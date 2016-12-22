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14:59 (мск), источник: РИА Новости

Хлопонин: валокордин и боярышник будут продавать в аптеках по рецептам

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм. Российские власти намерены ограничить продажу спиртосодержащих медицинских препаратов, включая валокордин и «Боярышник», разрешить их продажу только в аптеках и по рецептам в небольших упаковках, сообщил вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий алкогольное регулирование.

Источник: РИА Новости

«Что касается медицинских препаратов — безусловно должны продаваться в аптечной сети и по предписанию врачей — так называемым рецептам… Зачем это (спиртосодержащие настойки) в таре, в которой поллитра? Мне кажется, это несерьезно. Поэтому будут ограничения и по таре, и ограничения по местам продажи — это должно продаваться в аптеках и специализированных магазинах», — сказал Хлопонин.

По словам вице-премьера, «валокордина надо 40 капель, 10 капель, 4 капли выпить, чтобы он имел какой-то (эффект), хотя это не доказано с медицинской точки зрения, что он имеет серьезную помощь, но людям помогает, люди давно это принимают.» «Но у тебя в такой небольшой баночке 4 тысячи капель — это на сколько хватит?» — сказал он.

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