заявил председатель фракции Партии социалистов Ион Чебан.

В этой связи Чебан напомнил, что референдум по отставке генерального примара необходимо довести до конца.

—  Мы должны обратиться в ЕСПЧ, потому что только в нашей стране граждан могут лишить фундаментального права проводить референдум, — подчеркнул Ион Чебан.

В свою очередь, советник от ПСРМ Еуджения Чебан предложила продлить контракт аренды сроком на 15 лет.

В итоге проект муниципальные советники всех фракций подержали единогласно. Аренду помещений для людей с ограниченными возможностями продлили на 10 лет и под минимальную процентную ставку в 0,05, предусмотренную регламентом МСК.

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Чебан о Киртоакэ: Не только рыба гниет с головы
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