Чебан о Киртоакэ: Не только рыба гниет с головы

Однако во время обсуждения вопроса, выяснилось, что примэрия не отредактировала проект в должной форме.

— Очень жаль, что эти люди вынуждены ждать наше решение и присутствовать на этих обсуждениях. Жаль, что у них один проект, а у нас другие документы, которые не соответствуют действительности. В первую очередь в отставку необходимо отправить не глав управлений, а этого горе-примара. Потому что рыба гниет с головы, и не только рыба, — заявил председатель фракции Партии социалистов Ион Чебан.

В этой связи Чебан напомнил, что референдум по отставке генерального примара необходимо довести до конца.

— Мы должны обратиться в ЕСПЧ, потому что только в нашей стране граждан могут лишить фундаментального права проводить референдум, — подчеркнул Ион Чебан.

В свою очередь, советник от ПСРМ Еуджения Чебан предложила продлить контракт аренды сроком на 15 лет.

В итоге проект муниципальные советники всех фракций подержали единогласно. Аренду помещений для людей с ограниченными возможностями продлили на 10 лет и под минимальную процентную ставку в 0,05, предусмотренную регламентом МСК.