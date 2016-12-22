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15:13 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Дубровский поручил мэрии Челябинска начать проектирование объектов к ШОС

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря, РИА ФедералПресс. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел совещание, посвященное вопросу подготовки южноуральской столицы к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году, сообщает пресс-служба главы региона.

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Участники собрания обсудили строительство общественно-делового центра в районе улиц Братьев Кашириных, Береговой и русла реки Миасс.

Замгубернатора по вопросам градостроительства Владимир Слободский рассказал, что в настоящий момент под объекты саммитов на этой территории уже подготовлена земля площадью около пяти гектаров и ее предложат инвесторам под застройку.

Дубровский подчеркнул, что в новом году подготовку к саммитам нужно будет перевести в практическую плоскость и приступить к проектированию главного объекта — общественно-делового центра.

На совещании также рассмотрели вопрос благоустройства набережной реки Миасс и прилегающей к ней территории. «Наше средство — подготовка к саммитам ШОС и БРИКС, а наша цель — формирование современной, красивой городской среды в центре Челябинска», — резюмировал губернатор.

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